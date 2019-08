Hrebak: 'Suradnja s HNS-om moguća ako će šef biti Posavec'

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak gostovao je na TV Večernji list gdje je govorio o HSLS-ovom predsjedničkom kandidatu, svojoj ambiciji da bude novi šef HSLS-a, ali i aktualnoj političkoj situaciji i projektima u gradu Bjelovaru.

"Mi imamo 13 potencijalnih kandidata. Da bi netko bio kandidat, treba sakupiti 10 tisuća potpisa. Mislim da će mnogi kandidati na tome pasti. Mislim da će naš kandidat sakupiti dovoljan broj potpisa", kazao je Hrebak ustvrdivši koliko god je HSLS mala stranka da ima dovoljan broj ogranaka i simpatizera te da su na izborima za Europski parlament dobili "skoro toliki broj glasova, oko šest tisuća".

"Ja se planiram kandidirati kao novi predsjednik HSLS-a. Darinku Kosoru ističe mandat i ne planira se kandidirati. Sve što sam radio posljednje dvije godine u gradu Bjelovaru i što je postalo nacionalno prepoznatljivo...smatram da bi to trebalo biti prepoznato i u mojoj stranci. Ako dobijem povjerenje članova HSLS-a i postanem predsjednik, HSLS na iduće izbore izlazi samostalno", izjavio je Hrebak.

Gradonačelnik Bjelovara ustvrdio je da ako žele redizajnirati Hrvatsku da prvo trebaju redizajnirati vlastitu stranku.

"Želim vratiti HSLS starim korijenima," smatra Hrebak i podsjeća da je HSLS bila prva stranka u Hrvatskoj koja je imala konkretne ideje kako viziju i Hrvatsku želi.

Na pitanje kada su izbori u stranci, Dario Hrebak izjavio je da su 16.11. ove godine.

"Volio bih da bude protukandidata. Nitko se do sad nije još javio. Malo je čudno da je jedna liberalna stranka, pa da nema više protukandidata. Volio bih da bude više kandidata, pa neka članovi odluče".

Suradnja s HNS-om

Na pitanje hoće li doći do suradnje s HNS-a, Hrebrak je izjavio kako su održali neke zajedničke sastanke i da je dao izjavu kako bi volio surađivati s Matijem Posavcem, no da treba vidjeti hoće li Posavec uopće biti član HNS-a.

"Ja sam htio sjesti sa strankom Pametno oko podrške našem kandidatu Dejanu Kovaču, no evo nije se tu ništa dogodilo. Hrvatski politički prostor je premali da bi se toliko stranaka njime bavila. Mislim da ne treba doći do ujedinjenja, ali da bi moglo doći do nekog osnaživanja centra - apsolutno da".

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Hrebak smatra kako u ovom trenutku HSLS treba izaći na izbore samostalno jer su obavili razgovore s HNS-om ili sa strankom Pametno. Naveo je kako u ovom trenutku HNS ima neke svoje unutarstranačke probleme, te da nema vremena čekati da se stvari srede u HNS-u.

"Ja vidim HSLS kao stranku koja se mora sama dignuti. Mi imamo relativno čistu situaciju u tom pogledu. Mi imamo sabor 16.11, dok HNS ima iduće godine. Ja mislim da je to prekasno. Pa nećemo mi valjda spustiti da čekamo neku drugu stranku. Osobno smatram kada je riječ o HNS i HSLS da promjenom kreveta nećete izliječiti bolesnika. Ako mislite da će ako idete s lijevim ili desnim partnerom osnažiti stranku, to je onda totalna glupost."

Na pitanje ne radi li to HSLS još od vremena Ivice Račana, Dario Hrebak potvrdno je odgovorio i ustvrdio kako to i je problem.

Predsjednički izbori

"Mi podržavamo ovog predsjedničkog kandidata i vidjet ćete kako će HSLS izgledati u budućnosti. Na ovaj način otrgnut će se i od lijevog i od desnog pola i graditi priču samostalno. Razgovarali smo s Pametno. Ti razgovori su propali, ne našom krivnjom. Čekamo razvoj situacije s HNS-om. Ne mogu dopustiti kao novi predsjednik što će biti u drugoj stranci. Gradimo priču samostalno. Danas smo predstavili Dejana Kovača. On predstavlja novu ideju."

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Na pitanje kako je došlo do suradnje s Dejanom Kovačem, Hrebrak je izjavio kako je radio zajedno s Vukom Vukovićem na projektu transparentnosti u gradu Bjelovaru i da se upoznao s Kovačem nakon projekta jer Dejan Kovač surađuje na brojnim projektima s Vukovićem.

Hrebak je kazao kako bi volio da se Vuković priduži HSLS-u no da sumnja jer ga zanima samo znanstvena karijera.

"HSLS će nametati još jednu temu: meritokracije. Želim okupiti bolje od sebe. Ne želim biti ono što je popularno u Hrvatskoj - predsjednik mesija. Ti dečki žele bolju Hrvatsku, kao i ja osobno."

O HDZ-ovoj Vladi

"Da možemo reći da je HDZ-ova vlada najbolja do sada, ne možemo.S druge strane kada pogledamo koja nam je alternativa, katastrofalna je. S druge strane, ne možemo biti zadovoljni s političkom situacijom. Ja bih volio da s tim jednim saborskim zastupnikom možemo više napraviti....Ono sa čim sam zadovoljan, najveće porezno rasterećenje napravljeno je za vrijeme ove Vlade."

Na pitanje na koliko je to HSLS utjecao, gradonačelnik Bjelovara odgovorio je: "Vrlo malo, ali zadovoljni smo s tom jednom rukom. Na kraju krajeva, došli smo u Sabor na listi HDZ-a. Ja se toga ne sramim".

Hrebak je izjavio kako mu je žao što je došlo do razlaza s Mostom.

"Sve ovisi o tome tko je predstavnik određene političke stranke i koje su njegove ideje i vizije. Ja sam rekao da bih volio surađivati s Matijom Posavcem iz HNS-a. I točka. Nije problem Ivan Vrdoljak, već ta cijela kompozicija. Meni to ne odgovara.Ne bih htio previše komentirati druge stranke. Ipak su oni naši kolege liberali".

Kandidat za predsjednika HSLS-a tvrdi kako svatko ima svoje dvije odgovornosti, te podržava da se ostane u ovaj Vladi jer je to manja greška nego da se je ide rušiti s jednim glasom.

Na pitanje zašto nisu izašli zajedno s HNS-om na izbore za Europski parlament, Hrebak je kazao kako nisu izašli iz drugih razloga i kako hrvatska javnost to ne zna.

"Postojala je mogućnost da nam se pridruži netko treći - SDSS. Mi na to nismo pristali. Na to nije pristao ni Matija Posavec. On je to meni jasno rekao. Bila je čak i opcija da Matija i ja idemo na tu listu, da Matija bude prvi, a ja drugi. Smatram da ne možete graditi novu priču sa starim ljudima. Dva mlada čovjeka, uspješan župan i uspješan gradonačelnik...mislim da bi to bila dobra priča."

O sankcioniranju ZDS-a



Na pitanje treba li sankcionirati pozdrav Za dom spremni, Hrebak je odgovorio: "Naravno, da treba".

"Izvor svih ovih problema u Hrvatskoj kreće od frustracije u društvu. Mi još uvijek nemamo pomirbenu notu da još rasčistimo našu prošlost".

Ispričao je kako je veliki pljesak na Sinjskoj alki dobio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i rekao da se ne može složiti s određenim izjavama: "Ja se ne mogu složiti da takve izjave ulaze u politički eter. Znam da je teška situacija u Vukovaru, znam da je tu dvojezičnost, ali zakonu su vrlo jasni. Ići protiv zakona je čisti populizam i građenje vlastite karijere. Ne može se opravdavati ZDS kao stari hrvatski pozdrav kao ni zastava s prvim bijelim poljem."

"Ja se slažem da su dečki ginuli pod određenim znakovljem i to treba poštovati, no u današnje vrijeme treba odati počast protokolarno."

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Na pitanje da HSLS podržava tu Vladu, Hrebak se pita bi li zato trebali rušiti Vladu.

"Ja sam tu i reagiram. Ako ta tema dođe do Sabora, imat ćemo stav. Liberalni stav. Ja bih to sankcionirao. Treba li se to sankcionirati s najstrožim kaznama, vjerojatno ne. Ja sam blizak s bjelovarskim braniteljskim udrugama i ti dečki razumiju taj problem. Svima je jasno da su dečki ginuli pod tim pozdravom i da je tada bilo takvo vrijeme, a sada je drugo vrijeme. Danas to ne može biti dopustivo."

Hrebak je kazao kako je zadovoljan što je došlo do rekonstrukcije Vlade, no da je nezadovoljan što do nje nije došlo prije. Navodi kako prema informacijama koje on ima premijer Plenković je planirao to napraviti, no HNS ga je preduhitrio zbog nekog svojeg PR-a.

"Shvatio je da je to morao napraviti. Ne može imati niti milimetar tolerancije prema tome. Ne kažem da je možda kažnjivo, ali moralno je upitno. Mislim da institucije rade svoje posao u miru i tišini. S druge strane, anketa pokazuje da premijeru popularnost raste jer je reagirao. Uvjeren sam da smo došli u Sabor da ni HSLS ne bi dao podršku ministrima."

O aplikaciji transparentnosti troškova grada Bjelovara

"Trebalo je ući u konflikt s nekim hrvatskim institucijama jer kad vi želite nešto objaviti onda svi kažu GDPR. A tome nije tako", kazao je Hrebak da su posložili to tako da se to može objaviti.

"Napravili smo revolucionarni korak i želim da to ide i na nacionalnoj razini", ispričao je gradonačelnik Bjelovara i dodao da su neki odustali nakon što su vidjeli do koje su mjere išli.

Dario Hrebak kaže kako ih nitko nije tražio, niti jedna institucija.

"Nije jednostavno što te svatko može prozivati za 50 kuna. Ja pokušavam svaki dan da to bude normalno, no kad vidite afere nekih drugih....To se negdje to može vidjeti. Nisam siguran ponašaju li se drugi tako odgovorno. Lakše sada živim. Svima su puna usta borbe protiv korupcije, a nitko ne bi krenuo od sebe. Mislim da mi djelomično vraćamo povjerenje u instituciji."

Hrebak je najavio da žele napraviti potpuno digitalizaciju grada Bjelovara i da žele standardiziraju procese. Ispričao je kako imaju stimulaciju dva puta godišnje radnicima koji rade iznad prosjeka.

"Nisam se rodio niti ću umrijeti kao gradonačelnik. Želim napraviti stvari koje su normalne u nekim drugim europskim gradovima. S jednom našom kunom trebamo izvući 4 iz europskih fondova. "