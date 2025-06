Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kosti, mine, čak i torpedo. Što krije zgarište bolnice u Blatu?

MARIJA SELAK RASPUDIĆ U ŽIVOTNIM PRIČAMA BY DEA REDŽIĆ

'Zovu me zlom maćehom, pljuju jer imam muža Hercegovca. Neće me staviti uz mafiju, Turudića ili Nobila'

"U Zagrebu postoje interesne strukture koje nastoje utjecati na ove izbore. O tome svakako treba govoriti. No to ne znači da nitko nije odgovoran za nestanak dva milijuna eura iz gradskog proračuna – i neću dopustiti da me se moralno ucjenjuje ili svrstava uz Nobila, Turudića, građevinsku mafiju ili bilo koga drugog, samo zato što sam postavila pitanje može li GUP biti bolji", u novoj epizodi ''Životnih priča'' by Dea Redžić otvoreno govori Marija Selak Raspudić.