Gradonačelniku Dubrovnika volonteri su samo 'druga strana', a godinama se brinu za napuštene životinje

– Promišljamo budućnost na drugačiji način, sve je bolje od onoga što danas te životinje imaju – rekao je nedavno gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković najavljujući gradnju azila na Grabovici. Dodao je i kako će Dubrovnik imati najbolji azil na svijetu.

Naslušali su se volonteri koji se godinama brinu o napuštenim životinjama sličnih izjava od nekih bivših, ali i od sadašnjeg gradonačelnika. Najavljivao je tako Franković još i prije nego je sjeo u fotelju gradonačelnika, dok je skupljao glasove, kako će riješiti pitanje azila. Spominjao je privremeno rješenje dok azil ne bude gotov, a rok za njegovu gradnju bio je godinu dana. Dao ga je u svibnju 2017. Ponovio je isto i u srpnju 2017., kad je kao gradonačelnik posjetio Žarkovicu. Spominjao je tada i interventne mjere kako bi volonterima koji se brinu za pse osigurao što bolje uvjete. Spominjao je i smještaj za djelatnike u azilu i adekvatnu naknadu za njihov rad. Ništa od najavljenog nije ispunio, a na Žarkovicu nikad više nije kročio. Od obećanog samo je raskinuo ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja sa skloništem Animalis Centrum iz Splita. I nakon toga sklopio novi s As-ekom iz Šibenika.

Prošao je i zakonski rok do kojeg su skloništa trebala biti izgrađena, a Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija još ga nemaju. O napuštenim, bolesnim i ozlijeđenim životinjama i dalje se brinu volonteri. 'Druga strana', kako ih naziva gradonačelnik, od koje se prema njegovim riječima svašta može očekivati. Što je to svašta nije definirao. Možda je mislio na zamolbe za sastankom, na dopise u kojima se traži da Grad plati cijepljenja, čipiranja, kastracije i liječenja. Možda je mislio da će ga 'druga strana' podsjetiti i na zaključke sastanka na razini Županije. A zaključeno je kako je trenutno rješenje Žarkovica, ali i da utočište treba kompletno obnoviti i registrirati, kako nalaže i Zakon o zaštiti životinja. I sve to unutar nekoliko mjeseci, a nekoliko ih je već prošlo.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL Predstavljanje budućeg azila

Na prezentaciju velebnog zdanja koje bi trebalo koštati 14 milijuna kuna 'druga strana', Društvo za zaštitu životinja Dubrovnik, nije ni pozvana. Gradonačelnik nije vidio potrebu, kaže pozvao je stručne ljude jer Grad ima svoje zakonske obveze. Iste one koje ne poštuje već godinama. Jer sve što u Zakonu piše umjesto Grada obavljaju volonteri. I uštedjeli su svih ovih godina Gradu silan novac, a štede ga i dalje. Za operaciju i liječenje kujice koja je nedavno stradala od udara automobila na javnoj površini, a nije imala čip, nedavno su platiti više od deset tisuća kuna. Oni, druga strana, koju gradonačelnik ne zove ni na razgovor o novom skloništu. Jer zasigurno bi mu rekli da životinjama ne trebaju vile, da njima treba sigurno mjesto u kojem će imati ljubav dok se ne udome. A Žarkovicu upravo prepoznaju po ljubavi prema psima i među psima. Uostalom, zbog toga su i na 4. mjestu na Trip Advisoru.

Nije gradonačelnik otkrio ni na koji će način Ministarstvo poljoprivrede sudjelovati u financiranju gradnje gradskog skloništa. Kad već pomažu Gradu koji ima novca, možda bi moglo pomoći i jedinicama lokalne samouprave koje su puno siromašnije i nemaju sklonište. A imaju iste probleme s napuštenim životinjama kao i Dubrovnik.

I dok gradonačelnik najavljuje gradnju najboljeg azila na svijetu, iako će gradnja početi tek kada bude sanirano odlagalište otpada na Grabovici, ne odgovara na ključno pitanje – što s napuštenim životinjama dok azil ne bude gotov? I dalje će se za njih brinuti 'druga strana'? Ona koja možda nije stručna pa za nju neće biti mjesta u novom azilu. Ona koja se trenutno brine za više o 300 pasa i 200 mačaka. I sve to svojim novcem i uz pomoć svojih donatora. Umjesto Grada, koji ima zakonske obveze.