Grčka od vjernika traži da na ulazu u crkve pokažu negativan test na Covid

Nakon većeg porasta broja zaraženih u posljednjih nekoliko tjedana, grčke su vlasti uvele nova ograničenja koja vjernike obvezuju da predoče negativne testove na covid-19 kako bi mogli prisustvovati nedjeljnim misama. Sukladno novim pravilima uvedenim 18. studenoga, necijepljenim je osobama zabranjen pristup zatvorenim prostorima, što uključuje restorane, kina, muzeje i teretane, čak i ako su negativni na testu na koronavirus.

Kada su posrijedi crkve, u nedjelju su vjernici prvi dan morali predočiti negativan test da bi prisustvovali misi. "Ova je mjera uvedena da bismo zaštitili i sebe i stanovništvo", rekao je otac Christos, svećenik u crkvi Ayios Spiridon u Pireju. "Možda će isprva biti malo teško, no bit ćemo ustrajni jer smo dužni ispoštovati sve mjere."

Neki vjernici su kazali da na nedjeljne mise u zadnje vrijeme dolazi manje ljudi nego što je uobičajeno s obzirom na to da država od necijepljenih traži da sami plate testiranje, što je značajan trošak za veće obitelji. No, od četiriju crkava u kojima je u nedjelju bio Reutersov novinar, samo ispred jedne je volonter provjeravao potvrde o negativnom testu i to jedino kod vjernika koji nisu članovi župe.

U Grčkoj je u ovome mjesecu evidentiran velik porast broja novozaraženih, a i dnevni broj slučajeva zaraze dosegnuo je rekordne brojke. Od početka epidemije do subote ondje je zabilježeno 920.683 zaraženih koronavirusom i 17.861 smrtni slučaj od posljedica covida.

"Ne sviđa mi se ova zamisao, ali što da radimo? Pridržavamo se mjera, no crkva je danas prazna. Ljudima je cijena testiranja očigledno previsoka jer u nekim slučajevima misi prisustvuju cijele obitelji", rekla je žena po imenu Athina. Chrysoula Bezentakou je Reutersu kazala kako vjeruje da se ljudi boje. "Ljudi ne žele napraviti ni brze testove niti se žele cijepiti. Mislim da je to sve psihološki."