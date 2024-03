Grupa mališana dva je dana testirala osmišljene sadržaje u najzelenijem dijelu Hrvatske

Što na putovanjima očekuju mališani, a što odrasli? Kako pojedine muzeje doživljavaju i vide djeca, a kako njihovi roditelji? Postoje li mjesta koja se s pravom mogu nazvati 'obiteljskim destinacijama'? Na ova i mnoga druga pitanja odgovore su pokušali dobiti Alma Premerl Zoko iz Modnog ALMA koja je u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurja osmislila paket sadržaja koju nudi ova najzelenija destinacija u Hrvatskoj i na dvodnevno druženje pozvala klince – njih osam u dobi do 14 godina, pozvani su da uživaju u sadržajima i ocijene ih.

Seadm djevojčica i jedan dječak, od kojih se većina susreće prvi puta, s velikm upitnicima u očima, s velikim očekivanjima, okupili su se ne znaju što ih točno čeka i što mogu očekivati od destinacije koju posjećuju prvi puta. Prekrasno Međimurje, znali su roditelji, ali ne i djeca, ima jedinstven Eko muzej, vinska je regija, destinacija s 888 kilometara biciklističkih staza i 115 pješačkih, sa toplicama, adrenalinskim parkovima, doista je odlična obiteljska destinacija koja je u zadnje vrijeme sve popularnija posjetiteljima.

U to se uvjerila i grupa djece; Mai, Vita, Ema, Greta, Veronika, Magdalena, Ema i Vigo za koju su Alma P. Zoko i Turistička zajednica Međimurja osmislila dvodnevno uživaje u brojnim sadržajima zbog kojih su čak zaboravili i na svoje mobitele i na kraju dvodnevnog druženja i sami rekli da im je bilo odlično sve, od sadržaja, do ekipe, obzirom da su se ubrzo 'skompali' i na kraju destinaciji dodijelili čistu peticu! No, evo što ih je oduševilo i što svakako, ukoliko na dva dana želite u Međimurje s obitelji, možete isprobati, odnosno, zbog čega su se mališani iz ove priče poželjeli ponovo vratiti u Međimurje!

Kao i svakog vikenda, tako i ovog obiteljskog vikenda potrebno je odrediti bazu! Mjesto na kojem će se ugodno osjećati, ali i koje će biti u blizini svih atrakcija. U Međimurju vam srce odmora mogu uvijek biti atraktivne Terme Sv.Martin s dugom tradicijom i oznakom prvog healthness resorta u Hrvatskoj. Nude odlično dizajnirane smještajne jedinice za obitelji - prostrane sobe i apartmane koji su smješteni u kućicama nedaleko bazena. Krenete li na vikend s prijateljima koji imaju djecu u dobi vaše djece, balkoni i prostor ispred apartmana vrlo brzo će postati igraonice.

No, igru i zabavu u ovim termama djeca mogu očekivati na svakom koraku. Postoji igraonica u samom hotelu s tematskim partijima svakog vikenda, animacijski program Martija i Martine koji ujutro provjeravaju jedu li sva djeca svoj doručak, a onda i zabavljaju li se na bazenima. Kad je o vodenim zabavama riječ, terme nude unutrašnji bazenski kompleks prilagođen svima, uz nezaobilazno noćno vikend kupanje, a odnedavno nude family wellness u odlično koncipiranom kompleksu sauna i polu zatvorenog bazena. Klincima, osim od osam i onima od 14 godina, Terme su bile odličan izbor – kupanje u bazenima sa toplom vodom, guštanje u wellnesu sa roditeljima, posebno u saunama koje nemaju visoke temperature, svidjelo se doista svima.

Za vrijeme boravka u Termama, klincima je organiziran odlazak na dva prekrasna izleta. Na recepciji hotela saznajte kad polazi vlak na farmu jelena Perhoč uz koju je i restoran, nakon čega su napravili kružni đir do Mlina na Muri. I jedna i druga destinacija nude odličnu zabavu za sve pa kad se mališani vrate u hotel neka vas ne iznenadi što će se teško moći odlučiti gdje ste se bolje proveli. Na farmi je potrebno dozvati jelene i motivirati ih klipovima kukuruza da izađu iz šume i dođu do ograde. Svako se dijete iskušalo u hranjenju tih prekrasnih životinja.

Mlin na Muri bio je posebna atrakcija koju većina djece nikada nije doživjela, niti su uživo vidjeli stari mlin koji i danas pokreće rijeka Mura i koji može samljeti kukuruz i druge žitarice. On je uvertira u zabavu koja slijedi. Na ovom se mjestu možete provozati skelom preko Mure ali i ući u mini, interaktivan muzej koji priča priču o tradiciji i životu mlinara na Muri. Slušanje priče o mlinaru koji se u četiri ujutro budi da bi došao na mlin i pripremio sve za posao, o željama i strahovima koje pritom doživljava, bilo je zanimljiva svima. Na kraju i mali i veliki trebaju proći kroz labirint do klupice zaljubljenih. Za izlet je potrebno izdvojiti tri sata, a povratak je uvijek pred sam hotel, obzirom da se za te izlete može pozvati hotelski autobus.

No, osim Centra za posjetitelje Ekomuzeja Međimurje, možete obići i Matulov grun i Med dvemi vodami; tri muzeja koji će djeci zaokupiti pažnju kroz zanimljive priče, a nisu daleko od termi sv. Martin. Ekipi koja je bila na ovom izletu, u sjećanju će sigurno ostati Bajkovita šuma, najposebnija šuma Međimurja - tematski park s poučnim stazama, s tetom pričalicom koja priča priče o mitološkim bićima Međimurja. U ovoj su šumi djeca susrela vile i patuljke, čak i babarogu – kostimirani pripovjedači priča doista su djecu ponijeli u čaroban svijet svake šume.

Nakon što su klinci poslušali priče, uz pomoć tableta su priču dodatno istraživali rješavajući zagonetke. U Bajkovitoj su šumi, projektu koji je dio turističke ponude Međimurja nekih godinu dana, djeca su jako puno naučila i o ekologiji i suživotu s prirodom. Znanje se i ocjenjuje VR atrakcijom, a na kraju dobivaju i pohvalnice. Kad je Bajkovita šuma u potpunosti otkrivena na ovom mjestu se poslužuje Međimurski obed s trgancima u vrhnju i, kako su djeca ocijenila, najfinijim pohancima na svijetu. No, čekalo ih je još jedno uživanje u prirodi.

Posjetili su obližnji PG Geler - jedinstveni adrenalinski park gdje su testirali svoje granice izdržljivosti i uvjerili nas starije da su djeca otvorena za sve izazove i pomicanje vlastitih granica! Klinci vas ovdje lako nagovore da zajedno prođete drveni poligon s preprekama, da sjednete na najposebniju ljuljačku u Međimurju, koja vas toliko podigne da imate dojam da letite dok se ljuljate iznad znatiželjnih pogleda roditelja. Jurili su zatim na quadovima, vozili se u terencima kojima su upravljali vlasnici ranča, a od djece ste u daljini mogli čuti samo ciku i smijeh! Odličan je to način da i odrasli prevladaju strah i riješe se stresa, naravno, tko to voli.

Djeca su za posjeta parku učila zamijesiti i tradicionalni međimurski sir turoš kojeg su ponijeli svojim kućama. Ivanka i Marijan Horvat supružnici i vlasnici ovog imanja, mališanima su pokazali dio ponude svog imanja, prilagođene njihovim godinama. No, ovaj adrenalinski park ima niz sadržaja, sportskih aktivnosti i rekreaciju te eco friendly smještaj, a u određenom dijelu godine i mali i veliki mogu se susresti s konjima koji žive na ovom imanju.

Red zabave, red kupanja u termaliji ove destinacije, red učenja, red smijeha i vikend je djeci brzo proletio. Kako se na najbolji način pozdraviti s Međimurjem, mališani su saznali penjući se na najvišu točku ove destinacije na prekrasan Mađerkin breg. Riječ je o vidikovcu s orguljama 'na vjetar' koje su jedinstvene u čitavom svijetu i s kojeg puca pogled na čak pet država; Sloveniju, Austriju, Mađarsku, Slovačku i Hrvatsku i gdje se prilikom uspinjanja čuje prekrasna međimurska popevka. S vrha vidite i prekrasne vinograde koje se slijevaju sa brežuljaka u okruženju, a u blini se možete osvježiti domaćim vinima i prirodnim sokom od jabuke koji je proglašen i službenim pićem dječjeg vikenda u Međimurju.

