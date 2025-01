Hoće li današnji građanski bojkot kupnje postići cilj – sniženje cijena?

Današnji dan ima priliku ostati zapamćen po nečem važnom, a hoće li tako i biti, ovisi o građanima, od kojih je i potekla inicijativa da se danas bojkotira bilo kakva kupnja kako bi se pokazao ne samo revolt nego i bijes zbog divljanja cijena koje u Hrvatskoj prelazi sve razumne granice.

– Dosta je bilo mazanja očiju. Nije isto imati mirovinu od 380 eura ili plaću od 700 ili 900 kao radnik u građevinarstvu ili 4500 i više eura i onda "osjetiti" povećanje cijena hrane, kućnih potrepština, usluga. Nije isto doživjeti povećanje plaće za 7% na 700 eura i 7% na 4000 eura! Ni službenu inflaciju od "samo" 3,4%, a najvišu u Europi! Potrošači ne ruše državu, već žele rušiti cijene – poručuju s Facebook potrošačke platforme Halo, inspektore, glavnog inicijatora današnjeg bojkota kupnje u trgovačkim lancima, koji se smatraju najvećim krivcima, kako se tvrdi, neopravdanog divljanja cijena u državi.

Poziv ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji je također pozvao građane na bojkot trgovaca, "da budu odgovorni i da sankcioniraju one koji neopravdano dižu cijene", savjetnik platforme Halo, inspektore Europskog centra za izvrsnost potrošača Josip Kelemen ocjenjuje politizacijom. – Neshvatljivo je da jedan ministar, koji ima sve alate u rukama, potiče bojkot proizvoda – rekao je Kelemen te ustvrdio kako oni nisu nijedna politička opcija niti su bliski s ijednom.

Političari su dosad mogli izraziti svoje mišljenje ili poduzeti nešto ako su htjeli. Akcija je građanska inicijativa, a ne politička, poručio je Kelemen, dok se svakodnevno nižu poruke političara kako će i oni u bojkot, pa tako i ministra graditeljstva Branka Bačića, ministrice kulture Nine Obuljen-Koržinek ili ministrice zaštite okoliša i bivše ministrice poljoprivrede Marije Vučković, za koje je, kako se tvrdi u nekim komentarima s društvenih mreža, poljoprivredna proizvodnja u RH pala na najniže grane od pridruživanja EU te da su mjerodavni imali puno više alata za suzbijanje inflacije od populističkog bojkota roba – od kojih žive i sve ugroženiji domaći proizvođači u raljama uvoza i vanjskotrgovinskog deficita po pitanju hrane koji je u lanjskoj godini premašio 2 milijarde eura. Prođe li danas bojkot trgovina kako je planirano, već u nedjelju će se sastaviti i lista najomraženijih trgovaca koji se neće bojkotirati jedan dan, nego i tjedan, pa i više od toga.

Čelnica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kaže kako je dobro da se potrošači malo animiraju i organiziraju. – Trgovci će se sigurno hvaliti da im nije pao promet i da ništa nisu primijetili. Kad je bilo dvojno iskazivanje cijena i crne liste, rekli smo da one nemaju svrhu, nego da svatko sam sebi napravi crnu listu. Tako bi sad potrošači, s obzirom na to da cijene divljaju, trebali napraviti svoju crnu listu: što više neće kupovati i kod kojeg trgovca neće ići, i onda bi bilo nekog efekta – smatra Knežević, koja najave nekih iz Vlade da će i oni podržati bojkot naziva čistim populizmom. – Te njihove licemjerne izjave, kao i recepte za pečenje kiflica, ne želim više ni komentirati – odrješita je Knežević.

Ekonomski analitičar Vladimir Novotny smatra da je Vlada na rast cijena mogla utjecati snižavanjem poreznih opterećenja. Potrošači se možda mogu jedan dan organizirati i bojkotirati trgovce, no u ovom trenutku ni organizirani potrošači ni Vlada ne mogu utjecati na kretanje inflacije, već, kako je rekao Novotny, jednostavno treba pričekati da se uspostave nove tržišne ravnoteže na ovoj razini cijena.

– Udruga Glas poduzetnika poprilično je iznenađena potezom ministra gospodarstva i održivog razvoja, koji poziva građane na bojkot trgovina 24. siječnja umjesto da se uhvati posla i donese konkretne mjere za suzbijanje poskupljenja i visoke inflacije. Smatramo da upravo on kao resorni ministar treba imati dijalog s trgovinama i distributerima te umjesto pozivanja na bojkot neka posluša prijedloge poduzetnika – poručili su jučer iz UGP-a, u kojem nisu za bojkot trgovaca. Za inflaciju i divljanje cijena isključivo krive politiku Vlade RH – jednu od najviših stopa PDV-a u EU, bujanje javnog aparata, golemu javnu potrošnju i povećanje plaća u javnom sektoru uz smanjivanje broja stanovnika i starenje populacije, rasprodane banke i telekome te pretežno strane maloprodajne lance, uništenu poljoprivredu i nedostatnost u proizvodnji bilo kakve hrane, na što godinama upozoravaju.

– Ovaj bojkot treba biti poruka građana i politici i poslodavcima: možete kako hoćete, ali ne možete do kada hoćete. I zato je silno važno da su ovaj bojkot građani sami pokrenuli. To je znak da je – dosta. Ne mora ova akcija odmah postići velike rezultate, to je samo jedan dan, ali se s tim jednim danom kreće dalje. Važno je da se taj dan uopće i dogodi. I nakon njega ne smije se stati. Važno je poslati snažnu poruku da građani ovakvu akciju mogu ponoviti, ali s duljim trajanjem i bojkotiranjem jednog po jednog trgovca. Kada ljudi shvate da se od njih ne traži neki veliki angažman, da ne moraju izaći na ulicu niti moraju nositi transparente, već da se samo suspregnu od kupnje – to će odjeknuti. I imat će efekta. Ako se shvati da će se takve akcije ponavljati koliko god bude trebalo, zvat će prerađivači, distributeri i trgovci jedni druge jer će se roba gomilati na policama. A zna se kada se police počinju prazniti – kada se cijene snize. Dakle, važno je s bojkotom krenuti, a onda bi se on mogao pretvoriti u lavinu. Dok su Vlada i HNB zakazali, u ovim uvjetima mi građani možemo napraviti najviše. Kao što smo se naučili da nedjeljom ne idemo u trgovine, tako se i sad možemo naviknuti suspregnuti od kupnje i bilo kojeg drugog dana – ističe sindikalist Krešimir Sever.

Sociolog Dražen Šimleša smatra da je uspjeh ovog bojkota u periodičnosti, u njegovu ponavljanju. – Ne bude li se takav bojkot ponavljao, neće biti poslana onoliko snažna poruka kakva ona zapravo treba biti. Ako je ovaj bojkot tek prvi korak, onda on ima smisla, pogotovo zbog razvoja i osnaživanja građanske svijesti. Ali ako sve ostane na tom prvom koraku, onda se ništa neće postići i sve će biti brzo zaboravljeno. Bitna je svijest građana da se ništa ne može postići preko noći, da je potrebna uporna i dugotrajna akcija. Zato građani trebaju biti ustrajni i solidarni u ovom zajedničkom naumu – kazao je Šimleša, koji je najavljeno sudjelovanje i pojedinih ministara u bojkotu nazvao "klasičnim šlepanjem na neki već upogonjeni vlak koji dobiva podršku". A što kaže na bačene "udice" pojedinih trgovina koje su upravo za danas najavile "popuste na sve", pitamo ga. – To je pokušaj saniranja štete. Pitanje je koliko će im to upaliti. Mislim da ljudi na to neće nasjedati – zaključio je Šimleša.

