FOTO Rusija testira nuklearne rakete? Na kozmodronu ostao ogromni krater

Rusija je 21. rujna navodno provela testiranje interkontinentalne rakete RS-28 Sarmat koja može nositi nuklearno oružje. Iako Moskva nije objavila službene podatke o vojnoj vježbi, čini se da nije bila uspješna. Satelitske fotografije navele su brojne na zaključak da je raketa eksplodirala prije lansiranja, zbog čega je na kozmodronu u Plesetsku nastala velika šteta.

Američki analitičari na X-u su objavili fotografije satelita vojnog poligona uz svoje objašnjenje uzroka nastanka ogromnog kratera. Njihov izvještaj prenijeli su, između ostalih, ukrajinska Pravda i Bulgarian Military, no informacije nisu službeno potvrđene iz Rusije. Korisnik MeNMyRC1 objasnio je da je Sarmat projektil na tekuće gorivo, što znači da je do nesreće moglo doći neovisno o lansiranju.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa