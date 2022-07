Glavni projektant: Ova je obala prelijepa i sačuvajte je za unuke unuka

Emocije su jučer posebno preplavile Marjana Pipenbahera, glavnog projektanta Pelješkog mosta. Nakon čitavog desetljeća, slovenski stručnjak mogao je odahnuti.

Desetljeće brige

- Presretan sam da se to završilo. To je deset godina brige, ali jučer i danas došlo je ono veselje koje je zamijenilo brigu. Most je tu, most će spojiti Hrvatsku, spojit će Hrvatsku s Europom, sa Slovenijom... Dosta sam uložio napora, razmišljanja. Most je konstrukcijski inventivno rješenje, ali drago mi je što je u arhitekturi posebno rješenje. Koliko god da je velik, ipak je nekako skroman, ne strši i uklapa se u prostor. Kao što je jedna gospođa rekla, kao da je oduvijek ovdje - izjavio je projektant Pipenbaher za Dnevnik Nove TV. Posebno se, kazao je, raduje veselju i slavlju ljudi zbog otvorenja mosta.

- Ovo je most koji povezuje Hrvatsku. Ne samo na nekom makronivou, makroekonomskom, makropolitičkom, nego povezuje male ljude s malim problemima. Sinoć sam bio u Brijesti. Znate li koliko su se oni morali voziti da bi došli do Ploča, Metkovića ili Splita? Teško je to i zamisliti. Kolika je to sreća i kakve se mogućnosti otvaraju za Pelješac, Mljet, Korčulu i za sve ostalo! To je jako dobro - rekao je Pipenbaher.

Video - Spektakl otvaranja Pelješkog mosta iz zraka

- Ali nemojte ovu prelijepu obalu preizgraditi i uništiti kao što su Crnogorci uništili svoju. Ova je obala prelijepa i trebate je sačuvati za unuke vaših unuka. Jako mi je drago što sam ovdje i što mogu dijeliti ovo veselje s vama - zaključio je ugledni mostograditelj.

A u razgovoru za Slovenski radio, uoči otvorenja, Pipenbaher je izjavio da mu je projekt Pelješkog mosta bio najveći izazov u karijeri te da pripada u svjetski rang.

Inženjersko dostignuće

- Nitko pri gradnji mosta nije umro, bile su samo dvije malo ozbiljnije nezgode, a to je također vrlo važno istaknuti - rekao je.

Marjan Pipenbaher u svojih je 40 godina karijere projektirao 200 mostova koji su i realizirani.

- Radio sam u Izraelu jedan od najvećih željezničkih vijadukata, u Turskoj sam preko Eufrata napravio dva velika mosta s kosim zategama i glavnim rasponima od 400 i 380 metara, pa u Alžiru… Ali Hrvatska mi je uvijek bila draga, more mi je posebno drago, a ako su spomenuti mostovi velika inženjerska dostignuća, onda Pelješki most još posebno iskače. Radi se o jednom od pet najvećih mostova preko zaljeva u Europi koji su sagrađeni na početku 21. stoljeća - istaknuo je nedavno za Večernji list.

Prisjetio se i kako je cijela priča počela.

- S ovim projektom bio sam upoznat još 2007., kada smo za tadašnji Viadukt iz Zagreba pripremili jedno optimizirano rješenje, no onda je to malo zastalo. Građevinski fakultet projektirao je most. No, onda je 2012. ponovno objavljen natječaj za projektiranje mosta, pa smo se tada prijavili zajedno s Građevinskim fakultetom iz Zagreba. Ostali smo na kraju jedini i dobili taj posao - ispričao je.