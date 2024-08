Hakiran profil bivšeg predsjednika? Pojavilo se neobično ime na Facebooku Ive Josipovića

Nerijetke su situacije da se poznatim osobama hakiraju profili na društvenim mrežama. Na meti hakera tako se mogu pronaći pripadnici raznih profesija, a čini se da napadači imaju različite ciljeve. Dok neki traže novac kako bi povratili profil, drugi brišu njegov sadržaj ili pak s njega objavljuju netočne informacije.

Osim se što se "upada" u profile, primjerice, pjevača i glumaca, izuzetak nisu ni političke figure. Tako se, naime, čini da je hakiran Facebook profil bivšeg predsjednika Ive Josipovića. On situaciju još uvijek nije komentirao, no ime njegova profila trenutno glasi "Meta Metta". Uz to, primijećeno je kako je s tog profila objavljeno i nekoliko fotografija logotipa Mete, odnosno tvrtke Marka Zuckerberga, kao i fotografija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.