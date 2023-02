Hoće li se Putin ponovo kandidirati?; U spremišta oružja Pridnjestrovlja postavljen eksploziv

Ruske snage već tjednima pokušavaju okružiti Bahmut i uspjele su presjeći nekoliko glavnih cesta za opskrbu ukrajinske vojske. Zapovjednik ruske paravojne skupine Wagner, Jevgenij Prigožin ustvrdio je u subotu da su njegovi ljudi ušli u selo Jahidnje, u sjevernom predgrađu Bahmuta.

Tijek događaja:

9:00 - Ukrajinska vojska odbila je 60 ruskih napada u pet područja tijekom posljednja 24 sata u sjeveroistočnoj i istočnoj Ukrajini, izvijestio je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u jutarnjem izvješću 28. veljače. Ukrajina je odbila napade kod Kupianska u istočnoj Harkivskoj oblasti, kao i kod Limana, Bahmuta, Adviike i Šahtarska u Donjeckoj oblasti, gdje je, prema Glavnom stožeru, Rusija koncentrirala svoje glavne ofenzivne napore.

Ruske trupe navodno su izvele osam raketnih napada i 32 zračna napada, te pokrenule više od 85 napada koristeći raketne sustave za višestruko lansiranje. Ruske snage granatirale su i naselja Timonovići i Berilivka u Černigovskoj oblasti; Starikove, Bruski, Buvaline, Kružok, Manuhivka, Atinske, Porozok u Sumskoj oblasti; i Červona Zoria, Veterinarne, Strileća, Hatiše, Vovčansk i Vovčanski Khutori u Harkivskoj oblasti.

Granatirana područja nalaze se nedaleko od ruske granice u sjevernoj Ukrajini. Tijekom proteklog dana, ukrajinske zračne snage izvijestile su da su oborile 11 bespilotnih letjelica Shaded iranske proizvodnje i jednu bespilotnu letjelicu Zala ruske proizvodnje, napisao je Glavni stožer. Također navode da je ukrajinska vojska izvela četiri napada na privremene ruske baze i pogodila jednu rusku kontrolnu točku, dva područja ruske radne snage i dva položaja protuzračne obrane.

7:22 - Prema izjavi bivšeg vojnog inspektorata Ministarstva obrane Moldavije oružane snage Pridnjestrovlja postavile eksplozive u sva skladišta oružja unutar regije, uključujući skladište Cobasna, najveće skladište oružja na istoku Europe u kojemu se nalazi do 20 tisuća tona oružja i municije iz sovjetskog razdoblja. Kažu da će eksplozive detonirati ukoliko dođe do bilo kakvih vojnih operacija na njihovu teritoriju i time uzrokovati katastrofalnu štetu Moldaviji, Transnistriji (neslužbeno ime Moldavske Pridnjestrovljanske Republike) i Ukrajini.

