Hrvati planiraju putovati, ići na koncerte i u restorane više nego lani

Hrvatski građani u godini Olimpijskih igara , Europskog nogometnog prvenstva, filmskih festivala i koncertnih spektakala ne namjeravaju štedjeti na svojim guštima. Štoviše, gotovo 60 posto ih planira i povećati izdatke za nova iskustva i doživljaje nego što je to činilo u prošloj godini. Pritom 61 posto ispitanih u anketi Mastercarda, provedenoj među 16.000 ispitanika iz 20 europskih zemalja, uključujući, dakako, Hrvatsku, otkriva kako će više izdvajati za putovanja. Nešto više od 40 posto pak spremno je trošiti više nego lani na glazbene festivale i koncerte, a 39 posto na gastronomske doživljaje.

Više od sedamdeset posto naših građana smatra, pritom, da je novac uložen u iskustva najbolje potrošen novac. Za 40 posto anketiranih hrvatskih građana iz toga proizlaze najbolje životne uspomene, 44 posto ih tako mijenja pogled na svijet, a njih 41 posto zajednička iskustva, kako su rekli, jednostavno obogaćuju. Kako je pokazala anketa, 36 posto ispitanika pritom bira uravnotežen pristup, podjednako trošeći na materijalna dobra i iskustva, dok njih 32 posto primarno preferira iskustva. U prevladavajuće motive koji utječu na odluku o ulaganju spadaju zdravlje i dobrobit, jedinstvenost samog iskustva i mogućnost dijeljenja doživljaja s prijateljima i obitelji.

U cjelini, čak devet od deset Europljana namjerava trošiti više na iskustva u 2024. u odnosu na prethodnu godinu. Slično kao i Hrvati, top lista zadovoljstava i među građanima drugih europskih zemalja na vrhu ima putovanja, a slijede glazbena događanja uživo te uživanje u kulinarstvu i wellness odmorima.

Glavna ekonomistica za Europu u Mastercardovu ekonomskom institutu Natalia Lechmanova konstatira pak kako potrošači, unatoč tome što su posljednjih godina bili suočeni s teškim financijskim odlukama, očigledno i dalje imaju snažnu želju za smislenim, novim iskustvima. – Kako ekonomski pritisci poput visoke inflacije i visokih kamatnih stopa jenjavaju, očekuje se da će potrošači usmjeriti svoju povećanu kupovnu moć prema vlastitu nahođenju i preferencijama. Dinamičan kalendar događaja u Europi za ovu godinu vjerojatno će poduprijeti ovaj trend – očekuje Lechmanova.

Nažalost, kako to uvijek biva, to ne vrijedi za sva kućanstva. Dio je Europljana prisiljen u ovoj godini rezati svoje izdatke za nove doživljaje i iskustva, a među njima je, kako je pokazala anketa, i 11 posto hrvatskih građana. – Ovo istraživanje pomaže nam razumjeti prioritete ljudi za 2024. godinu i kako im možemo obogatiti život. Danas nudimo bezbrojna iskustva na više od 30 destinacija diljem svijeta, a među njima su, među ostalim, finale UEFA Lige prvaka, Filmski festival u Cannesu, The Open, stotine koncerata tvrtke Live Nation – ističe Raja Rajamannar, glavni direktor marketinga i komunikacija kompanije Mastercard.

