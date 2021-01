Gradnja porušenog stajat će od 800 do 1200 eura po kvadratu: Prilika da stradali bolje žive

Na samo 50 kilometara od Zagreba, najrazvijenijeg dijela Hrvatske, u prošlotjednom potresu teško je nastradao jedan od najsiromašnijih krajeva Lijepe Naše. Banovina je teško stradala u ratu, poslijeratna obnova, blago rečeno, nije dala željene rezultate, ljudi su se počeli iseljavati, a onda se dogodila i prirodna katastrofa u kojoj je na tisuće ljudi ostalo bez svojih domova.

Obnova Banovine, osim što mora biti prioritet kako bi se ljudi što prije vratili u svoje obnovljene ili novosagrađene kuće, mora biti i prilika da se taj kraj potpuno revitalizira i postane poželjno mjesto za život. A to znači u prvom redu otvaranje novih radnih mjesta.

Potencijal montažne kuće

To ističe i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj, koja smatra da se na Banovini, osim kvalitetnije obnove poslije rata, trebalo više posvetiti i novim tehnologijama, kako bi se ljudi, pogotovo mladi, vratili. Ona smatra da je sad prilika i da se u mjestima koja su razrušena naprave moderna naselja koja će privući mlade.

Obnova kuća na Banovini bit će klasična, od cigle i betona te montažna. A to je onda prilika i da se dio pogona za proizvodnju materijala ili dijelova za te kuće preseli na tom područje.

Čagalj kaže da bi tako bilo, barem što se tiče obnove, posla u iduće tri godine. A oživljavanje Banovine se, navodi Čagalj, savršeno uklapa u strategiju i fondove Europske komisije za revitalizaciju ruralnih područja, za što je zadužena potpredsjednica EK Dubravka Šuica.

Što se tiče industrija koje bi mogle oživjeti Petrinju i okolicu, ali i Sisak, Čagalj kaže da su to svakako IT industrija i tehnološki parkovi, a to mogu biti i trgovački centri, primjerice. Pitanje je, kaže, samo gdje mladi žele živjeti i što im se može pružiti u tim krajevima. A napominje i da je Banovina svega 50-ak kilometara udaljena od Zagreba. Obnova Banovine je pak prilika i za hrvatsku građevinsku i industriju montažnih kuća.

Pogone preseliti tamo

– Kapaciteti postoje i može se kombinirati klasična i montažna gradnja. Bit će problema s radnom snagom, trebat će uvesti radnike i prekvalificirati ih. Ali u svakom slučaju imamo 10 godina posla za građevinu što u Zagrebu, što na Banovini – objašnjava Čagalj.

Na sastanku s ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darkom Horvatom o obnovi Banovine, koji je održan prekjučer, sudjelovali su predstavnici građevinske industrije i struke, koji su, među ostalim, naglasili da se kod obnove Banovine mora napraviti pomak u kvaliteti života ljudi koji tamo žive i da je taj ekonomski iskorak za to područje ključan. A tome bi mogla pridonijeti već prije spomenuto preseljenje pogona na Banovinu.

Tako je predsjednik Udruženja arhitekata HGK Tihomil Matković na tom sastanku kazao kako je pozitivan aspekt montažne gradnje taj što bi tvrtke mogle preseliti svoje pogone na pogođena područja, proizvoditi na licu mjesta i tako zaposliti i educirati lokalnu radnu snagu.

Čeka nas obnova Zagreba i svi kapacitete klasične građevinske industrije tu će biti zauzeti. Stoga je neminovno da po pitanju gradnje obiteljskih objekata na Baniji idemo na predgotovljene konstrukcije. Problem će biti prijevoz, a posebno pažnju treba pridati obnovi javnih objekata koji ne smiju biti zanemareni jer to ruši standard života građana – rekao je Matković.

Kad bi se pogoni za proizvodnju kuća preselili na Banovinu s obzirom na obujam radova, posla za lokalno stanovništvo definitivno bi bilo godinama. Prema posljednjim podacima, zaprimljena je 22.061 prijava štete, odnosno prijava za pregled stambenih objekata. Pregledano ih je 8000 od čega je više od 4000 obiteljskih kuća i stanova uništeno.

A cijena obnove, ovisno o vrsti gradnje, kretat će se od 800 do 12.000 eura po četvornom metru po principu ključ u ruke, i to za montažnu gradnju, dok je klasična gradnja ipak nešto skuplja i kreće se oko gornje granice tog spektra. Na sastanku je rečeno i da bi u klasičnoj gradnji probleme mogle predstavljati količine fasade i stolarije, sušenje glazure i tipovi septičkih jama. Montažne objekte pak većinom rade manje tvrtke pa je problematičan kapacitet, iako neki od njih uvjeravaju da su već sada spremni isporučiti i do pet kuća tjedno.

