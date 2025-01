Grmoja fotografijom poručio da postoje dva spola, dok su ostalo mentalne bolesti. Složio se i Beljak

Nikola Grmoja objavio je u utorak na svom Facebooku profilu fotografiju koja označava da postoje samo dva spola - muški i ženski, dok je sve drugo opisano kao mentalna bolest. "Uvijek na strani zdravog razuma", naveo je Grmoja, a u komentarima su se s njim složili brojni njegovi pratitelji. Složio se, naime, i Krešo Beljak. On je na svom profilu podijelio Grmojinu objavu te poručio: "Uglavnom se ne slažem s Grmojom, ali ovaj put se apsolutno slažem. Tolerancija i borba za prava seksualnih manjina uvijek, ali neke granice ipak treba postaviti."

"Muškarci koji vole žene - podržavam, ja prvi. Žene koje vole muškarce - podržavam. Muškarci koji vole muškarce - podržavam. Žene koje vole žene - podržavam. Muškarci koji vole i žene i muškarce - podržavam. Žene koje vole i muškarce i žene - podržavam. Ako ste primijetili, naveo sam sve primjere u kojima se spominju samo muškarci i žene. Bez obzira na seksualnu privlačnost. Ali to da netko ne zna jel muško ili žensko, jel uopće ima spol, jel možda ono ili oni, jel možda životinja, a ne čovjek kao i sve ostale stotine nakaradnih varijacija - to je po meni zrelo u najmanju ruku za promatranje. I meni je zapravo žao tih ljudi, ali to ne znači da im se treba dopustiti da svoju bolest nasilno pokušavaju nametnuti kao 'prirodno' i zdravo stanje", dodaje Beljak.

Da postoje samo dva spola, naglasio je i Donald Trump u svom inauguracijskom govoru u ponedjeljak. Naime, poručio je kako će biti službena vladina politika da postoje samo dva spola. Rekao je da će potpisati politike za ukidanje vladinih programa raznolikosti, jednakosti i inkluzije. "Stvorit ćemo društvo koje je slijepo za boje i koje se temelji na zaslugama. Od danas će službena politika vlade Sjedinjenih Država biti da postoje samo dva spola, muški i ženski”, kazao je u ponedjeljak.

