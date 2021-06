HDZ-ov Mato Franković: Greške se događaju. Zašto bi netko namjerno krivo napisao ime?

HDZ-ov gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković poručio je danas da nije za prozivku medija. Istaknuo je da premijer Andrej Plenković dobro vodi zemlju, ali da on ne bi branio neuspjehe lokalnih organizacija, kao što to Plenković radi te da svaka organizacija sama mora preuzeti odgovornost.

''Kandidat za Zagreb je zanimljiv čovjek, ali je imao vrlo lošu kampanju, vrlo loše nastupe. Pričao je više o drugima, manje o budućnosti Zagreba. Išao je vrlo ružno napadajući. Mislim da je to potpuno pogrešna kampanja. Ne može biti odgovoran Andrej Plenković, odgovoran je loš kandidat. Treba znati gubiti i pobjeđivati. Kada sam ja prvi put izgubio išao sam analizirati što sam pogriješio. Mladom gospodinu Filipoviću treba dati priliku da nauči svoje greške. A da je pogriješio, pogriješio je'', rekao je Franković u razgovoru za Libertas TV.

Na pitanje smatra li da je namjerna provokacija bila i kada su njega osobno, nakon što je bio izabran za prvi mandat u srazu s Valentinom Dujmovićem, u javljanju za RTL potpisali Mato Dujmović, odgovorio je:

''Ne mislim da je bilo namjerna provokacija, greške se događaju, svi smo ljudi od krvi i mesa. Sigurno taj gospar koji je tamo stavio potpis nije to namjerno napravio, zašto bi to napravio namjerno? Ne želim omalovažiti premijera, nije lako biti premijer Republike Hrvatske, imati tisuću stvari u glavi, voditi zemlju u teškoj krizi i istovremeno političke bitke unutar i izvan stranke. Mislim da dobro balansira sve te bitke. Nisam za prozivku medija iako sam osobno vrlo često bio meta pokušaja diskreditacije. Nema političara kojeg su na osobnoj razini pokušali diskreditirati kao mene, ali sam to stoički podnio i nastavio dalje'', rekao je.

