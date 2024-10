HDZ traži istragu SOA-e: 'Je li Milanović dijelio povjerljive informacije sa SDP-om?'

Zastupnici HDZ -a Ante Deur i Nikola Mažar poručili su da bi SOA trebala istražiti otkud SDP-u tajni podaci o NSATU misiji , a smatraju da im ih je dostavio predsjednik Zoran Milanović dok su za premijera Andreja Plenkovića rekli da je od NATO-a tražio skidanje tajnosti kako bi se otkrila istina.

U jučerašnjoj raspravi o misiji NSATU na plenarnoj sjednici vidjeli smo još jedan igrokaz Zorana Milanovića, kršitelja Ustava i svih njegovih poslušnika i trabanata u sabornici, ocijenio je na konferenciji za novinare potpredsjednik Odbora za obranu Deur, upozorivši da po svemu što su jučer čuli, SDP izvrće istinu, traže laži i onemogućuju ulogu koju hrvatska država već godinama ima u NATO savezu,

„Najbitnije je da je Zoran Milanović , a to nitko od nas nije znao, dao tajne podatke u ruke određenih ili svih članova SDP-a i vjerujemo po viđenjima koje su dali Arsen Bauk i Ranko Ostojić da su oni te podatke vidjeli i na račun toga gradili jednu lažnu priču", dodao je Deur. Poručio je da je to ozbiljan problem kojim bi se trebala pozabaviti SOA i ukazati hrvatskoj javnosti i zastupnicima od koga je došao i zašto se taj klasificirani podatak daje u javnost.

Nikola Mažar smatra da su sve maske pale i laži isplivale - prva, da će hrvatska vojska biti u Ukrajini i druga, da tom misijom aktivnosti NATO postaje zaraćena strana i uključuje se u rat. To je razotkrio, dodao je Mažar, načelnik Glavnog stožera u pismu upućenom Odboru za obranu nakon što mu je predsjednik Republike dva puta onemogućio da dođe na Odbor i narodnim zastupnicima koje je birao hrvatski narod kaže istinu.

Upitao je pritom je li se u bilo kojoj drugoj članici NATO-a mogli vidjeti da je predsjednik bilo koje države zabranio načelniku glavnog stožera da se odazove na najvišem zakonodavnom tijelu, da ga je zatočio i da je načelnik pismom morao doći do javnosti i do hrvatskih građana da kaže istinu koja je suprotna tvrdnjama oporbe da će sudjelovanje u misiji NSATU odvesti Hrvatsku u rat ili nacrtati mete.

Naglasio je da je predsjednik Vlade Andrej Plenković tražio od NATO-a da se deklasificira taj podatak i da se razotkrije konačno istina, a deklasificiranje traži, napominje, onaj komu je stalo do istine i onaj tko želi da hrvatski građani znaju istinu. Mažar je ustvrdio da su zastupnici SDP-a imali klasificirani podatak i protuzakonito ga zloupotrebljavali i na sjednici Odbora i na plenarnoj raspravi.

Ustvrdio je da se ponavlja situacija od prije dvije godine kada se odlučivalo o misiji pomoći Ukrajini EUMAM, kada su, kako je dodao, isti glumci uspjeli 'prevariti' dio zastupnika pa nije izglasana ta 'povijesna' odluka. „Sada, kada su i oni svjesni da se ista laž i prijevara neće moći dogoditi dva puta zabranjuju načelniku Glavnog stožera da dođe na Odbor za obranu, šalju predstojnika ureda predsjednika, kojega nitko nije izabrao nego predsjednik da drži slovo Hrvatskom saboru", kazao je.

Milanović se obraća javnosti u kontroliranim uvjetima

Primijetio je i da se predsjednik javnosti na tu temu obraća u kontroliranim uvjetima, putem facebooka ili videa, bez novinara, bez pitanja i potpitanja. Naglasio je da danas imamo 24 članice EU koje na svome teritoriju obučavaju ukrajinske vojnike i da 24 zemlje jasno znaju odgovore, tko je agresor, tko je žrtva, štite svoje građane, štite svoje granice, štite svoj pravni poredak i sudjeluju u misiji.

„EUMAM nam je bio prvi žuti karton, u petak imamo priliku ili ispraviti povijesnu pogrešku ili dobiti crveni karton. Ono što je ključno, glasat ćemo da hrvatski vojnici ne idu na teritorij Ukrajine i onaj tko digne za to, izglasat će da hrvatski vojnik neće ići na teritorij Ukrajine. Onaj koji će biti protiv te odluke, jasno je”, zaključio je Mažar.

HDZ-ovci su zapitali i hoće li Ranko Ostojić sada od SOA-e tražiti da istraži to što su SDP-ovcima dostavi podatke koje nisu smjeli imati. „Mi iz DP-a smatramo da je to čudna tema, klasificirani dokumenti su dokumenti koji trebaju štititi tajnost podataka i to ne bi smjela biti tema političkih obračuna. A pokazalo se da je netko imao te klasificirane dokumente”, kazao je

Član vladajuće koalicije Ivica Kukavica (Domovinski pokret) rekao je na odvojenoj konferenciji za novinare da deklasificirana informacija pokazuje da bi nekoliko časnika logističke struke, a koji se ne odnose na naše časnike, trebalo biti na relaciji Wiesbaden-Kijev isključivo radi koordinacije pomoći.

„Smatramo da je to poprilično odgovoran čin i da mi kao saveznica i članica NATO-a moramo dati svoj obol u razvijanju Savezu”, istaknuo je. Upitan je li Plenković lagao, Kukavica je ustvrdio da je teško reći na relaciji prepucavanja između predsjednika i premijera. „Teško je ući u taj sukob i reći tko je u pravu jer nismo imali te informacije”, zaključio je Kukavica.

