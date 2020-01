Grabar-Kitarović traži ured za brendiranje Hrvatske i borbu protiv klimatskih promjena

Kad joj istekne predsjednički mandat, predsjednica u odlasku Kolinda Grabar-Kitarović planira, po uzoru na Stipu Mesića, zatražiti od države Ured bivše predsjednice. Plan joj je, kako je sama otkrila, da nastavi raditi na brendiranju Hrvatske, na promicanju hrvatskih interesa, na rješavanju društvenih pitanja poput zlostavljanja, na zaštiti okoliša, čistom Jadranu i slično.

Dodala je i to da nema namjeru, kada Zoran Milanović preuzme dužnost, novog predsjednika kritizirati, hvaliti ni komentirati njegov rad.

– Mislila sam da neću uzeti ured, ali sad nekako razmišljam da treba imati bazu ako želite raditi ozbiljan posao, a ja ne mogu sjediti negdje i ništa ne raditi – kazala je Grabar Kitarović.

Naš izvor iz HDZ-a blizak predsjednici kaže da je njezina nova odluka da ipak zatraži ured odlična, ali i bitna iz dva razloga.

– Prvo, ona ovom odlukom pokazuje da se sada neće miješati u nikakva unutarstranačka događanja u HDZ- u. Drugo, ona pokazuje da se planira i dalje baviti nacionalnim interesima te i dalje puno činiti za Hrvatsku – kaže naš izvor.

Na pitanje što bi to predsjednica i dalje činila za Hrvatsku isti izvor kaže da ona nema namjeru biti komentator dnevnopolitičkih događaja, nego imati povremene konkretne akcije koje će pomoći brendiranju Hrvatske, a misli se uključiti i u borbu protiv klimatskih promjena.

Isto tako, kaže izvor, predsjednica u odlasku planira i dalje propagirati Inicijativu tri mora što je suprotno stavu novoizabranog predsjednika.

– Premijer je rekao da je ta Inicijativa jako važna. Ako to kaže i ona, Milanović bi morao tu naći neki zajednički jezik – kaže naš izvor blizak aktualnoj predsjednici iz čega proizlazi da bismo uskoro mogli, pored „tvrde kohabitacije“, imati i koliziju između novoizabranog predsjednika i predsjednice u odlasku kojoj su birači na izborima poslali jasnu poruku.

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je uvriježeno pravilo da bivši predsjednik može kritizirati svog nasljednika, ali ne i podmetati mu klipove pod noge, a guranje inicijativa s kojima se novoizabrani predsjednik ne slaže upravo je guranje klipova pod noge.

– Očito Kolinda Grabar-Kitarović taj ured doživljava kao ured u kojemu bi se pripremala za svoj novi predsjednički mandat. Kao što je brzo preboljela što je izgubila izbore, i to na sramotan način, što ona očito ne shvaća i to je veliki problem – kaže Puhovski.

Dodaje da njemu to što traži ured nije dokaz da se neće miješati u unutarstranačke bitke u HDZ- u. Možda je to dokaz upravo suprotne situacije, da joj ured, kaže Puhovski, bude logistička potpora za neku novu jezgru okupljanja u HDZ-u. U svakom slučaju ured je pravo koje predsjednica u odlasku može iskoristiti. Prije nje to je učinio jedino Stipe Mesić koji se nakon isteka mandata 2010. uselio u vilu u Grškovićevoj ulici dok se Ivo Josipović vratio na Pravni fakultet.

Otkako je Mesić u Ured uselio pa sve do 2016. godine kada je bez vile ostao, nisu prestajale rasprave o tome čemu taj ured uopće služi i treba li ta posebna prava koja bivši predsjednik ima ukinuti ili ne. Tek 2016., na inicijativu Mosta, a za vrijeme premijera Tihomira Oreškovića znatno su reducirana prava bivšeg predsjednika, odnosno izmijenjen je zakon tako da bivši predsjednik više nije imao prava na doživotni ured već na rok od pet godina.

Kada to pravo predsjednica u odlasku i službeno zatraži, Vlada će za to morati osigurati i proračunska sredstva. Imat će pravo i na dva državna službenika, zaposlenika ureda, vozača i službeni automobil, te na fizičku zaštitu koju može zatražati i trajno.