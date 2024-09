Dio Europe u opasnosti: 'Očekuju se poplave koje bi mogle doseći katastrofalne razmjere'

Središnja Europa u velikoj je opasnosti od razornih poplava ukoliko se ostvare predviđanja meteoroloških modela, upozoravaju meteorolozi. Takozvana Vb ciklona mogla bi u drugoj polovici ovog tjedna izazvati velike poplave na jugoistoku Njemačke, u Austriji, Češkoj i Slovačkoj kakve još nisu zabilježene na tim prostorima.

Ako se ostvare kalkulacije GFS i EZ modela, "sve će biti pod vodom" u velikom dijelu Bavarije, najavio je meteorolog portala Wetter Ronald Porschke. "U usporedbi s prethodnim poplavama, ova oluja bi mogla sve, apsolutno sve zasjeniti" istaknuo je. Meteorolog Alban Burster usporedio je modele dolazeće oluje s razornim poplavama iz 2013. godine. "Može se vidjeti da je tada bilo značajno manje kiše. To znači da bi na jugu i istoku, te u slivu rijeke Elbe moglo pasti i dva do tri puta više kiše, prema trenutnim kalkulacijama" procijenio je Burster. "Nadajmo se da se neće dogoditi ono što prikazuju prognoze" dodao je.

Kako objašnjavaju meteorolozi, ciklona se trenutno formira nad sjevernom Italijom, a kretat će se prema Balkanu i za vikend se iznad istočne Europe spojiti s još jednom ciklonom. Vremenski modeli predviđaju da će na nekim područjima od petka do subote u 24 sata pasti između 100 i 200 litara kiše. "Ovih dana na velikom bi području moglo pasti oko 150 do 300, u najgorem slučaju i do 500 litara kiše. Radi se o istočnoj Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Za vikend se očekuju poplave koje bi mjestimično mogle doseći katastrofalne razmjere" upozoravaju meteorolozi Wettera.

Napominju i da će nastaviti promatrati modele koji bi se do vikenda mogli promijeniti. Trenutno nije posve sigurno gdje će točno pasti najveća količina kiše - ciklone se mogu pomaknuti dalje. S ovakvim ekstremnim događajima, modeli tek neposredno prije mogu pokazati točno gdje i točno koliko kiše će pasti.

