Hrvat iz Njemačke skoro nasjeo na prevaru: Tražili su od mene 2.000 eura, pazite se

Još jedan domišljat pokušaj prevare dogodio se u svibnju ove godine Hrvatu koji živi i radi u Frankfurtu kada mu se putem odvjetnika javila žena i tražila ga 2.000 eura. Iako on nije nasjeo, pozvao je sve ostale da pripaze u ovakvim situacijama.

- Žena je putem odvjetnika tvrdila da sam s neke internetske stranice skinuo fotografiju koja je u njezinom vlasništvu čime sam prekršio autorska prava. Tražila je 2.000 eura plus troškove za odvjetnika. Tu sam fotografiju kupio na stranici “Adobe Stock Bilder” za što posjedujem i račun. Objavio sam je prošle godine kao božićnu čestitku u vrijeme Božića na svojoj internetskoj stranici. Fotografiju nisam potpisao i vjerojatno je mislila kako zbog toga može dobiti novac. Prijevod na njemački jezik na mojoj internetskoj stranici nije potpuno ispravan pa mogu zaključiti kako je žena mislila da sam stranac i da me može lako uplašiti, kazao je Hrvat za Fenix-Magazin.

Kako govori muškarac, žena je opomenu pred sud poslala u vrijeme uskršnjih blagdana.

- Prevaranti idu na to da su praznici ili blagdani i da ljudi ne gledaju elektronsku poštu ili su možda na godišnjem, a kad vam prođe zadan rok za očitovanjem veća je mogućnost da vas može dati na sud, govori.

- Angažirao sam odvjetnika za medije. On je poslao odgovor njezinom odvjetniku u kojem joj je pojasnio gdje sam i kako kupio fotografiju, priložio je račun i preslik internetske stranice na kojoj sam kupio fotografiju. To je bilo u svibnju ove godine. Do danas nisam dobio odgovor niti od te žene ni od njezinog odvjetnika, nadodaje.

