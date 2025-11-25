Naši Portali
U JEKU PREGOVORA

FOTO Što se događa na bojišnici? Vojni stručnjaci objavili ratne karte, evo gdje se vode najžešće bitke

isw
Foto: ISW
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.11.2025.
u 13:32

Unatoč tjednima ruskih napada i tvrdnjama dijela ruskih izvora da su zauzeli većinu grada, geolocirane snimke od 24. studenoga pokazuju da ukrajinske snage i dalje održavaju položaje

Institut za proučavanje rata u svom najnovijem izvješću ocjenjuje da trenutna brzina ruskog napredovanja u Donjeckoj oblasti, iako uporna, ne znači da će Moskva uskoro zauzeti cijeli teritorij koji smatra svojim ratnim ciljem. Dodaju da će borba za ovu regiju vjerojatno trajati još nekoliko godina i koštati Rusiju ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici. Posebno se ističe da ruske snage od 2022. nisu pokazale sposobnost zauzimanja većih utvrđenih gradova. Najžešće borbe trenutno se vode za Pokrovsk, ključno logističko čvorište u središnjem Donbasu. Unatoč tjednima ruskih napada i tvrdnjama dijela ruskih izvora da su zauzeli većinu grada, geolocirane snimke od 24. studenoga pokazuju da ukrajinske snage i dalje održavaju položaje duž autoceste E-50 i u sjevernim dijelovima Pokrovska. "Ukrajinski dronovi presijecaju 90 % ruskih logističkih linija prema gradu, što dovodi do kaosa među ruskim jurišnim skupinama“, navodi se u izvješću, pozivajući se na ukrajinske vojne izvore na terenu.

ISW paralelno analizira i diplomatsku dimenziju. Ruski dužnosnici i provladini blogeri odbacuju američki mirovni plan od 28 točaka, kao i sve njegove kasnije europske modifikacije, tvrdeći da su 'neprihvatljivi'. Istovremeno optužuju Europu da 'želi produžiti rat'. "Kremlj nema namjeru pregovarati u dobroj vjeri. Cilj je odugovlačenje razgovora dok ruske trupe na terenu pokušavaju stvoriti nove činjenice“, zaključuje ISW, dodajući da Moskva i dalje inzistira na potpunoj ukrajinskoj predaji, uključujući priznanje aneksije četiri oblasti i trajno ograničavanje ukrajinske vojske.

Ruske trupe pokušavaju prodor u sjevernu Sumyjsku oblast, ali bez značajnog napretka, prema ISW-u Napadi su se koncentrirali sjeverozapadno, sjeverno i sjeveroistočno od grada Sumi, uključujući područja blizu sela Boiaro-Ležači, Kindrativka, Andriivka, Oleksiivka i Varačina, tijekom 23. i 24. studenoga. Unatoč intenzivnim borbama, ruske snage nisu uspostavile nove položaje, dok su ukrajinske jedinice prijavile uspješne protunapade.

"Ruske snage koriste loše vremenske uvjetem, maglu i kišu, kako bi izbjegle ukrajinske drone i pokušale infiltraciju, ali takve operacije često završavaju neuspjehom zbog poznatih ruta napada“, navodi ISW, pozivajući se na izjave ruskih vojnih blogera ovezanih s Sjevernom skupinom snaga. Jedan od njih, navodno blizak ruskom zapovjedništvu, žalio se da su napadi prema Kindrativki, Andriivki i Oleksiivki predvidivi i da ih Ukrajinci lako nadziru, što rezultira gubicima.

Tvrde i da su ukrajinske snage prešle u protuofenzivu prema Oleksiivki, gdje su odbile ruske pokušaje prodora. Ovi sukobi dio su šireg ruskog napora da se približe ukrajinskoj granici i stvori pritisak na Sumi, ključno čvorište na sjeveroistočnom frontu. Prema ISW-u, ruske jedinice, već mjesecima djeluju bez rotacije u području Tetkina (u ruskoj Kurskoj oblasti), što je dovelo do pada morala i incidenata nasilja među vojnicima. Drugi bloger izvijestio je o upotrebi teških termobaričnih topova TOS-1A za granatiranje ukrajinskih položaja blizu Andriivke, ali bez potvrde o učinkovitosti. "Ovo su ograničeni napadi koji ne mijenjaju operativnu sliku – Rusija testira obranu, ali Ukrajina drži linije“, ocjenjuje ISW. Ukrajinske vlasti nastavljaju evakuacije u pograničnim područjima, a zapadni analitičari upozoravaju da bi ruski napor u Sumi mogao biti diverzija za glavne operacije u Donbasu. 
Ključne riječi
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

Komentara 4

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
14:08 25.11.2025.

U vojnom smislu, posljednji tjedni nisu donijeli veliki zaokret, ali su učvrstili trendove koji na Kijev djeluju vrlo neugodno. Ruske snage polako napreduju na više točaka, posebno u Zaporožju, gdje se govori o zauzimanju niza sela i pritisku prema Huljapolju, dok se u Donjeckoj oblasti nastavlja iscrpljujuća bitka s malim, ali realnim pomacima ruske vojske. Ukrajinci otvoreno govore o "teškoj situaciji" na pojedinim sektorima, a ruska taktika masovne artiljerije i "glide" bombi s distance iskorištava rupe u ukrajinskoj protuzračnoj obrani. Istovremeno, Moskva prihvaća i gubitke kao cijenu sporog, ali upornog guranja crte naprijed. Ovo stvara neugodan kontekst za pregovore: jedna strana može tvrditi da je "na terenu u usponu", druga da se od nje traži da pregovara iz sve slabije pozicije. Nastavak ovog iscrpljivanja teško da će dovesti do mira koji kako će uskoro biti vidljivo više odgovara Ukrajini i njenim podupirateljima u EUropi, izgledniji je poraz jedne od strana, ali i nuklearno rješenje nije isključeno ukoliko Rusija zaključi da je iscrpljena. Opcija poraza Rusije (kao nuklearne sile) jasno je, ne dolazi u obzir bez nestanka civilizacije kakvu poznajemo. Sve u svemu budućnost nam baš i nije naklonjena.

Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
13:52 25.11.2025.

"Pozivajući se na ukrajinske vojne izvore na terenu" Ne mora se dalje citati. Rusi bezbricno setaju centrom Krasnoarmeyska. Postoje svjezi geolocirani snimci. Sve ostalo je vjeruj mi buraz od ISWa obitelji Vicrorie Nuland.

Avatar Kockasti
Kockasti
14:27 25.11.2025.

Inace ni rijeci o situaciji na Zaporoznoj fronti, gdje se zapravo desavaju najveci pomaci. Jako objektivno izvjesce za skretanje pozornosti. Krasnoarmejsk je zavrsen i borbe tamo jenjavaju, ide se dalje.

