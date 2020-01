'Kažu mi, daj se javi još, daj dođi malo do mene prije nego što odeš i nakon što odeš'

Hrvatska predsjednica na odlasku Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u četvrtak u Jeruzalemu hrvatskim novinarima da se neće miješati u politiku novoizabranog predsjednika, ali da će nastaviti promovirati hrvatske interese, iako konkretne planove još nije željela otkriti.

Kad gospodin Milanović preuzme dužnost, neću ga ni kritizirati niti hvaliti ili komentirati njegov rad, ali ću nastaviti raditi na brendiranju Hrvatske, na rješavanju društvenih pitanja od zlostavljanja općenito, ne samo u obitelji, već u školama i drugdje, zaštite okoliša i čistog Jadrana, poručila je Grabar-Kitarović.

Predsjednica je rekla da se dobro osjeća među kolegama jer sam vidi 'koliko priznaju koliko je toga napravila'.

– Posebno mi je bilo drago, jučer u Davosu, na panelu o Inicijativi triju mora koja ne samo da je zaživjela, nego doista je jedna vrlo konkretna inicijativa, od koje Hrvatska može puno profitirati samo ako budemo pametni. Drugo, evo danas me toliko državnika pozvalo 'daj se javi još, daj dođi malo do mene prije nego što odeš i nakon što odeš' da bih mogla popuniti cijeli program do kraja mandata, ali naravno bit će tu i tamo još pokoji posjet, opraštanje s kolegama, ali ostajem, tu sam – rekla je, piše dnevnik.hr.

Na pitanje ostaje li u politici ili se misli baviti nečim drugim, odgovara:

– A znate što, iskreno da vam kažem, doista sam fizički umorna nakon pet godina ovog intenzivnog rada i želim se najprije malo odmoriti jer ni jedno ljudsko biće fizički ne može bez odmora. I onda ću polako razmišljati. Imam toliko ponuda već.

Predsjednički mandat istječe joj 19. veljače.

Hrvatska predsjednica u četvrtak je sudjelovala na Svjetskom forumu o holokaustu u Yad Vashemu u Jeruzalemu povodom 75. obljetnice oslobađanja nacističkog koncentracijskog logora Auschwitza u kojem je pogubljeno više od milijun Židova.

Dan ranije je u Davosu govorila na panelu pod nazivom "Europa koja raste: gospodarska vitalnost srednje i istočne Europe" gdje je predstavila Inicijativu triju mora, a danas je poručila kako je to vrlo konkretna inicijativa od koje Hrvatska može profitirati "ako budemo pametni".