Hong Kong povukao zakon o izručenju

Čelnica Hong Konga Carrie Lam popustila je pod pritiskom prosvjednika ispunivši njihov glavni zahtjev: jučer je rekla da potpuno povlači kontroverzni zakon o izručenju koji je, kako se pribojavala oporba, mogao voditi izručivanju političkih zatvorenika Pekingu.

Donošenje tog zakona pokrenulo je prije više mjeseci najveću političku krizu u gradu otkako je 1997. vraćen pod upravu Pekinga prema modelu ‘jedna zemlja, dva sustava’ koji Hong Kongu jamči visoki stupanj autonomije.

Tijekom građanskih prosvjeda formirala se snažna opozicijska fronta, i to liberalna, demokratska te, do neke mjere, separatistička. Vladu na čijem je čelu Lam nazivaju agentima Pekinga. Najviše je stanovnika u Hong Kongu prosvjedovalo u prvoj polovici lipnja kada je na ulice izašlo i do dva milijuna ljudi.

Kako su njihovi zahtjevi uključivali i onaj za univerzalnim pravom glasa i slobodnim izborima, a Lam je već odgodila donošenje zakona, nije sigurno da će njegovo jučerašnje povlačenje definitivno ugasiti prosvjede. Oporbeni aktivisti već su na internetskim mrežama pozvali kolege da ne odustanu dok se Hongkonžanima ne ispune svi zahtjevi.

Prošla subota bila je jedan od dana s najviše nasilja jer su se najradikalniji među aktivistima sukobili s policijom, a bacali su i cigle te molotovljeve koktele na zgrade vlade. Taj je prosvjed bio zabranjen, ali dio se demonstranata svejedno odazvao što pokazuje da njihov otpor prema vlastima samo raste. No i vlada u Pekingu pritom najavljuje oštre korake prema suzbijanju prosvjeda.

Između ostalog u zapadnim se medijima pojavio strah i od moguće vojne intervencije. No kako je Hong Kong financijsko središte regije, i Peking je vrlo oprezan. Xi Jinping, lider Kine, prekjučer je u Pekingu rekao da Komunistička partija mora “u taktičkim pitanjima” biti fleksibilna, čak i ako zadrži zadani smjer u pitanjima principa.

Carrie Lam ovih se dana našla u drugoj vrsti kontroverze nakon što je u javnost procurila snimka sastanka s poslovnim ljudima u kojoj se čuje da krivi sebe zbog štete koju je njezina politika prouzročila gradu te da bi dala ostavku da je imala izbora.

Njezino priznanje da ne odlučuje o svojoj sudbini, što je kasnije opovrgnula, navelo je mnoge da lidericu grada još jednom opišu tek kao puku marionetu vlade Xi Jinpinga.

