Vodi se rat za Europu, a nije održana nijedna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost

Godina je dana od početka ruske agresije na Ukrajinu. Svi smo složni da je to najveći ratni sukob na području Europe nakon Drugoga svjetskog rata. Svi smo složni da je ruska agresija sasvim izmijenila Europu i svijet. Velika većina nas bez zadrške osuđuje rusku agresiju i daje bezrezervnu podršku Ukrajini u njezinoj borbi za slobodu i teritorijalni integritet. Štoviše, svima bi trebalo biti jasno da se u Ukrajini brani cijela Europa, da se u Ukrajini brani i Hrvatska. Ili netko možda misli da Rusija neće stati ako pregazi Ukrajinu? Kako god, to je rat prema kojemu Hrvatska nikako ne može biti indiferentna. Hrvatska je primila više od 22.000 ukrajinskih izbjeglica, a pomaže i vojno i humanitarno. Oni koji govore da to nije naš rat, samo vode vodu na ruski mlin.