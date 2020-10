Hoće li se brzo riješiti Rajka Ostojića, Davorka Vidovića i Nikše Vukasa

Peđa Grbin postao je novi, četvrti lider SDP-a, a članice i članovi te stranke pokazali su, instaliranjem u novo Predsjedništvo mahom one kandidate koji su upravo Grbinu davali potporu u kampanji, u kojem smjeru žele da Partija ide dalje. Kako će točno izgledati novi SDP s Grbinom na čelu, pokazat će vrijeme. No odgovor bi trebalo tražiti u Grbinovoj rečenici koju je istaknuo i u pobjedničkom govoru: “Moramo se mijenjati.“ I to je točno.

SDP se mora mijenjati jer je stranka ispražnjena od sadržaja, bez jasnih ideja, bez energije, s lošom kadrovskom politikom, financijski devastirana, klanovski podijeljena. Stranka je koja ima i tri uzastopna poraza na parlamentarnim izborima, a ovi zadnji na koje je stranku vodio Davor Bernardić toliko su oslabili SDP da se mnogi pitaju ima li toj stranci uopće spasa. Peđi Grbinu ide u prilog ipak nekoliko činjenica.

Grbinova pozicija komotnija

Kao prvo, njegov dosadašnji rad u Saboru, u kojem je jedan od najvrednijih zastupnika, garantira da ga se u javnosti neće dočekati kao i njegova prethodnika. Kao drugo, on uživa popularnost među biračima i simpatizerima SDP-a i, kao treće, Grbinova pozicija u SDP-u znatno je komotnija nego je bila u slučaju Davora Bernardića koji je, od prve sekunde kada je izabran, protiv sebe imao dobro organiziranu i strukturiranu oporbu. I u stranci i u Klubu zastupnika. Grbin, s druge strane, ima u Predsjedništvu mahom sebi sklone članove, Glavni odbor nešto je podjeljeniji, ali može se očekivati da će se uskoro dogoditi famozno „pretrčavanje u krilo pobjednika“, a i u Klubu zastupnika, iako ga je „skrojio“ Bernardić, tek je nekoliko kandidata koji bi se mogli usuditi raditi probleme i to, naravno, ako Grbin „krene na njih“. A što će se sasvim sigurno dogoditi u skoroj budućnosti.

– Postanem li novi lider stranke, ljudi koji su odgovorni za najlošiji izborni rezultat SDP-a od 1990-ih više neće moći predstavljati stranku – kazao je Grbin svojedobno za Večernji list.

>> VEČERNJI TV Analitičari o izborima u SDP-u: 'Ako pobijede Kolar ili Grbin, ratovi klanova će se nastaviti'

Novi lider postao je i nakon što se instalira i na poziciji šefa Kluba zastupnika, što je najavio u kampanji, a postavlja se logično pitanje hoće li mu jedan od prvih poteza biti micanje Rajka Ostojića s mjesta potpredsjednika Sabora, a potom i dosadašnjeg šefa Glavnog odbora Erika Fabijanića, političkog tajnika Davorka Vidovića te glavnog tajnika stranke Nikše Vukasa s čelnih funkcija u nekim saborskim odborima.

– Određenih promjena će sigurno biti, uostalom stranački izbori nakon kojih ne ide promjena nisu ni potrebni. Ali, dopustite da o tome prvo razgovaramo u samom Klubu zastupnika SDP-a, a tek potom u javnosti – poručio je jučer znakovito Peđa Grbin na naše pitanje čekaju li smjene nabrojene „tvorce poraza“.

I neki naši sugovornici iz Kluba zastupnika, koji nisu bili za Grbina, kažu kako očekuju da će idućih dana definitivno doći do određenih promjena sa saborskim funkcijama, a vjeruju i kako bi prva meta mogao biti upravo potpredsjednik Sabora Rajko Ostojić.

– Mislim da će to biti jedan od Grbinovih prvih poteza u Klubu i da će za novu potpredsjednicu Sabora predložiti Sabinu Glasovac. Ne samo zato što je žena nego i zato što je od svih saborskih zastupnika koji su bili kandidati za novo Predsjedništvo dobila i najveći broj glasova članova i članica. I s tim argumentima nema puno šansi da mu ta promjena ne prođe – uvjeren je naš sugovornik iz Kluba zastupnika.

>> VIDEO Peđa Grbin izabran za novog predsjednika SDP-a

I on smatra kako Grbin neće imati velikih problema za provođenje većine svojih odluka, niti će za njih naići na veći otpor među neistomišljenicima. Grbin, dodaje, jednostavno nema u Klubu ljude koji ga a priori opstruiraju, a samom činjenicom da se, kaže, većina njih nije ni kandidirala na unutarstranačkim izborima govori da su oni već preuzeli dio odgovornosti na sebe.

– Zbog toga držim i da Peđa Grbin, za razliku od Davora Bernardića, ima dobre izglede da pokrene SDP naprijed i da zaustavi daljnje podjele. Bernardićeva struja više ne postoji, to su gluposti. Bernardić se sve vrijeme trudio da preživi, Grbin tih problema nema – kaže naš sugovornik.

U Saboru slijede smjene

I naš drugi izvor iz SDP-a, član bivšeg Predsjedništva, uvjeren je da u Saboru slijede smjene nekih od ključnih ljudi koji su bili uz Davora Bernardića te dodaje kako u tome i ne vidi veliki problem, jer je pravo svakog predsjednika da formira svoju ekipu kako on misli da je najbolje. Uostalom, dodaje, Zlatko Komadina kao v.d šefa stranke napravio je grešku kada je na ključne funkcije u Saboru napadno postavio isključivo one koji su bili najbliži Bernardićevi suradnici. Doduše, treba, kaže, naglasiti i kako su neki tada, poput Peđe Grbina i Sabine Glasovac, odbili neka ponuđena im mjesta.

– Za sve svoje ideje Grbin će u Klubu dobiti potporu bez problema. U protivnom išli bi kontra odluke članstva. Kao drugo, svi ti nekada Bernardićevi ljudi nemaju nikakva oslonca. Tko bi im to bio, Bernardić ? – kaže naš izvor iz stranke.

Bilo kako bilo, Grbina čeka dinamičan prvi radni tjedan i puno odluka koje treba donijeti. A i razgovora. Prvi je s potpredsjednicima stranke obavio već jučer, a sljedećih će dana razgovarati i s članovima Predsjedništva, Glavnog odbora, Kluba, ali i kolegama iz opozicije. Ovog tjedna trebalo bi se održati i prva sjednica novog Kluba i Predsjedništva, a uskoro i sjednica Glavnog odbora na kojoj će jedna od tema biti i promjena Statuta u dijelu koji definira da glasati na unutarstranačkim izborima mogu samo oni koji nemaju duga za članarinu.

Na istoj sjednici Glavnog odbora Grbin će predložiti i svoje kandidate za novog glavnog tajnika stranke, vjerojatno i političkog tajnika stranke, kao i financijskog direktora, a naravno i novog šefa Glavnog odbora. Zna se i da će na prvoj sjednici Predsjedništva jedna od tema biti i pozicija novog člana tog tijela Željka Sabe za kojeg dobar dio novog vodstva smatra da mu tu nije mjesto jer je netko tko je odslužio zatvorsku kaznu zbog političke korupcije.