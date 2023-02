Učenicima više sati hrvatskog i matematike, uvodi se prirodoslovlje i velika pauza za ručak

Više sati hrvatskog jezika i matematike, kao i potpuno drugačija organizacija prirodoslovnih predmeta - velike su novosti koje očekuju učenike osnovnih škola Hrvatske koje će u sljedećoj školskoj 2023./2024. godini ući u eksperimentalnu provedbu cjelodnevne nastave. Riječ je o projektu kojim će biti obuhvaćeno 50 škola, kojih točno, još nije javno objavljeno, no jasno je da će u izbor za eksperimentalnu provedbu ući osnovne škole koje trenutno nastavu imaju organiziranu u jednoj smjeni. Eksperimentalna provedba cjelodnevne nastave koja uključuje povećanje satnice većine predmeta, trajat će četiri godine, onoliko koliko je potrebno svim ostalim školama u Hrvatskoj da proširenjem kapaciteta, dogradnjom i nadogradnjom objekata, za što je već osiguran novac, ostvare prostorne uvjete za uvođenje cjelodnevne nastave u cijeloj državi.

U cjelodnevnoj nastavi učenici će, prema riječima ministra obrazovanja Radovana Fuchsa, boraviti do najranije 14 sati kada završava dio redovne nastave nakon koje počinje dio koji je danas poznat kao izvannastavna i izvanškolska aktivnost- dakle dio u kojem će učenici moći birati žele li se dodatno baviti sportom, glazbom, ili će prema vlastitom interesu birati na koje aktivnosti žele ići a koje podrazumijevaju i rad s darovitim učenicima, učenicima s teškoćama ili će birati baviti se aktivnostima iz predmeta koje ih posebno interesiraju.

Sama redovna nastava koja traje do popodnevnih sati bit će podijeljena u dva dijela - podučavanje u kojem kao i dosad učenici uče gradiva, a nakon kojeg slijedi takozvani dio “podrška u nastavi” u kojem učenici pišu u školi zadaću, ponavljaju gradivo a gdje su im učitelji i profesori podrška, a ne predavači. Povećana satnica hrvatskog i matematike tako će se primijeniti od prvog razreda, a učenike očekuje i više sati tjelesnog i likovnog odnosno umjetničkog dijela predmeta.

Mijenja se i današnji predmet priroda i društvo i to tako da se on razdvaja na dva dijela - prirodoslovlje i društvo i zajednica. Društvo i zajednica dio je koji će učenici učiti do petog razreda kada dobivaju povijest i zemljopis, a prirodoslovlje do sedmog razreda kada se uvodi fizika, kemija i biologija. U cjelodnevnoj nastavi učenici će od prvog razreda dobiti i sasvim novi predmet koji će se zvati “praktične vještine” a u kojem kako smo već pisali će učiti između ostalog i kuhati, popravljati stvari poput zamjene guma na biciklu, uštedi energije, rukovanju kućanskim aparatima i mnogim drugim svakodnevnim aktivnostima primjerenim njihovoj dobi. Učenici u cjelodnevnoj nastavi morat će upisati obvezna dva izborna predmeta.

Jedan od njih je drugi strani jezik, a jedan od obveznih predmeta bit će izbor između vjeronauka i predmeta koji će se zvati “Svijet i ja”, u kojem će djeca učiti kritičkom razmišljanju, donošenju odluka, razumijevanju i prihvaćanju različitosti. Obvezne izborne predmete za koje se opredijele pratit će ih za cijelog osnovnoškolskog puta.

U cjelodnevnoj nastavi kod povećanja satnice tjelesnog u školama će se zaposliti kineziolozi pa učiteljice razredne nastave taj predmet više neće podučavati, no jasno poručuje ministar Fuchs, to neće utjecati na njihovu satnicu budući da se cijeli koncept školovanja mijenja. Plan da tjelesni preuzmu kineziolozi pozdravili su svi kineziološki fakulteti u državi navodeći da se konačno poduzeo konkretni potez u borbi protiv pretilosti među učenicima.

U cjelodnevnoj nastavi mijenja se i raspored i trajanje odmora za učenike. Oni će poručuju iz Ministarstva biti duži i češći, a učenici mogu računati na znatno duži veliki odmor kada će im biti poslužen ručak. Zato škole koje će se prijaviti u eksperimentalnu provedbu moraju imati kuhinju kako bi se poslužio topli kuhani obrok, a za četiri godine kada se to uvede u sve škole i one moraju pratiti taj ritam. Zato se i sada u Ministarstvu potpisuju dopuštenja za zapošljavanje kuharica i osoblja koji će morati učenici osigurati propisano novo pravilo.

Škole koje od iduće godine krenu u eksperimentalnu provedbu, a koje već sada nastavu izvode u jednoj smjeni, kazao je Fuchs gostujući danas u radijskoj emisiji “A sada Vlada” dobit će dodatna novčana sredstva za nabavu sve potrebne opreme u iznosu od 300 tisuća eura za školu, a nastavnici koji prvi ulaze u eksperimentalnu provedbu cjelodnevne nastave mogu računati, po najavama ministra i na plaće uvećane za 25 do 30 posto.

