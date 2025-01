U ledenim dubinama Grenlanda krije se radioaktivna tajna, evo o čemu je riječ

U ledenim dubinama Grenlanda krije se radioaktivna tajna koja bi mogla zadati glavobolju Donaldu Trumpu ukoliko novoizabrani američki predsjednik ostvari svoju namjeru preuzimanja kontrole nad ovim golemim arktičkim otokom. Riječ je o Camp Centuryju, američkoj vojnoj bazi izgrađenoj 1959. godine za vrijeme Hladnog rata s ciljem razvoja nuklearnih lansirnih mjesta otpornih na ruski napad.

Projekt je uključivao izgradnju mreže tunela kroz grenlandski ledeni pokrov i pogon malim nuklearnim reaktorom, no proglašen je neizvedivim zbog neprestano pomičućeg leda te napušten 1967. godine. Iako su Amerikanci pri odlasku demontirali reaktor i odnijeli njegovu nuklearnu reakcijsku komoru, iza sebe su ostavili tisuće tona otpada i krhotina, uključujući i radioaktivne ostatke, zauvijek pokopane pod ledenim pokrovom. Međutim, zbog klimatskih promjena, to "zauvijek" moglo bi doći ranije nego što se očekivalo. Kako se planet zagrijava, Camp Century - smješten na jednoj od najudaljenijih lokacija na Zemlji, oko 1.500 kilometara sjeverno od Nuuka, glavnog grada Grenlanda - postao je predmetom obnovljenog interesa i zabrinutosti oko toga koliko će dugo ostati zakopan.

Značajno istraživanje iz 2016. godine otkrilo je da bi ostaci napuštene baze mogli izaći na vidjelo otapanjem leda i snijega do kraja 21. stoljeća. "Naše istraživanje ukazuje na to da Camp Century sada ima nepredviđeni politički značaj u kontekstu antropogenih klimatskih promjena", naveli su istraživači (iako su 2021. godine revidirali svoje zaključke, isključivši mogućnost ponovnog pojavljivanja baze iz leda barem do 2100. godine). Ovo otkriće izazvalo je političku buru na Grenlandu, danskom teritoriju koji uživa samoupravu od 1979. godine. Grenlandski ministar vanjskih poslova Vittus Qujaukitsoq zahtijevao je da Danska preuzme odgovornost za čišćenje ostataka napuštenih američkih vojnih instalacija na Grenlandu, kojih ima između 20 i 30 uglavnom nekorištenih lokacija.

Grenland, nekadašnja danska kolonija, nikada nije dao suglasnost za njihovo postavljanje. Nuuk i Kopenhagen potpisali su 2017. godine sporazum kojim su predvidjeli oko 30 milijuna dolara za čišćenje krhotina i otpada, no Camp Century nije bio obuhvaćen tim sporazumom. Grenlanđani su "zabrinuti da će Camp Century onečistiti okoliš kako se led bude topio", izjavila je Pipaluk Lynge, zastupnica najveće grenlandske stranke i predsjednica parlamentarnog odbora za vanjsku politiku. No problem nije samo Camp Century, dodala je, referirajući se na druge napuštene baze. "Postoje brojna mjesta gdje su ostavili tone otpada", rekla je za POLITICO. "SAD imaju vojni otpad diljem Arktika." Do sada nije bilo "nikakvih pokušaja" čišćenja radioaktivnog i toksičnog otpada iz Camp Centuryja, izjavio je William Colgan, profesor glaciologije i klime na Geološkom institutu Danske koji je vodio studiju iz 2016. godine o ledu koji okružuje Camp Century. Iako je Colgan jednom prilikom duboko bušio na lokaciji kako bi ispitao radioaktivnost na zahtjev danskog ministarstva zdravstva, "zapravo postoji svjestan napor da se ne buši u polje krhotina", rekao je: "Zapravo ne znamo potpunu prirodu onoga što je dolje."

Camp Century opisan je kao podzemni grad, s kapelom, brijačnicom i spavaonicama koje su nekada primale stotine ljudi. Za njegovu izgradnju, oprema i zalihe prevožene su preko leda na saonicama i traktorima s obližnje svemirske baze Pituffik, najsjevernije američke vojne instalacije na svijetu, koja je i danas aktivna. U reportaži američke televizije CBS iz 1961. godine, TV legenda Walter Cronkite posjetio je vojnu bazu. Njegov program zabilježio je iskopavanje masivnih ledenih tunela Camp Centuryja i prikazao američke vojne inženjere kako se opuštaju u svojim podzemnim, nuklearno pogonjenim barakama, čitajući i slušajući ploče. Sve to je sada pokopano ispod debelih slojeva leda. Colgan je izjavio da on i njegov istraživački tim nisu uspjeli locirati dijelove Camp Centuryja, poput njegovog skladišta goriva, te su se bojali previše ga uznemiravati. "Hladno je, duboko je, ne dirajte ga", rekao je. Postoje različiti scenariji prema kojima bi Camp Century mogao zagaditi okoliš. Jedan je da otopljeni led i snijeg odnesu toksični otpad - poput 200.000 litara dizelskog goriva ispod leda, prema Colganu - u ocean. Drugi je da se led koji sadrži bazu odlomi i formira ledenjak. Ni jedan ni drugi scenarij nije vjerojatan u ovom stoljeću; potonji bi vjerojatno potrajao tisućama godina. No vremenska crta se postupno mijenja ovisno o tome koliko će se svijet zagrijati u narednim desetljećima.

Iako postoje različite projekcije, izvješće Ujedinjenih naroda objavljeno prošlog listopada predviđa da će se planet zagrijati za 2,6 do 3,1 stupanj Celzija ovog stoljeća, bez izgleda za ograničavanje porasta temperature na simboličnih 1,5°C dogovorenih u Parizu 2015. godine. "To je pitanje samo nekoliko stupnjeva", rekao je Colgan. "2 ili 3°C čine razliku između toga hoće li Camp Century ostati pod ledom ili se otopiti." Sam Camp Century bio je ključan za znanstveno razumijevanje klimatskih promjena. Šezdesetih godina prošlog stoljeća, znanstvenici su tamo izvadili ledenu jezgru, zamrznuti uzorak tla koji se još i danas proučava radi uvida u klimatske obrasce stotinama tisuća godina unatrag. Baza ostaje znanstveno "superodredište", rekao je Colgan, koji je godišnje posjećuje zajedno s mnogim drugim istraživačima klime. Ako bi SAD polagale pravo na otok - kao što je Trump više puta sugerirao, nazivajući američku kontrolu nad Grenlandom "apsolutnom nužnošću" i čak prijeteći upotrebom vojne sile - također bi naslijedile posljedice vlastitih zagađujućih aktivnosti iz doba Hladnog rata u Camp Centuryju.

"Camp Century je mikrokozmos klimatskih promjena", ustvrdio je Colgan. "Ljudi danas ostaju da se nose s posljedicama i pokušaju razumjeti klimatske utjecaje odluka donesenih prije 50, 60 godina." S obzirom na to da su SAD trenutačno drugi najveći emiter stakleničkih plinova na svijetu, Camp Century i njegova "neizvjesna sudbina" nisu samo fascinantan djelić hladnoratovske trivijalnosti, već priča o klimatskom djelovanju i odgovornosti danas, dodao je. "Odluke koje se donose u sljedećih desetljeće ili dva odredit će putanje s višestoljetnim implikacijama", upozorio je Colgan.

