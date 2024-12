Zbog Primorca je izašao iz HDZ-a: 'Ovo je totalni debakl Andreja Plenkovića'

Jedan od najvećih kritičara Dragana Primorca bio je bivši ministar HDZ-a Andrija Hebrang koji je zbog Primorčeve kandidature izašao iz HDZ-a. Dragan Primorac osvojio je 19,35 posto glasova odnosno 314.663 te ide u drugi krug sa Zoranom Milanovićem koji je osvojio 49,09 posto glasova (797.938).

Sukob između Primorca i Hebranga traje još od 2009. godine kada se Primorac samostalno kandidirao za predsjednika države iako je HDZ-ov kandidat bio Andrija Hebrang. Niti jedan niti drugi tada nisu prošli u drugi krug izbora, no to je zauvijek promijenilo njihov odnos.

- Ovo je totalni debakl Andreja Plenkovića i njegova kandidata. Nešto što smo odmah najavili i rekli. Da je bilo malo pameti, uzeli bi kandidata koji ima barem nekakvu šansu. Sada postoji samo dilema između dva ekstrema. Je li Plenković doista mislio da Primorac može polučiti neki rezultat? Ako je tako, onda je čitava obavještajna zajednica zakazala jer ga nije informirala o svim negativnostima Dragana Primorca. Od falsifikata njegove profesure, preko dezerterstva. Drugo, ako je Plenković to sve znao, a ipak ga je kandidirao, onda je uspio jer to znači da mu je cilj bio razbiti do kraja HDZ, a s ovom kandidaturom to je i uspio - kazao je Hebrang za dnevnik.hr te dodao:

- Rezultat Primorca pokazuje da je Plenković odgovoran za to što je HDZ ispao danas najveći gubitnik. Hoće li Plenković iz toga izvući pouku? Naravno da neće jer to je unaprijed bilo poznato da će se dogoditi. On će preokrenuti to i svu krivicu će svaliti na Dragana Primorca. Obilato će ga nagraditi novim ugovorom između Primorčeve ustanove i HZZO-a i na taj će način Primorac svoj tragičan poraz naplatiti novcem. To je prava slika današnje Hrvatske i tuga za sve koji su za nju dali život - dodao je.

