Oporba traži da ministar Pavić dođe na raspravu u Sabor

Gdje je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, zanimalo je saborsku oporbu tijekom rasprave o izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje je u Sabor umjesto ministra došla predstaviti državna tajnica Majda Burić. Odmah na samom početku rasprave o predloženom zakonu stanku je zatražio SDP-ov Peđa Grbin poručivši kako su nemalo iznenađeni što ministar danas nije u Saboru, nakon što je prošli tjedan u javnost uputio prijedloge sveobuhvatne mirovinske reforme, rekao je Peđa Grbin i u ime Kluba SDP-a zatražio stanku od 30 minuta.

- Siguran sam da u tom roku ministar može doći iz bilo kojeg dijela Zagreba - kazao je Grbin i zatražio stanku od 30 minuta. Ministrov je posao da odgovara na pitanja zastupnika, kazao je.

I nakon što su se zastupnici vratili u sabornicu i nastavili s radom, stizali su novi zahtjevi za stanke.

- Ovdje mora biti ministar, ovakav način rada je neozbiljan, tim više jer se radi o temi koja se tiče svih budućih umirovljenika – poručio je i Ivan Pernar iz Živog zida, a slično je poručila i Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a.

Inače, na dnevnom redu su izmjene Zakona o obveznim odnosima kojima se omogućava mirovinskim društvima da stječu udjele u drugom mirovinskom društvu, neovisno radi li se o društvu koje upravlja obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, te ima li to društvo sjedište u Hrvatskoj, drugoj državi članici ili trećoj državi. Među ostalim, skraćuje se rok za odabir obveznog mirovinskog fonda na jedan mjesec umjesto dosadašnjih šest, te predlaže lakši prijelaz članova mirovinskog fonda iz jedne kategorije fonda u drugu, unutar istog mirovinskog društva, i to samo jednom godišnje u kalendarskom mjesecu u kojemu je rođen.

Obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje 31. prosinca 2017. bilo je obuhvaćeno 1.844.272 osiguranika, ukupna neto imovina fondova pod upravljanjem mirovinskih društava iznosila je oko 92 milijarde kuna.

S obzirom da idući tjedan kreće ustavna, ljetna stanka u zasjedanju Sabora koja traje do 15. rujna, zastupnici će ovaj tjedan raditi svaki dan. Prvi radni dan tako je jutros započeo slobodnim raspravama o demografiji i najavljenoj mirovinskoj reformi, ali i čestitkama nogometnoj reprezentaciji, kao i odbojkašima, rukometašima i košarkašima na njihovim uspjesima.

HRAST-ov Hrvoje Zekanović kazao je kako bi volio da i političari, poput nogometaša, pokazuju naciji kako se boriti za domovinu.

- Volio bih da na isti način hrvatski političari igraju utakmicu, ne za sebe, nego za domovinu, srcem i iskreno, a ne proračunato kako često rade. Jednu utakmicu gubimo već 30 godina, a to je demografska utakmica. Primili smo jako puno golova, i nakon svakog gola kažemo od danas ćemo krenuti rješavati problem, no to se ne događa – komentira Zekanović. Podsjeća da je Hrvatska prema popisu stanovništva 1991. godine imala 4,7 milijuna stanovnika, a 20 godina kasnije ima pola milijuna manje stanovnika.

- Prema demografima, država godišnje gubi oko 100 tisuća stanovnika, 80 tisuća iseli, 20 tisuća nestaje zbog negativnog priraštaja. Teško je shvatiti te brojke, ali dat ću primjer mog Šibenika koji je imao 41 tisuću stanovnika, danas ima tek 28 tisuća. Ako se ovo nastavi, Šibenik komunalno neće moći funkcionirati za 3 desetljeća, a isto će se dogoditi našoj domovini – objašnjava Zekanović koji strahuje da će Hrvatska nestati. Hrvatskom čovjeku, dodaje, reprodukcija odnosno nastavak vrste očito nije bitan.

- Nama je sve bitno osim ovoga, bez obzira što nam je proračun 120 milijardi kuna, a demografi tvrde da se s 5 milijardi kuna može napraviti iskorak, mi dajemo tek mrvice sa stola, a ključne promjene nećemo napraviti. Onda nas šokiraju viješću da nema novca za mirovine, jedini način da ih imamo jeste demografski oporvak, bez toga mirovine moja generacija i generacija moje djece neće imati – poručio je Zekanović zaključivši da članstvo u EU plaćamo s 80 tisuća iseljenih godišnje.

Čelnik Mosta Božo Petrov prigodu je iskoristio kako bi kritizirao najavljenu mirovinsku reformu. Kritizira vladajuće da sad kad se javnost digla protiv najavljene reforme optužuju medije da su sve krivo shvatili. Podsjeća da u predizbornom programu HDZ-a stoji povećanje ulaganja u drugi stup mirovinskog osiguranja.

- A sad predlažu demontažu 2. stupa. Vladi je jedino bitno kako zakrpati rupe, sakriti stvari u pozadini, pa su smislili revolucionarnu reformu "odrecite se svoje štednje, mi ćemo vam dati 27 posto, prebiti dug, a vi ćete ostati bez štednje". A tko će vraćati tih 27 posto, povijest se ponavlja pa ni sada nitko ne misli o tome što će se događati kasnije. O tome ni Sanader nije razmišljao, pa ni ovu Vladu ne brine što će se poslije događati i tko će to rješavati – kaže Petrov. Zanima ga što bi Vlada rekla na ideju da se smanje strahovito visoke naknade mirovinskih fondova, što bi, vjeruje Petrov, dovelo do rasta mirovina.

- Povećajte transparentnost procesa. Provedite strukturne reforme poput reforme javne uprave, pomoći poduzetnicima, pa će se smanjiti troškovi države i BDP će rasti, pa će i mirovine rasti. Zvuči jednostavno, ali Vlada nema taj reformski potencijal ni da provede išta od obećanog. Rješenje ministra Pavića prezentira kompletnu demontažu originalne mirovinske refrome. Oni koji će time profitirati su mirovinski fondovi s visokim naknadama, sa sadašnjim načinom poslovanja koje se uspoređuje s kartelima. Ovo dozvoljava pljačku naroda i ovo je još samo jedna njihova predstava, ništa se ne mijenja, Vladi je prihvatljivo da se nakon 18 godina odustane od sustava sa dva stupa, stvorit će se nejednaki tretman građana, povećat će se siromaštvo, ali njih to ne brine, bravo za Vladu – ironično je zaključio Petrov.

Kritikama najavljene mirovinske reforme pridružio se i SDP-ov Peđa Grbin ustvrdivši kako već sada imamo potpuno nejednak tretnman samo temelje toga kad su građani rođeni, pa država svima koji su rođeni nakon 1962. godine ne da pravo na 27 posto. Bez obzira na prijedloge SDP-a kako to izjednačiti, dodaje Grbin, HDZ je na sve rekao ne.

- I što imamo vidjeti, predstavljeni prijedlog reforme "radit će se duže, dat ćemo vam prava ako nam predate ušteđevinu". To se može nazvati samo ucjena građana da daju ono za što su mukotrpno radili cijeli život, što su štedili kako bi im država možda nekad dala dodatak od 27 posto. Možda Vlada misli da zbog uspjeha naših sportaša ne vidimo što se događa, ali vidimo ovaj napad na mirovinski sustav koji nije ostao usamljen, pa imamo i napad na zdravstveni sustav, jer sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti nitko neće ni doživjeti mirovinu. Ovo nije dobro, to je loše, Hrvatsku vodimo u groznom smjeru, u daljnje nejednakosti, podjele u društvu – poručuje Grbin. Poziva Vladu da povuče predležnu mirovinsku, ali i zdravstvenu reformu,sastane se sa socijalnim partnerima i napravi nešto što valja, a ako za to nije sposobna, zaključuje Grbin, neka se Vlada makne s vlasti.

HDZ-ov Ivan Šuker ne slaže se s kritikama oporbe jer, tvrdi, reformu o kojoj zastupnici pričaju nitko nije vidio, nigdje nema konkretnih prijedloga zakona, tek medijski napisi. Posebno se osvrnuo na kritike na račun mirovinskih fondova iskoristivši prigodu da oporbene zastupnike podsjeti da je Sabor nedavno raspravljao o radu mirovinskih fondova u 2017. godina, no nitko od njih nije tu prigodu iskoristio da predstavnicima tih fondova direktno u lice kaže što misli o njihovu radu.

- Svatko im je to mogao reći, ali jedino je HDZ to napravio – tvrdi Šuker. Podsjeća da je zakonom propisano da mirovinski fondovi 60 posto svojih sredstava moraju uložiti u državne obveznice za koje se svi vesele kad ih država izdaje po nižoj cijeni. Onda, naglašava, ne možemo kritizirati fondove jer su na kraju godine imali mali prinos.