Gabrijela Žalac nakon dva mjeseca puštena iz Remetinca

Gabrijela Žalac, bivša HDZ-ova ministrica europskih fondova i regionalnog razvoja koja je 10. studenog 2021. uhićena u aferi Softvere s još nekoliko osoba, danas je puštena iz Remetinca. Istražni zatvor bio joj je određen nakon uhićenja zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Po isteku jednomjesečnog istražnog zatvora Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), po čijem je nalogu uhićena, tražio je da joj se istražni zatvor produlji za dva mjeseca. No sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda dao im je rok od mjesec dana, smatrajući da je to dovoljno vremena da tužitelji ispitaju predložene svjedoke. Rok koji im je sud dao isticao je 10. siječnja, no očito su svjedoci ispitani i prije tog roka pa je bivša ministrica puštena da se u nastavku te istrage brani sa slobode, jer su prestale postojati zakonske osnove za istražni zatvor.

VIDEO: Afera Softver: Uhićena Gabrijela Žalac i još tri osobe

Osim nje, bili su uhićeni i Tomislav Petric, bivši ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) te Mladen Šimunac i Marko Jukić, vlasnici IT tvrtki. Sumnjiči ih se da su proračun RH i EU oštetili za oko 13,4 milijuna kuna. Istragu protiv njih pokrenuo je EPPO, iako je inicijalno izvide provodio USKOK.

No oni su zaključili da nemaju dovoljno elemenata za pokretanje istrage, a nakon što EPPO dobio kaznenu prijavu OLAF-a u tom slučaju, oni su pokrenuli istragu. Inače, USKOK je ranije protiv Gabrijele Žalac već pokrenuo dvije istrage vezano za afere Vjetroelektrane, a te bi istrage ubrzo trebale biti okončane, vjerojatno podizanjem optužnica.