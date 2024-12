Hrvat koji već godinama ulaže u bitcoin: 'Izgubio sam dosta prijatelja zbog bitcoina, a neki su ljutiti što ih nisam nagovarao dovoljno...'

Svijetom danas bruji vijest kako je bitcoin prvi put prešao famoznu granicu vrijednosti od 100.000 američkih dolara. Već posljednjih tjedana moglo se sa sigurnošću znati da će vrlo brzo doći taj dan jer je najpoznatija, a i najbogatija kriptovaluta bila jako blizu toj granici. Pomogla je tome i nedavna pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima jer je, izgleda, Trump svojim obećanjima usmjerenima na biznis osvojio i bitcoin zajednicu pa su kripto mešetari nastavili svoja ulaganja. No oni koji bolje poznaju tržište kriptovaluta i posebno bitcoin znaju da je stvar puno kompleksnija te da bitcoin ima i neke svoje ustaljene trendove, kao što je "bitcoin halving" – prepolovljenje nagrada za rudarenje. Obično oko šest mjeseci nakon halvinga krene novi uzlet vrijednosti bitcoina poznat kao "bull run", a posljednji halving dogodio se u travnju ove godine...

Ako mislite da se sada u Hrvatskoj puno spominje bitcoin, da su se i vaši prijatelji raspričali o tome te da sada žale što ga nisu puno ranije otkrili i krenuli ulagati, zamislite kako je to u Americi ili, još bolje, u Silicijskoj dolini, epicentru bitcoin zajednice. Upravo tamo sada već godinama živi i radi i hrvatski biznismen Božidar Benko, CTO multinacionalne kompanije Vumedi, koji se iz Križevaca i Zagreba preselio u okolicu San Francisca. Benka smo zatekli upravo u trenutku kada je cijeli svijet doznao da je bitcoin premašio vrijednost od 100.000 dolara, a on, dakako, kao veliki bitcoin entuzijast nije trebao tražiti izvore za ovu informaciju jer je odavno kreirao Twitter robota, odnosno automatski X profil koji daje redovite izvještaje o vrijednosti bitcoina.

"Mobitel mi je danas pun poruka. Svi se javljaju, puno je entuzijazma. Bilo je samo pitanje trenutka kada će i taj ''milestone'' biti prijeđen", priča mi Benko. Kaže da će bitcoin nastaviti svoj rast. "Sad izgleda skupo, ali mislim da je još uvijek rano za bitcoin. Povijesno gledano, bitcoin treba držati barem četiri do pet godina. Još u veljači ove godine tvitao sam da će ''bull run'' krenuti u listopadu.

No otkriva kako reakcije u društvu, nakon što bitcoin skoči ili padne na vrijednosti, nisu uvijek isključivo pozitivne. – Ima raznih ljudi. Izgubio sam dosta prijatelja zbog bitcoina. Ljudi obično uđu u ulaganja i kupe kad je ''bull run'' u punom zamahu. A onda se jasno dogodi i da vrijednost padne i ljudi ne izdrže tu volatilnost kretanja cijena pa su ljutiti na mene. A s druge strane, neki su ljutiti jer ih nisam nagovarao dovoljno! Neki su sretni jer su unutra. Rijetki hoće zapravo slušati i učiti kad je niska cijena – iskreno mi prenosi Božidar Benko.

Pitao sam ga i koliko ga često ispituju o ulaganjima u druge kriptovalute jer je mnogima bitcoin vjerojatno preskup. Ali tu je vrlo oprezan, ističe da je bitcoin puno tehnički dotjeraniji i stabilniji sustav, jedinstven u svojoj kreaciji. Ide toliko daleko da druge kriptovalute zove "shitcoinima". A ističe da bi bitcoin ulagačima trebao biti dugotrajna investicija i da ga treba držati barem četiri do pet godina.

"Neki se žele kockati s 'shitcoinima'. Ne preporučujem to. Ovo je igra strpljenja. Ljudi pitaju kada da ulože. Ja im kažem – uvijek, uz prosječnu cijenu. Najbolja metoda kupnje je prosječna cijena u dolarima. To znači povremenu kupnju male količine, svaki dan, tjedan ili mjesec. Tako se nosite s volatilnošću. Tijekom dugih razdoblja, pet ili više godina, vjerojatno će zadržati i povećavati svoju vrijednost u odnosu na drugu imovinu. Od 2009. bitcoin je imovina s najboljim rezultatima na svijetu. Bitcoin često pada i raste na vrijednosti. Imajte na umu da bilo koji dan cijene bitcoina mogu porasti ili pasti za čak 30 posto u jednom danu. To je zbog reakcije tržišta (ljudi) na bitcoin. Bitcoin je čvrst kao stijena i ne mijenja se i nije ga briga; njegova monetarna politika i izdavanje postavljeni su u softveru i ne mogu se mijenjati. Još uvijek je vrlo rano i iako donosi golemu količinu nove vrijednosti, njegova percipirana vrijednost mora biti promjenjiva", analizira Benko.

On je pak odavno otkrio bitcoin. "Prvi tvit o bitcoinu objavio sam još 2011. godine. U ranim godinama bitcoina glavna nepoznanica mi je bio potencijalni hakerski napad. Odrastao sam siromašan, a mislim da je glavni razlog tome bila inflacija u Jugoslaviji i Hrvatskoj Zato volim odvojenost novca i države. Ta nepoznanica mi je uklonjena 2017. godine. Skužio sam da bitcoin nije samo softver nego i svojevrsni društveni ugovor. Na alternativnim kriptovalutama sam se opekao. Volim bitcoin zato što nema vođe. To je otvoreni i decentralizirani kod. 'Shitcoini' su pumpanje i iskrcavanje insajderskih ljudi koji vode tu kriptovalutu."