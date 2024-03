Gurao socijalnu radnicu, vikao na nju, prijetio njoj i zaštitaru, napao policajca...

Vrijeđanje socijalne radnice i zaštitara, prijetnje i napad na policajca iza rešetaka je odvelo Josipa P. (60), koji se sumnjiči za prisilu prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, pokušaj prisile prema službenoj osobi te prijetnju, zbog čega je ispitan na ODO Zagreb. Riječ je o događaju koji se zbio 21. ožujka oko 8 sati u prostorijama jednog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Josipa P. se sumnjiči da nije htio socijalnoj radnici predati dokumente koje joj je trebao predati. Po stavu tužiteljstva, time ju je sprječavao u obavljanju njezina posla. Osim toga ju je vrijeđao pogrdnim riječima, gurao i nasilno pokušao ući u njezin ured.

U priču se zbog njegovog ponašanja uključio i zaštitar, koji ga je spriječio da dalje gura socijalnu radnicu, te je spriječio i nasilni ulazak Josipa P. u ured socijalne radnice. No Josip P. je nastavio vrijeđati i prijetiti i zaštitaru i svim ostalim nazočnim socijalnim radnicima. Odupirao se i zaštitaru koji ga je pokušao udaljiti iz prostorija Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Netko je u nekom trenutku pozvao i policiju, koja je Josipa P. našla blizu njegovog mjesta stanovanja. No kada ih je ugledao, počeo je bježati, oglušio se o njihovu zapovijed da stane, jednog je policajaca i odgurnuo prije no što su ga svladali i uhitili.

Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, Josip P. je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

GALERIJA U Srbiji nestala djevojčica Danka (2): U tijeku velika potraga