FOTO Što se događa na bojišnici? Vojni stručnjaci objavili ratne karte, evo gdje se vode najžešće bitke

Institut za proučavanje rata u svom najnovijem izvješću ocjenjuje da trenutna brzina ruskog napredovanja u Donjeckoj oblasti, iako uporna, ne znači da će Moskva uskoro zauzeti cijeli teritorij koji smatra svojim ratnim ciljem. Dodaju da će borba za ovu regiju vjerojatno trajati još nekoliko godina i koštati Rusiju ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici. Posebno se ističe da ruske snage od 2022. nisu pokazale sposobnost zauzimanja većih utvrđenih gradova. Najžešće borbe trenutno se vode za Pokrovsk, ključno logističko čvorište u središnjem Donbasu. Unatoč tjednima ruskih napada i tvrdnjama dijela ruskih izvora da su zauzeli većinu grada, geolocirane snimke od 24. studenoga pokazuju da ukrajinske snage i dalje održavaju položaje duž autoceste E-50 i u sjevernim dijelovima Pokrovska. "Ukrajinski dronovi presijecaju 90 % ruskih logističkih linija prema gradu, što dovodi do kaosa među ruskim jurišnim skupinama“, navodi se u izvješću, pozivajući se na ukrajinske vojne izvore na terenu.

ISW paralelno analizira i diplomatsku dimenziju. Ruski dužnosnici i provladini blogeri odbacuju američki mirovni plan od 28 točaka, kao i sve njegove kasnije europske modifikacije, tvrdeći da su 'neprihvatljivi'. Istovremeno optužuju Europu da 'želi produžiti rat'. "Kremlj nema namjeru pregovarati u dobroj vjeri. Cilj je odugovlačenje razgovora dok ruske trupe na terenu pokušavaju stvoriti nove činjenice“, zaključuje ISW, dodajući da Moskva i dalje inzistira na potpunoj ukrajinskoj predaji, uključujući priznanje aneksije četiri oblasti i trajno ograničavanje ukrajinske vojske.

Ruske trupe pokušavaju prodor u sjevernu Sumyjsku oblast, ali bez značajnog napretka, prema ISW-u Napadi su se koncentrirali sjeverozapadno, sjeverno i sjeveroistočno od grada Sumi, uključujući područja blizu sela Boiaro-Ležači, Kindrativka, Andriivka, Oleksiivka i Varačina, tijekom 23. i 24. studenoga. Unatoč intenzivnim borbama, ruske snage nisu uspostavile nove položaje, dok su ukrajinske jedinice prijavile uspješne protunapade.

"Ruske snage koriste loše vremenske uvjetem, maglu i kišu, kako bi izbjegle ukrajinske drone i pokušale infiltraciju, ali takve operacije često završavaju neuspjehom zbog poznatih ruta napada“, navodi ISW, pozivajući se na izjave ruskih vojnih blogera ovezanih s Sjevernom skupinom snaga. Jedan od njih, navodno blizak ruskom zapovjedništvu, žalio se da su napadi prema Kindrativki, Andriivki i Oleksiivki predvidivi i da ih Ukrajinci lako nadziru, što rezultira gubicima.

Tvrde i da su ukrajinske snage prešle u protuofenzivu prema Oleksiivki, gdje su odbile ruske pokušaje prodora. Ovi sukobi dio su šireg ruskog napora da se približe ukrajinskoj granici i stvori pritisak na Sumi, ključno čvorište na sjeveroistočnom frontu. Prema ISW-u, ruske jedinice, već mjesecima djeluju bez rotacije u području Tetkina (u ruskoj Kurskoj oblasti), što je dovelo do pada morala i incidenata nasilja među vojnicima. Drugi bloger izvijestio je o upotrebi teških termobaričnih topova TOS-1A za granatiranje ukrajinskih položaja blizu Andriivke, ali bez potvrde o učinkovitosti. "Ovo su ograničeni napadi koji ne mijenjaju operativnu sliku – Rusija testira obranu, ali Ukrajina drži linije“, ocjenjuje ISW. Ukrajinske vlasti nastavljaju evakuacije u pograničnim područjima, a zapadni analitičari upozoravaju da bi ruski napor u Sumi mogao biti diverzija za glavne operacije u Donbasu.