FOTO Tko je supruga Dragana Primorca? Uspješna i elegantna ekonomistica, evo što je govorila o mužu

HDZ-ov kandidat za predsjednika države Dragan Primorac ušao je u drugi krug utrke za Pantovčak pa se njegova suprugu Jadranka može smatrati potencijalnom prvom damom. Ako je suditi prema onome što se o njoj dosad moglo doznati, radi se o uspješnoj, samosvjesnoj, ustrajnoj, ali samozatajnoj 50-godišnjakinji, diplomiranoj ekonomistici, koja i svojom pojavom ostavlja dojam vrlo decentne, elegantne i profinjene osobe. Odrasla je u Jastrebarskom, gradiću nadomak Zagreba. Tamo je završila osnovnu školu, a onda je srednjoškolsko te potom i fakultetsko obrazovanje nastavila u Zagrebu gdje je završila Ekonomski fakultet.

– Svakodnevno putovanje autobusom u Zagreb i nazad kući bilo je katkad teško i mukotrpno, ali to me na neki način formiralo kao osobu. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, prije nego što sam upoznala supruga, zaposlila sam se u Ministarstvu vanjskih poslova i postala hrvatska diplomatkinja. O tome sam maštala još tijekom studija jer sam slučajno u jednim novinama pročitala intervju o gospodarskoj diplomaciji. To mi se svidjelo, vidjela sam se u tome. U Ministarstvu sam prošla mnoge stepenice profesionalnog razvoja. Uspinjala sam se polako – kazala je Jadranka Primorac za Jutarnji list u studenom 2009., u vrijeme kada se njezin suprug prvi put kandidirao za predsjednika države. U Ministarstvu vanjskih poslova provela je 12 godina, posljednjih pet kao savjetnica ministra za gospodarska pitanja. To se Ministarstvo pokazalo sudbonosno i za njen privatni život jer je tamo upoznala i svog budućeg supruga. Upoznao ih je njegov prijatelj i njezin tadašnji kolega.

– Sjećam se, Dragan je bio uporan i ustrajan. Ja sam tada tek počela raditi, bila sam pripravnica, nisu me zanimale veze, nisam imala vremena, trebalo se dokazati da bi se zadržao posao. No on je bio uporan. Dolazio je iz Splita sve češće i češće u Zagreb. I tako sam, eto, pristala na tu prvu kavu koja je bila na Zrinjevcu, u Lenuciju, preko puta Ministarstva. Imao je zanimljivu životnu priču, zaintrigirao me, dijelili smo iste životne vrijednosti. Bila je to jedno vrijeme veza na daljinu, potom je slijedilo upoznavanje s obitelji, kratak odlazak u Ameriku pa brak – sažela je tada Jadranka Primorac njihovu priču. Ona i Dragan imaju dvije kćeri, Laru i Mateu, danas odrasle mlade žene. Lara je završila studij na poslovnom fakultetu Wharton, dok je Matea diplomirala na Sveučilištu Bocconi u Milanu. Prema riječima Jadranke Primorac usklađivanje privatnog i poslovnog života, pogotovo u vrijeme dok su kćeri bile male, bilo je prilično izazovno.

– Dugo sam se borila s pitanjem kako uskladiti obiteljski život i karijeru, s obzirom na to da sam prihvatila brak s muškarcem čiji ga je posao u svim fazama života, od one znanstvene, liječničke do ministarske, odvodio od obitelji i često joj se nije stizao posvetiti koliko je stvarno želio. Dugo je trajala ta borba. Onda sam se u jednom trenutku jednostavno pomirila s Draganovom karijerom i činjenicom da oboje trebamo podnijeti žrtve želimo li ustrajati – objasnila je Jadranka Primorac priznavši da za tu ustrajnost i uspjeh zasluge svakako idu i njezinoj majci, svekrvi i prijateljima na koje se uvijek mogla osloniti kada bi zatrebala bilo kakva pomoć. Jednom je drugom prilikom iznijela i ponešto više o tome kakav je njezin suprug privatno. Ustvrdila je da s njim nikada nije dosadno jer ga, kako je rekla, predodžba života bez dinamike jednostavno užasava.

– On ima iznimnu količinu pozitivne energije koja je definitivno pokretač te veliku ustrajnost i upornost. Za sve uspjehe i postignuća u životu sam se izborio. Na njegovu primjeru naučila sam da vlastitim snagama možeš baš sve, samo moraš biti uporan i ustrajan. Konkretno, on i ja vjerujemo u iste stvari, dijelimo iste vrijednosti i ciljeve. Mi smo istinski partneri! U svim procesima uvijek smo si međusobna potpora – ovim je riječima svog supruga i njihov odnos opisala Jadranka Primorac koja je nakon rada u Ministarstvu vanjskih poslova prešla u privatne vode. To je dovelo do toga da nju i supruga do danas veže i trenutačno najveća privatna bolnica u Hrvatskoj, Specijalna bolnica Sveta Katarina, pokrenuta 2011. Danas je, kao osnivač bolnice, upisana tvrtka Origo Zdravlje d.o.o., čiji su vlasnici Dragan Primorac i Sveučilište Libertas, a direktorica je upravo Jadranka Primorac. K tome, prije mjesec dana Jadranka Primorac postala je članica Izvršnog odbora HUP-ove Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, a prije je bila i predsjednica te udruge.

