Graditelji Pelješkog mosta dali najnižu ponudu za još jedan posao u Hrvatskoj

U Hrvatskim cestama danas je otvoreno pet pristiglih ponuda za izgradnju tunela kroz Kozjak, dugog 2,5 kilometara te 4,3 kilometra duge ceste prema Jadranskoj magistrali u Kaštelima. Procijenjena vrijednost radova je iznosila je 82,8 milijuna eura bez PDV-a. A najnižu ponudu dala je nama dobro poznata kineska tvrtka koja je gradila Pelješki most China Bridge and Road Corporation -74,6 milijuna eura. Za taj projekt koji bi bio novi priključak Splita i Kaštela na Dalmatinu još su dali ponude i turski Yapi Merkezi Insaat i to u vrijednosti od 113 milijuna eura, dok je Strabag ponudio da će tunel Kozjak i 4,3 kilometra ceste izgraditi za 87,2 milijuna eura.

Za projekt koji se službeno zove Spojna cesta čvor Vučevica na A1 - čvor na DC8 (bez čvora na DC), ukupne duljine 6,85 kilometara španjolska Comsa je ponudila 119 milijuna eura dok je još jedan kineski ponuđač ovaj put Synohidro Corporation ponudio da će taj posao odraditi za 113 milijuna eura. Sad je na Hrvatskim cestama da analiziraju i ocjene ponude i donosu odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Inače zbog brojnih žalbi od objave natječaj za ovaj projekt do otvaranja ponuda prošla je godina i tri mjeseca.

