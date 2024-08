Heroj Vukovara i političar čiji je život bio poput scenarija za film

Vukovarac i jedan od vukovarskih heroja obrane Predrag Matić Fred (62), inače umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, preminuo je u petak u bolnici. Matić je zbog komplikacija povezanih sa žuči posljednjih tjedana bio u bolnici. Od njega SDP danas oprostio dirljivom objavom. 'S dubokom tugom opraštamo se od našeg Predraga Freda Matića, zastupnika u Europskom parlamentu, odlikovanog dragovoljca Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida i umirovljenog brigadira HV-a. Srce ovog istinskog domoljuba, borca za prava žena, kucalo je za poštenu i pravednu Hrvatsku.

Njegova politička ostavština očitovat će se u uljuđenom društvu dijaloga i razumijevanja. Uvijek britak na jeziku, iskren, hrabar, direktan, pošten i beskrajno duhovit, Fred je znao čuti druge, ali i gurati svoje. I u tome je čar politike, demokracije i civiliziranog društva. Ono što je mnogima samo prazno slovo na papiru, naš Fred je provodio u djelo. S njim ništa nije bilo lažno, pa tako ni ideja da ideja da zajedno možemo do boljeg društva. Nastavit ćemo našu zajedničku borbu, jer Fred će uvijek biti s nama i uz nas. Naš prijatelj. Naš kolega. Naš ratni heroj. Hvala ti na svemu!'', poručili su.

Matić je rođen u Požegi, ali je osnovu i srednju školu završio u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje. Poznato je kako je završio dvogodišnji studij na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te tako stekao zvanje nastavnika razredne nastave. Do 1990. godine radio je u vukovarskim osnovnim školama, kada otvara obrt. Tako je i dočekao 1991. godinu i početak agresije na Vukovar i Hrvatsku. Matić se početkom rujna priključio braniteljima na Trpinjskoj cesti gdje je uništio devet oklopnih vozila JNA. U Vukovaru je bio do posljednjeg dana te je, s obzirom na to da je većina zapovjednika ili stradala ili ranije izašla iz Vukovara, bio jedan od onih kojih su u posljednjim trenucima zapovijedali obranom Borova naselja.

Sa slomom obrane Vukovara Matić je završio u logorima u Srbiji. Devet mjeseci bio je zatočen u tri srpska logora, u Stajićevu, Sremskoj Mitrovici i Nišu. Život mu je bio poput scenarija za film. O događanjima tijekom rata u Vukovaru objavio je i ratni roman pod nazivom "Ništa lažno" gdje je progovorio iz prvoga lica o svemu što se događalo u Vukovaru, ali i u logorima. Roman "Ništa lažno" doživio je sedam izdanja, a preveden je i na španjolski jezik te se smatra jednom od najčitanijih knjiga iz Domovinskog rata. Dobitnik je devet državnih odlikovanja, među ostalim Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Reda Nikole Šubića Zrinskog, Reda hrvatskog Križa te Reda hrvatskog pletera.

Poslije liječenja i povratka Matić 1994. godine postaje šef Ureda općih poslova Kabineta načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske. Tijekom idućih godina radio je i kao šef Kabineta ministra hrvatskih branitelja, potom kao glasnogovornik Glavnog stožera OS RH, savjetnik ministrice hrvatskih branitelja, da bi 2010. postao savjetnik predsjednika Ive Josipovića za branitelje. S pobjedom Kukuriku koalicije Matić postaje ministar branitelja, a za te četiri godine često je govorio da su mu bile teže nego rat. Novinare je vodio i u logor Stajićevo, gdje mu je cilj bio postaviti spomen-ploču, ali u tome nije uspio.

Dok je bio ministar veliku buru u javnosti izazvala je njegova odluka o objavi Registra hrvatskih branitelja. Za vrijeme njegova mandata u Savskoj ulici u Zagrebu dio nezadovoljnih branitelja postavio je šator koji je tamo bio 555 dana, odnosno sve dok s vlasti nisu pali njihovi tada zakleti neprijatelji predsjednik Ivo Josipović i Vlada tadašnjeg premijera Zorana Milanovića. Na novinarske upite hoće li, ako SDP opet pobijedi, ponovno preuzeti Ministarstvo branitelja, Matić je uvijek odgovarao da mu tako nešto ne pada na pamet, da mu je to četverogodišnje iskustvo bilo sasvim dovoljno, ali i da je to vrijeme bilo pakao za njega i njegovu obitelj.

Nakon ministarskog iskustva Matić 2016. postaje saborski zastupnik, što je bio do 2019. godine, kada je na euroizborima izabran za eurozastupnika. U lipnju je ponovno izabran za eurozastupnika. Nažalost, nekoliko tjedana kasnije započinju njegovi zdravstveni problemi zbog kojih je u petak i preminuo.

Tijekom svoga političkog djelovanja Matić je postao prepoznatljiv po oštrom jeziku i tome što nikada nije štedio svoje političke protivnike. Vrlo često su se njegove izjave prepričavale, a najčešća mu je meta bio HDZ. U Vukovaru se u više navrata govorilo kako postoji mogućnost i da se kandidira za gradonačelnika Vukovara, ali do toga nikada nije došlo.

