FOTO Pogledajte kakva se oluja približava dijelu Hrvatske, upaljen narančasti meteoalarm

Za riječku regiju upaljen je narančasti meteoalarm, a da će pasti veća količina kiše pokazuju i radarske snimke. Naime, s Jadrana se Istri i Kvarneru približava oluja s većom količinom kiše. - Veliki konvektivni sustav približava se obali sjevernog Jadrana. Pratite upozorenja i radarsku sliku - objavio je DHMZ na Twitteru.

Prema prognozi, danas stiže postupno naoblačenje s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom ponajprije na Jadranu i predjelima uz njega. Moguće je nevrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, a u noći na petak i u Dalmaciji. Na istoku djelomice sunčano, uglavnom suho, te vruće i sparno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo. Najviša temperatura većinom između 27 i 31, na istoku i do 33 °C.

- U prvom dijelu četvrtka u istočnoj Hrvatskoj većinom sunčano, a prema kraju dana više oblaka uz porast vjerojatnosti za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab istočni, najviša dnevna temperatura oko 33 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te uglavnom kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Najviša dnevna temperatura oko 30 °C. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj postupno naoblačenje s povremenom kišom i grmljavinom. Osobito će nestabilno biti navečer, vrlo je vjerojatno i uz lokalno nevrijeme te obilnu oborinu, ponajprije na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjereno, na otvorenom i jako jugo, uz koje će more biti umjereno valovito. Stoga biometeorološke prilike sve nepovoljnije, ali dnevna temperatura zraka niža nego prošlih dana.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, uglavnom poslijepodne te pogotovo navečer ponegdje kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji mogu biti i izraženi. More u jačanju na umjereno valovito, na otvorenom i valovito zbog umjerenog i jakog juga. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske djelomice sunčano. Uz promjenjivu naoblaku, mjestimična kiša padat će uglavnom krajem dana. Jugo većinom umjereno, a more u jačanju na umjereno valovito. Temperatura zraka će napokon biti ispod praga utjecaja na zdravlje, najviša od 30 do 32 °C. - prognozirao je za danas za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

GALERIJA Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ