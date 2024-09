Padaju temperature: Gotovo cijela Hrvatska pod meteoalarmom, pravo osvježenje tek stiže

Ako je suditi prema vremenskoj prognozi, stigao je kraj ljeta i prženja. Za danas je upaljen meteoalarm za cijelu Hrvatsku osim osječke regije zbog grmljavinskog nevremena i kiša koja se očekuje. U gospićkoj i riječkoj regiji moglo bi pasti više od 50 litara kiše po metru četvornom pa je DHMZ upozorio na moguće poplavljivanje objekata te teške uvjete za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

Danas se očekuje postupno naoblačenje, uglavnom od sredine dana s mjestimičnom kišom, najprije na Jadranu i predjelima uz njega. Moguće je nevrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, a u noći na petak i u Dalmaciji. Na istoku djelomice sunčano, uglavnom suho, te vruće i sparno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo. Najviša temperatura većinom između 27 i 31, na istoku i do 33 °C.

Sutra promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu. Lokalno su vrlo vjerojatni obilni i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, posebice u prvom dijelu dana u Dalmaciji, a popodne na istoku zemlje. Poslijepodne sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, u prvom dijelu dana u sjevernijim predjelima prolazno i sjeverozapadnjak te bura. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 °C.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, najveće osvježenje stiže u ponedjeljak kada će temperature još pasti te će se u ponedjeljak i utorak po danu kretati od 22 do 25 stupnjeva Celzijevih, a očekuje se i obilna kiša s grmljavinom.

- U petak na kopnu promjenjivo, još mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženi, a tijekom vikenda prolazno stabilnije i danju vrlo toplo i vruće. Sunčanija će biti subota, nakon mjestimične jutarnje magle. Na Jadranu u noći i do sredine petka još mjestimice nevere i obilni pljuskovi, potom smirivanje, a u subotu pretežno sunčano. Nova promjena u nedjelju. Jugo u slabljenju i okretanju na prolazno buru i sjeverozapadnjak - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

