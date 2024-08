HDZ Zadra oporbi: 'Jahači apokalipse - Ričarde, Vučetiću, Rubeša i Radeta donesite proračun'

S naslovom poruka gradskim vijećnicima i objavom fotografija oporbenih vijećnika SDP, NL Ričard i Akcija mladih, na svojoj Facebook stranici uoči sutrašnje odlučujuće sjednice gradskog vijeća oglasio se zadarski HDZ. I poručuju u objavi “ne koristite HDZ kao “skužu za nedonošenje proračuna.”

- Poštovani gradski vijećnici antihadezeovske ili kakve god većine u Gradskom vijeću Grada Zadra, toliko ste toga izrekli, toliko puta nadglasavanjem zaustavljali i blokirali najrazličitije razvojne inicijative, a da u ove tri i po godine niste Zadru donijeli baš ništa vrijedno spomena. Niti jednu jedinu stvar koje se ijedan Zadranin može sjetiti, a da mu je donijela dobroga s vaše strane! Od silnih najava “novog blistavog saziva gradskog vijeća“, “kraja HDZ-ove vladavine”, “nove demokracije koja će napokon pokazati HDZ-u kako se upravlja gradom“, „uvođenja reda, pravde i pravice“ nakon, kako optužujete, HDZ-ove višegodišnje “devastacije grada”, nije se rodilo baš ništa. U čitavom mandatu ni jedan prijedlog bilo kakve odluke, ni jedna dopuna ili izmjena koja bi donijela građanima neko poboljšanje ili dodanu vrijednost.

Štoviše potrudili ste se unazaditi što god ste mogli i zaustaviti sve što niste razumjeli ili o čemu niste znali baš ništa. Pa su tako redom stradavali: osnivanje Centra za mlade, izgradnja vrtića, Tehničkog školskog centra, gotovo svi urbanistički planovi…, a te vaše destruktivne pohode predsjednik Gradskog vijeća i danas lakonski naziva “dobrim eksperimentom za Zadar”. Uz sve to rušili ste redovito proračun bez kojeg nema razvoja grada, a ovaj zadnji za 2024. godinu, čak rekordnih tri puta. Ipak, mora se priznati, uspjeli ste Zadru zakačiti neslavnu titulu jedinog grada u Hrvatskoj bez proračuna. Daleko je to od slike grada koji se zadnjih dvadeset i više godina uzimao kao sinonim za uspjeh, prosperitet i koji se prometnuo u jedan od najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj.

Četiri jahača apokalipse na čelu s konjanikom razaračem Eniom Meštrovićem, jahačem magle mudroslovom Vučetićem, razjarenim bikom Rubešom i jahačem Don Quijotovskog kasa, inspektorom Radetom nisu birali sredstva u svom pohodu. Složni jedino u tome da se ne slažu, bez i jedne ideje kako nešto stvarno napraviti i poboljšati u gradu, te bez imalo odgovornosti koje podrazumijeva biti dijelom većine u vijeću, igrali ste se igre političkog nadglasavanja i izbjegavanja preuzimanja odgovornosti za svaki gradski problem - počevši od upravljanja KK Zadrom pa do Znanstvene knjižnice, izgradnje Gradskog groblja, osnivanja nove ustanove Centra za mlade ili pak povećanja plaća djelatnika u komunalnim tvrtkama …. Uvijek i bez greške u maniri “to nije naš problem” i “HDZ je kriv za sve” spremno ste prebacivali odgovornost i prokazivali odgovornim za svaki problem uvijek nekog drugog, ali nikad i baš nikad SEBE SAMIH.

I sada kada ste kao laka konjica dojahali do svog završnog čina devastacije - četvrtog puta pokušaja donošenja proračuna za ovu godinu u zadnjoj godini mandata, e sada ponovo očajnički tražite kako prebaciti odgovornosti i kako okriviti, a koga drugog nego “strašni” HDZ za nedonošenje proračuna.

Je li to stvarno sve što znate !?

Samo što vam ovog puta nema popravnog, jer nakon trećeg donošenja istog proračuna, novog pokušaja nema. Svi su scenariji već viđeni, a vaše manipulacije sad djeluju smiješno jer ni u svojoj kući ukućanima ne možete objasniti zašto Zadar nema proračun, kad vi u svojim rukama imate većinu!?

Kako ćete objasniti da je HDZ svaki puta do sada, bez iznimke i bez promjena smjera glasao ZA donošenje proračuna? Kako ćete objasniti da imajući većinu imate i mogućnost kreiranja vlastitog ZAKONITOG proračuna, a da u godinu dana niste donijeli nikakav “SVOJ” prijedlog proračuna !?

Mi već znamo odgovor. Nećete ni pokušati objasniti već ćete kompletnu sjednicu Vijeća posvetiti besmislenoj raspravi i nastojanjima kako okriviti HDZ za ne donošenje proračuna. Obzirom na sve već viđeno, ovim putem vas ljudski molimo, ne uvlačite HDZ u daljnju raspravu o proračunu i ne skrivajte se iza HDZ-a. HDZ vam nije ni smetnja, ni kočnica, ni opravdanje za (ne)donošenje proračuna! Imate prijedlog proračuna u svojim rukama, imate većinu, i u četvrtak vam je sjednica Gradskog vijeća kojom predsjeda vaš predsjednik. Stoga, pozivamo vas po tko zna koji put – preuzmite odgovornost i donesite proračun! - stoji u objavi HDZ-a.

Podsjetimo, ukoliko proračun ne prođe i ovaj put (prošli je proglašen nezakonitim) može doći do raspuštanja vijeća, dolaska povjerenika ili novih izbora, a iz oporbe koja ima većinu u gradskom vijeću prozivaju HDZ koji ima gradonačelnika, da se ne bore za interese grada i građana, nego isključivo svoje, daljnju betonizaciju, preizgrađenost… Sjednica gradskog vijeća je sutra.