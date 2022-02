Gradonačelnik Gospića nema službene kartice ni auto: Svoje plaće već pet godina dajem za studentske stipendije

Grad Gospić od 2018. godine pomaže u školovanju svojim srednjoškolcima i studentima tako što im dodjeljuje stipendije. Godišnje Grad raspiše javni poziv za njih tridesetak. U ovoj školskoj i akademskoj godini Grad daje 32 stipendije; za 12 srednjoškolaca i 20 studenata. Učenici mogu računati na 400 kuna mjesečne potpore, a studenti na 600 kuna mjesečno.

Iako puno gradova stipendira svoje mlade ljude već godinama, Gospić je to počeo raditi otkako je na mjesto gradonačelnika došao Karlo Starčević. Prije ta stavka u gradskom proračunu nije postojala.

Osim toga, što se tiče stipendiranja, Gospić je jedinstven u Hrvatskoj i po tome što, osim stipendija Grada, devet studenata svake godine može računati i na stipendiju gradonačelnika Karla Starčevića.

Obrazovanje i inovativnost

– Jedini sam gradonačelnik u Hrvatskoj koji nije primio nijednu plaću za taj posao, jer sve svoje plaće od početka mandata, a ovo mi je peta godina na mjestu gradonačelnika, dajem za stipendije studentima koji imaju prebivalište u Gospiću. To je bio jedan od mojih prvih poteza kao gradonačelnika jer oduvijek tvrdim da je znanje moć i da nas samo mladi i obrazovani ljudi, koji su prije svega inovativni, spremni na rad, dokazivanje i istraživanje novina u svom području obrazovanja mogu voditi u budućnosti a ujedno mogu osigurati prosperitet sebi i sredini u kojoj žive. Motiv za to mi je bila želja da ljude zarazim znanjem, da djeci koja to žele omogućim lakše školovanje i da im pružimo sigurnost. A to znači stabilno radno mjesto, da nitko ne strahuje od otkaza, kako bi mladi mogli biti kreativni i napredni – kaže nam Karlo Starčević, prvi čovjek Gospića. Prije tjedan dana potpisao je ugovore s devet studenata koji će u ovoj akademskoj godini, zadovoljivši uvjete natječaja, dobivati svakog mjeseca iznose od 600 do 1300 kuna, ovisno o tome koliko su bodova dobili. Najuspješniji student ima i najveću stipendiju u iznosu od 1300 kuna.

Uvjeti za dobivanje stipendije gradonačelnika slični su onima koje je Grad postavio za svoje stipendije, no student koji ima najviše bodova može dobiti od gradonačelnika i više nego dvostruko veći iznos u odnosu na gradske stipendije. I dok Grad na popisu ima 19 deficitarnih zanimanja za stručne studije, gradonačelnik ih je izdvojio šest; strojarstvo, elektrotehnika, fizika, kemija, matematika i medicina.

– To su zanimanja u kojima vidim budućnost gospodarskog razvoja Gospića i ovog dijela Like. Ni Grad, a ni ja pritom ne uvjetujemo mladima da ostaju raditi u Gospiću jer nemamo uvjete za to pa to ne bi bilo fer. Moji stipendisti, kao i stipendisti Grada, jave se kada završe obrazovanje. Upućujemo ih na potrebe za radnicima ako znamo da ih ima, ali nažalost, ne možemo svima pomoći. Sretni smo što ih se u prosjeku do 30 posto vrati i nađe posao u Gospiću, dio odlazi raditi u inozemstvo, a dio njih ostaje raditi u mjestu u kojem su studirali. Najviše bih volio kada bi svi mogli naći posao u Gospiću. To nije tako i žao mi je zbog toga, jer nismo još uspjeli realizirati želju da u Gospić dovedemo onoliko ulagača koliko želimo i možemo i tako otvorimo radna mjesta u realnom sektoru, proizvodnji. Za to nismo krivi mi, već Vlada i neke državne tvrtke koje nam odmažu. Evo primjera. Imam ulagača koji bi htio pokrenuti preradu u drvnoj industriji u Gospiću, želi uložiti 20 milijuna kuna u taj posao, ali od Hrvatskih šuma ne može dobiti kvotu za drvnu masu. No istodobno te iste Hrvatske šume daju drvne kvote švercerima i lopovima, čak i tvrtkama koje su u stečaju. U tim Hrvatskim šumama, tvrdim, cvjeta lopovluk i kriminal i to je strašno, a nitko im ne želi stati na kraj. To je neodrživo, to sam rekao i premijeru. Pa manje su nam štete nanijeli Mleci od njih. A takvih slučaja gdje birokracija i osobni interesi, a ne razvoj Hrvatske koče ulagače ima mnogo – smatra K. Starčević. Tvrdi da takve stvari moramo mijenjati, a posebno se valja riješiti razmišljanja da je najbolje zaposliti se u nekim državnim tvrtkama jer se tamo može spavati na poslu i ne biti kreativan.

– Najveće zlo koje roditelj može napraviti svom djetetu je da mu kupi diplomu. A baš taj model brojni naši 'ugledni' diplomanti i razni doktori znanosti reklamiraju vlastitim potezima. Budućnost su znanje i volja za radom, stvaranje novih vrijednosti, a ne lažna znanja, lopovluk, poticanje uhljebljivanja što nas okružuje. To tjera poštene ljude van. Evo ponovno primjera: čitao sam nedavno da je u Bavarskoj 11,8 posto inženjera tehničke struke po glavi stanovnika. Od toga je 60 posto elektroinženjera, a među njima je 40 posto Hrvata. Dakle, to su naši obrazovani ljudi koji su mogli ostati i svoja znanja primjenjivati u Hrvatskoj da su imali mogućnost za to – kaže Starčević.

Ističe da je već više puta predlagao kako da država pomogne svojim rubnim krajevima po uzoru na primjere iz svijeta, čime bi se i zadržalo ljude.

Strateška proizvodnja

– Država bi trebala subvencionirati stratešku proizvodnju na svojim rubnim dijelovima. Primjerice, ovaj kraj između Knina i Dvora na Uni je takav. Poljoprivreda i proizvodnja hrane te medicinske i vojne opreme četiri su strateške proizvodnje za državu. Subvencioniranjem te proizvodnje, onako kako se radi po svijetu, osigurali bismo radna mjesta, ostanak, ali i naseljavanje ljudi. No za to nema interesa – kaže sugovornik.

Dodaje da je sa svojim suradnicima puno toga u Gospiću promijenio.

– Napravili smo divovski posao u konsolidaciji poslovanja, imamo ulagače, otvaraju se novi pogoni, no čeka nas još puno posla i borbe da stvari postavimo na zdrave temelje. Jedini smo grad koji u zadnje četiri godine nema afera. Tvrdim da sam, osim što sam jedini gradonačelnik koji plaću daje za stipendije studenata, i jedini gradonačelnik koji nema službeni automobil, već se vozim u svom privatnom automobilu. A nemam ni službene kartice jer svoje kave i ručkove kao gradonačelnik plaćam sam, a ne iz gradske blagajne. Nemam ni službeni mobitel. Mnogi će reći da imam svoju uspješnu tvrtku pa si to mogu priuštiti. To je istina, zapošljavam 20-ak radnika i mjesečno državi uplaćujemo više od milijun kuna davanja. No ima i puno mojih kolega i političara u sličnoj situaciji, ali ne idu mojim putem – dodaje Karlo Starčević, gradonačelnik Gospića. Ni njegova zamjenica Kristina Prša nema službeni automobil, mobitel ili kartice.