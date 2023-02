Hrebak: Glasali smo za Novaković. Vladajuća većina nije ugrožena, ne moramo imati isto mišljenje

Nakon tajnog glasanja o novom Povjerenstvu za sukob interesa Dario Hrebak (HSLS) izjavio je da su on i Darko Klasić glasali za dosadašnju predsjednicu Natašu Novaković, što nije u skladu s ostatkom vladajuće koalicije, ali ističe da vladajuća većina nije ugrožena.

"Smatramo da Nataša Novaković radi dobro svoj posao, ona je danas bila naš izbor za novi mandat i za nju smo glasali. Smatramo da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa važno tijelo za Hrvatsku, bez njega nema ni transparentnosti za koju se mi toliko zalažemo”, izvijestio je Hrebak novinare nakon tajnog glasanja u Saboru. Na upit što im je na to rekao premijer Plenković, Hrebak je odgovorio da su na koalicijskom sastanku imali drugačija razmišljanja na ovu temu.

"To ne znači da je vladajuća većina ugrožena, mi nastavljamo dalje, ali sada se vidi da o svim stvarima ne moramo imati isto mišljenje, i to se zove demokracija. To ne znači da sutra nećemo opet biti na istoj strani kao i naši koalicijski partneri na temama koje su dobre za naše društvo”, poručio je.

Dodao je kako nema osjećaj da im je premijer to zamjerio, no sigurno je očekivao da svi budu na istoj liniji, ali "o tome imamo drugačiji stav od ostalih koalicijskih partnera i danas smo ga jasno izrekli”.

Nama je to Povjerenstvo važno i mislimo da je Novaković dobro radila svoj posao. Ja sam nekoliko puta bio prijavljen Povjerenstvu, ali sam mogao mirno spavati jer sam znao da je Povjerenstvo lišeno bilo kakvog političkog utjecaja, kaže Hrebak.

"Jako je važno da je to tijelo jednako kažnjavalo i oporbene i vladajuće, tako i treba i ostati, s Natašom Novaković na čelu. Ona je u ovom trenutku neovisna i ne smije raditi ni za koga, a oporba svojim narativom ne daje baš puno šanse Novaković jer će se stvoriti dojam da je pristrana i da radi za oporbu. Da mi to mislimo, ne bismo danas glasali za nju, a oporba bi trebala prestati politizirati barem na ovoj temi”, poručio je čelnik HSLS-a.