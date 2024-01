Holy: Milanović će iskoristiti svoju poziciju kako bi zagorčao život Andreju Plenkoviću

Ušli smo u superizbornu 2024. godinu koju je u emisiji Politički intervju tjedna komentirala politička analitičarka Mirela Holy. Sve je u znaku izbora, a Holy uvodno ističe kako se to intenzivno osjeća već neko vrijeme. "I u 2023. godini smo već vidjeli da se u niskom startu turira za izbore što je pogotovo bilo vidljivo kod vladajućih, odnosno kod HDZ-a, odnosno Vlade. Krenula je realizacija projekata koji su bili na čekanju, posebno bih naglasila obnovu. Stvari su se počele micati s mrtve točke što prije nije bilo slučaj", navela je te dodala kako se počelo duboko posezati u državni proračun u smislu podizanja plaća različitim skupinama.

Premijer Andrej Plenković obećao je veće plaće, mirovine, pomoć najugroženijima... Holy je odgovorila na pitanje može li se onda zaključiti da se kupuju birači pred izbore: "Definitivno. Oni sjede na kasi što je jako velika moć, a kasa je dobro popunjena. I ovu kvazi reformu javne uprave, koja je opet povećanje plaća državnih službenika i namještenika, isto možemo u tom smislu tumačiti. Zašto? Zato što je to biračko tijelo koje je prilično zainteresirano za izbore i naravno da je HDZ-u, kao onima koji imaju blagajnu u rukama, u interesu da ih dobiju na svoju stranu". Uz to, dodala je kako su tu i umirovljenici kojima su se dijelile božićnice.

Točan datum parlamentarnih izbora još uvijek je nepoznat, a zna se kako neće u prvom i zadnjem tromjesečju.

"Meni se čini da bi mogli biti prije europskih izbora. Ako se ne varam, izbori su bili tada u šestom mjesecu prije četiri godine. Bile su specifične okolnosti jer je bila korona, ali izbori se uglavnom organiziraju ili na proljeće i počekom ljeta ili na kraju ljetne sezone, znači deveti mjesec", navela je Holy pa se osvrnula na izbor novog glavnog državnog odvjetnika.

Naime, Holy je komentirala ima li kod toga veze i izbor novog glavnog državnog odvjetnika, može li se pokušati utjecati te žele li vladajući svog kandidata. Naime, spominje se da će na tu poziciju doći sudac Ivan Turudić.

"Definitivno. Mi znamo kako izgleda naše pravosuđe i da je na daljinskom upravljaču u većini slučajeva vladajuće pozicije. Kada je bila afera vezana za savjetnika bivšeg ministra Filipovića onda smo mogli vidjeti da je Vlada na neki način pokušala borbu protiv korupcije sebi uzeti, a to podrazumijeva da je onda i DORH na njihovom daljinskom upravljaču. Oni imaju međusobno kontradiktorne izjave oko borbe protiv korupcije. Kada im odgovara onda je DORH neovisan, a kada im ne odgovara onda su oni prvaci u borbi protiv korupcije", kazala je.

Na pitanje koliko korupcijske afere štete HDZ-u, Holy navodi: "Nedovoljno".

"Odlazak tridesetog ministra iz vlada Andreja Plenkovića sad vjerojatno koliko-toliko dolazi na naplatu. Oni već mjesecima ne uspijevaju prebaciti postotak potpore preko 30", smatra te dodaje: "Bez obzira na taj optimizam koji širi HDZ i na neki se način ruga opozicijskim strankama koje nisu ni blizu njihovom rejtingu, oni vrlo dobro znaju u kojoj se situaciji nalaze i da su na neki način iskoristili svoj maksimum kada govorimo o toj prihvatljivosti za birače jer HDZ uvijek dobiva izbore kada se pozicionira u desni centar, a ne kada ide prema desnici".

"Skupina neodlučnih birača, koja se kontinuirano povećava, je ustvari alergična na svakakvu politiku, ne samo politiku vladajućih, nego su razočarani i opozicijom", navela je Holy. Politička analitičarka osvrnula se i na to bi li "šok terapija" bila promjena odluke Možemo! da na izbore ipak ide sa SDP-om.

"Mislim da bi to bila mudra odluka Možemo! samo je pitanje hoće li to napraviti. Moj je dojam da oni unutar svojeg stranačkog korpusa imaju dosta veliki otpor. Po mom mišljenju, postigao bi se sinergijski rezultat koalicijom između SDP i Možemo!", tvrdi. Također, vjeruje kako bi tzv. točkasta koalicija bila loša za SDP jer bi se pokazao kao slabija opcija u odnosu na Možemo!.

Navodi kako je teško reći koliko odluka Možemo! ima veze s Peđom Grbinom. "Mislim da je Možemo! kalkuliralo i mislili su da mogu izvući više i na parlamentarnim izborima pozicionirati se kao glavna lijeva politička opozicija. Oni su očekivali da će imati daljnji rast, međutim njihova odluka nije izazvala rezultate koje su mislili", rekla je Holy.

Što se tiče centra, Holy navodi kako postoji mogućnost da on bude odlučujući faktor. "Da idu fragmentirano, imaju manje šanse da ostvare rezultat. Zajedno mogu motivirati biračko tijelo centra da se odluči glasati za tu koaliciju. Koliko bi mogli imati mandata, to je teško predvidjeti", istaknula je.

Govoreći o tome što bi za Hrvatsku značio treći u nizu mandat HDZ-a, rekla je: "Mislim da bi to bilo loše, ali to će se vrlo vjerojatno dogodili, na ovaj ili onaj način. Moja procjena je da će im Zoran Milanović pokušati zagorčati život što je moguće više. On će napadati sigurno Plenkovića i HDZ, ali neće to raditi zbog parlamentarnih, nego zbog predsjedničkih izbora. U svakom će slučaju iskoristiti svoju poziciju kako bi zagorčao život Andreju Plenkoviću. Vrlo vjerojatno će mu dati mandat za sastavljanje vlade, ali pitanje na koji će se način kasnije stvari realizirati. Mislim da je Andrej Plenković već računao s takvom mogućnosti".

Zoran Milanović nije rekao hoće li se kandidirati za novi mandat, no Holy smatra kako je on već u kampanji. "Ne vidim po čemu bi se moglo naslutiti da bi on odustao od borbe za drugi mandat", kaže.

On još nema protukandidata te ima stabilan rejting. Holy je zbog toga komentirala može li ga više ugroziti jaki kandidat s ljevice ili HDZ-ov kandidat: "Mislim da mu je opasnost da se pojavi jaki kandidat na ljevici. Ne zbog toga što bi ga on mogao pobijediti, ali došlo bi do fragmentacije lijevog političkog poola što bi njega oslabilo za drugi krug. Jako je bitno kako ulazite u drugi krug, mislim da ne postoji šansa da bilo koji kandidat u prvom krugu postane predsjednik države. Jako je bitno kakve su pozicije za drugi izborni krug".

"Mislim da na neki način i Andreju Plenkoviću odgovara da mu Zoran Milanović bude na Pantovčaku. Bila bi mu satisfakcija da ga pobijedi i pokaže da može, ali dugoročno gledajući mislim da je ta pozicija ipak dosta moćna i da njemu više odgovara da tamo nije netko tko se miješa u njegov politički bazen, nego da bude netko na kome će moći oštriti zube za konsolidaciju svojeg biračkog tijela", zaključila je Holy.