Grlić Radman uzvratio Milanoviću: 'Ponovno gubi pamćenje...'

Goran Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, komentirao je danas iz Novalje video kojeg je objavio predsjednik Zoran Milanović. Naime, Milanović je videom iz 2020. godine odgovorio na ranije optužbe Grlića Radmana da ima proruske stavove.

"Vidio sam, znači to je 16. prosinca. Gospodin Milanović ponovno gubi pamćenje, ne zna da je Lavrov bio na obilježavanju 25. obljetnice Daytonsko-pariškog sporazuma, a imali smo i bilateralni sastanak. Međutim, to je bilo 2020. godine, dva mjeseca nakon toga ministar Lavrov je bio pozvan na Minhensku sigurnosnu konferenciju. Dakle, bio je i cijelu godinu i na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Svi su dužnosnici razgovarali i apelirali na mir, na mirno rješavanje. Ja sam osobno bio, to nije tajna, 16. siječnja 2020. godine, mjesec dana uoči agresije, bio sam u Moskvi. Ali bio sam jedan u nizu ministara. Iza mene je 17. siječnja već bila Annalena Baerbock i do 24. veljače je bilo niz ministara koji su išli u Moskvu kako bi utjecali, apelirali, spriječili moguću agresiju", kazao je Gordan Grlić Radman u izjavi koju prenosi HRT.

Podsjetimo, Goran Grlić Radman žustro je kritizirao Milanovića i njegov posjet Crnoj Gori. Na konferenciji u petak, ministar se dotaknuo i summitu u Dubrovniku. "Predsjednik Milanović relativizira i dolazi u raskorak sa svojim izbornim stožerom, a to je oporba koja je sada jako stručna u međunarodnim odnosima koga i zašto treba pozivati. Oni ne razumiju agendu ni procese koji se događaju u međunarodnim odnosima. Jako su hrabri, ali hrabrost je za neuke. Neuka oporba se bori da je Milanović trebao biti pozvan, a on nema srama pojaviti se među onima koji podržavaju Ukrajinu, već je bio Zelenskog izbjegavao u Washingtonu. Oporba se nije dogovorila i uskladila strategiju nastupa, osramotili su se, kao i sam Milanović. Njegovi proruski stavovi su vrlo jasni", poručio je.

Predsjednik je odlučio ne ostati mu dužan pa je objavio u petak navečer video koji prikazuje ministra 2020. godine kad je Hrvatsku podsjetio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. "Dame i gospodo, Plenkovićev 'fantastični, briljantni, veliki umotvorni' ministar", stoji u statusu.

"Naš susret smo počeli s jednom knjigom pjesama i otkrio sam jednu toplu dušu poetsku Sergeja, pa sam čitao na ruskom poeziju koju je pisao Sergej Lavrov. On je pjesnik uz to što je diplomat. On je najdugovječniji ministar vanjskih poslova", rekao je tada ministar u videu koji je objavio Milanović.

