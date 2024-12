FOTO/VIDEO Večernji u mjestu gdje su pronađena tijela djece: 'Nitko ih u selu nije viđao, jednostavno nisu dolazili među ljude'

U mjestu Ljubelj Kalnički u općini Ljubešćica u Varaždinskoj županiji pronađena su tijela dva djeteta, a zbog čega su privedeni njihovi roditelji. Tijela su pronađena na obiteljskom posjedu, 200-tinjak metara od kuće.

- Mi smo danas to čuli, ostali smo zaprepašteni. Osobno te ljude nisam nikad vidjela. Dolazili su povremeno, no nisu ni sa kim komunicirali. Policija je danas došla popodne i bili su skroz do navečer - ispričala nam je predsjednica Mjesnog odbora Dušanka Kanešić.

- Znamo imati ovdje misu kod kapelice ljeti, no nismo ih nikad vidjeli. Nisu komunicirali, ali puštaš ljude da žive kako žive, nikome se ne namećemo. Kažu ljudi da su se odlazili šetati prema šumi gdje nema nikoga kad su bili tu, a kad su boravili ovdje ja stvarno ne znam - dodala je. Na pitanje jesu li susjedi znali da je bila trudna odgovorila je:

- Nitko nije vidio da je trudna, niti smo vidjeli dijete koje su imali. Nisu jednostavno dolazili među ljude. Nitko se ne usudi ništa govoriti jer stvarno ne poznajemo ljude. Danas nas je ovo stvarno šokiralo.

S druge strane, mještani kažu kako su majka i otac bili pripadnici neke religijske zajednice, no ne znaju koje. - Nismo znali da je bila trudna. Svi smo u šoku - kaže nam mještanin Ljublja Kalničkog. Susjedi kažu da je obitelj od njih kupovala gnoj za voćnjak. - S njima je bilo jedno dijete. Za drugu djecu nismo znali - dodaju. Kazali su i kako je otac žene čija su djeca pronađena glazbenik te da im je on kupio kuću.

O svemu se ranije oglasila policija, no nisu puno toga otkrili. - Policijski službenici Policijske uprave varaždinske zaprimili su dojavu o sumnji na počinjenje kaznenog djela Povreda djetetovih prava na području općine Ljubešćica. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje nad dvije osobe u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Navedene su osobe predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske te će se protiv njih podnijeti kaznena prijava za kazneno djelo iz članka 177. Kaznenog zakona Povreda djetetovih prava iz stavka 1. i 2. u odnosu na četverogodišnje dijete te iz stavka 4. u odnosu na dvoje djece. Imajući u vidu zaštitu i dobrobit djeteta, nismo u mogućnosti iznositi više detalja o ovom događaju - objavili su.