Grad: Otvorili smo sklonište; Ministarstvo: Psi su samo na čuvanju

Priča o skloništu za životinje u Slavonskom Brodu traje već nekoliko godina, otkad je u blizini trošnih kaveza na Vijušu iz kojih su volonteri spašavali napuštene životinje počelo nicati zdanje koje je Grad najavljivao kao ‘moderan no kill azil’.

Tadašnji Zakon o zaštiti životinja dopuštao je eutanaziju nakon 60. dana boravka u skloništu pa su se svi ponadali da konačno stižu bolji dani za jadnike koji lutaju njihovim gradom i kojih je svakim danom bilo sve više. Nisu im više mogle pomoći ni udruge, a ni ljudi osjetljivi na patnje nedužnih bića. No, veselje je kratko trajalo, sklonište nikako da otvori vrata, a i problemi oko toga tko će se brinuti za životinje u njemu nisu najavljivali ništa dobro. Veselo dvorište, jedna od nekoliko udruga za zaštitu životinja iz Slavonskog Broda, javila se i na natječaj Grada za preuzimanje skloništa.



– Grad je tražio da uđemo u nedovršeni azil i da sve financiramo sami, troškove za pse i naše plaće, a grad bi samo plaćao režije za objekt. Upozorili smo ih da trebaju snositi sve troškove, jedno vrijeme smo se oko toga natezali i onda je sve stalo. U svibnju prošle godine opet su nas zvali da preuzmemo azil u kojem nije bilo karantene niti ispusta za pse. Na naš prijedlog poslali su upit Ministarstvu poljoprivrede za privremeno otvaranje azila, ali nisu spominjali nikakve preinake. I Ministarstvo ih je odbilo. Bez obzira na sve, grad je otvorio azil – kaže Darija Debeljak iz Veselog dvorišta. Ističe kako su joj se od otvaranja azila ljudi više puta požalili da ne mogu u njega dovesti pse koje pronađu ili prijave da lutaju. Znali su ih ostaviti pred vratima azila, na kraju bi se razbježali po Vijušu gdje već postoji čopor pasa s kojim se brodski volonteri bore godinama.

– Grad je prepun izbačenih pasa, od jednodnevnih koje pronalazimo u vrećicama, kujica sa štencima do starih i bolesnih pasa. Pokušavamo ih zbrinuti, ali svi naši privatni prostori već su krcati. Ne dobivamo nikakvu financijsku pomoć ni grada ni županije, a građani i dalje zovu nas za pomoć. Skoro dvije godine smo čekali na obećanje Grada, nismo gradili svoje sklonište pa i dalje imamo pse u nelegalnom smještaju na mojem privatnom posjedu te kod nekih volontera – objašnjava volonterka koja je o svemu pisala i Ministarstvu i zatražila nadzor jer se u Slavonskom Brodu Zakon o zaštiti životinja ne provodi. Iz Grada umjesto kojeg se godinama brine o napuštenim životinjama nikada nije dobila ni odgovore na postavljena pitanja.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Prije nekoliko mjeseci pomalo s nevjericom dočekana je izjava gradonačelnika Slavonskog Broda kako nemaju uvjete za azil, ali da će zbog toga otvoriti sklonište. No, sklonište je ipak otvoreno, a koja je razlika iz Grada nam nisu objasnili. Ponavljaju kako su inicirali projekt skloništa u skladu sa svim europskim propisima i standardima, kapaciteta 120 pasa. Do sada su za to izdvojili oko 2 milijuna kuna i izgradili dva bloka za smještaj pasa, pristupne ceste i parkirališta, postavili ograde te potrebne priključke za sustave vodoopskrbe i odvodnje.

– Sklonište ima građevinsku dozvolu, no Ministarstvo poljoprivrede odbilo je suglasnost za registracijom privremenog skloništa za životinje do završetka ostalih radova. Nema ni dogovora o suradnji s Brodsko-posavskom županijom i općinama na području županije na proširenju kapaciteta azila. Zbog toga je Grad samostalno stavio u funkciju novoizgrađene objekte, kako bi se u njima na puno kvalitetniji način i što prije mogli zbrinuti napušteni psi s područja Slavonskog Broda. Izgrađeni i opremljeni blokovi za smještaj pasa u prostoru budućeg azila za životinje stavljeni su u funkciju krajem 2018. – kažu iz Grada. Dodaju da skloništem koje trenutno ima kapacitet 40 pasa upravlja TD Komunalac d.o.o., koji je i ranije surađivao s udrugama za zaštitu životinja.



– Organizirana je stalna veterinarska služba, a o psima se stalno brinu i dva posebno obučena radnika Komunalca kojima je primarni posao briga o napuštenim životinjama. Sklonište za životinje ograđeno je sa svim potrebnim priključcima, pod stalnim je nadzorom , a postavljen je i uredski kontejner za radnike. Iako nisu izgrađeni svi sadržaji predviđeni projektom, u skloništu za životinje osigurani su dobri uvjete za boravak napuštenih životinja – objašnjavaju iz Grada.

Koja je veterinarska služba zadužena za brigu o zdravlju životinja nisu nam odgovorili, a nismo saznali ni koliko je pasa i jesu li prošli postupak određen za prihvat životinja u sklonište – jesu li bili u karanteni, jesu li čipirani i kastrirani i gdje su oglašeni za udomljavanje?



Iako Grad tvrdi kako su od Ministarstva poljoprivrede tražili suglasnost za registracijom privremenog skloništa za životinje, iz Ministarstva kažu da nisu zaprimili zahtjev Slavonskog Broda niti zahtjev Brodsko-posavske županije za odobravanje skloništa za životinje.

– Objekt koji spominjete nije otvoren kao sklonište, u njemu je samo pet pasa na čuvanju. Neki su kastrirani, svi su cijepljeni i označeni mikročipom. Psi u objektu su pod veterinarskim nadzorom, a oglašavanje i udomljavanje ne vodi veterinarska organizacija nego grad – odgovaraju na naše upite.

I dok Ministarstvo ima podatke o psima, iz Grada nam nisu odgovorili niti na jedno pitanje vezano uz pse koji su u skloništu. Nismo doznali ni jesu li uskladili Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca sa Zakonom o zaštiti životinja i proveli kontrolu čipiranja pasa. Sudeći po broju napuštenih pasa koji se pronalaze na ulicama grada, s kontrolom vjerojatno nisu ni krenuli.

Foto: Privatni album