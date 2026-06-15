Gdje se najviše isplati ljetovati? Nijemci izračunali cijene diljem Europe, evo kako stoji Hrvatska

Planiranje ljetnog odmora ne mora nužno značiti i velik udar na kućni budžet. Najnoviji podaci pokazuju da se u pojedinim europskim državama za smještaj i ugostiteljske usluge može izdvojiti znatno manje novca nego u Njemačkoj, a razlike u cijenama dosežu i više od 50 posto. Kako piše Fenix Magazin, pozivajući se na podatke njemačkog Saveznog statističkog ureda (Destatis), najveće uštede trenutno nude zemlje jugoistočne i istočne Europe.

Na vrhu ljestvice najpovoljnijih destinacija nalazi se Sjeverna Makedonija, gdje su hotelski smještaj i restoranske usluge u prosjeku 52 posto jeftiniji nego u Njemačkoj. Odmah iza nje slijedi Bugarska, u kojoj su cijene niže za 47 posto.

To u praksi znači da bi usluga koja u Njemačkoj stoji 100 eura u Sjevernoj Makedoniji prosječno koštala svega 48 eura. Među zemljama koje također nude značajne uštede nalaze se Crna Gora, s cijenama nižima za 39 posto, te Portugal i Češka, gdje su troškovi u prosjeku manji za oko 30 posto. U Španjolskoj su cijene niže za 22 posto u odnosu na njemački prosjek.

Prednost nekih od tih destinacija nije samo niža cijena već i dobra prometna povezanost, zbog čega su lako dostupne automobilom ili vlakom. Iako se često smatraju skupljim turističkim odredištima juga Europe, Hrvatska i Italija i dalje su nešto povoljnije od Njemačke. Prema podacima koje prenosi Fenix Magazin, cijene u Hrvatskoj u prosjeku su niže za devet posto, dok su u Italiji niže za dva posto. Francuska je također nešto povoljnija, s cijenama nižima za četiri posto.

S druge strane, dio europskih zemalja skuplji je od Njemačke. Austrija ima gotovo identične cijene, dok su Belgija i Nizozemska skuplje za 13, odnosno 14 posto. Najveće razlike bilježe se u sjevernoj Europi. U Finskoj i Švedskoj turisti će u prosjeku platiti oko deset posto više nego u Njemačkoj, dok je Norveška skuplja za čak 34 posto.

Najskupljom destinacijom pokazao se Island, gdje su troškovi smještaja i ugostiteljskih usluga gotovo 49 posto viši od njemačkog prosjeka. Vrlo visoke cijene bilježi i Švicarska, koja se nalazi pri samom vrhu ljestvice najskupljih europskih odredišta. Stručnjaci ističu kako pažljiv odabir destinacije može donijeti značajne uštede tijekom ljetovanja. Dodatno smanjenje troškova moguće je ostvariti ranijim rezervacijama smještaja i prijevoza te putovanjem izvan glavne turističke sezone.