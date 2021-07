Horvatinčiću odbijena žalba, može se liječiti u zatvorskom sustavu. Odvjetnik: 'To nas je malo šokiralo'

To nas je malo šokiralo, i mene i njega, očekivali smo da će žalba biti prihvaćena, ili ako ništa da će odluka barem biti ukinuta i vraćena na ponovno odlučivanje. Ali kad bi se to dogodilo Tomislav Horvatinčić bi morao odmah van na slobodu, a moje mišljenje je da to oni nisu htjeli napraviti jer je pritisak javnosti i medija prevelik – kazao nam je Velimir Došen, odvjetnik Tomislava Horvatinčića kojemu je danas kao neosnovana odbijena žalba za odgodom izvršavanja zatvorske kazne od 4 godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće od prije 10 godina u kojoj je stradao talijanski bračni par.

Horvatinčić se u zatvoru u Remetincu nalazi od 14. srpnja, dakle točno dva tjedna, a u žalbi koju je bio podnio odvjetnik Došen je naveo kako smatra da se njegovom branjeniku o Bolnici za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj ne može pružiti sva odgovarajuća skrb.

- U bolnici su naveli kako mog klijenta mogu liječiti, ali nisu obrazložili zbog čega sada odjednom misle da ga mogu liječiti. Dr. sc. Maša Bulajić je potpisala to rješenje, ali zanimljivo je kako su u prošla četiri navrata kada su rekli da ga ne mogu liječiti naveli i zbog čega to ne mogu, a sada su samo rekli da mogu bez praktički ikakvog obrazloženja i to je to. Sudsko vijeće koje je odlučivalo o žalbi jer su rekli da je sudac izvršenja postupio po uputi liječnika koji smatra da se on može liječiti u zatvorskom sustavu – pojasnio je odvjetnik Velimir Došen.

Napomenuo je i kako Tomislav Horvatinčić već duže od 10 dana čeka dozvolu kako bi mogao otići na ortopedski pregled na Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici, ali doktor koji mu to treba odobriti je na godišnjem, pa je njegovom klijentu samim time uskraćeno ustavno pravo na liječenje. Teoretski bi zbog toga mogli podnijeti i ustavnu tužbu, a još će vidjeti hoće li se na to odlučiti nakon što porazgovara sa svojim klijentom.