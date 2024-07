FOTO Nova zvijezda obitelji: Trumpova snaha Lara sve je popularnija. Tko je ona?

Kada je Lara Trump u utorak navečer izašla na središnju pozornicu na Nacionalnoj konvenciji republikanaca, to je bio trenutak koji je simbolizirao promjenu u toj obitelji nakon poraza Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima 2020. godine. Odjevena u crnu haljinu i sa sjajnom brošem u obliku američke zastave, iskoristila je priliku u udarnom terminu da biračima predstavi blažu stranu svog svekra, naglašavajući njegovu ulogu djeda njezino dvoje male djece.

Okupljeni su oduševljeno reagirali dok je podizala šaku i govorila o pokušaju atentata na njega u subotu, ponavljajući Trumpove pokrete s mitinga u Butleru, Pennsylvania, gdje ga je zamalo ubio metak 20-godišnjeg atentatora. "Možda ste u subotu vidjeli stranu Donalda Trumpa za koju niste bili sigurni da postoji, dok to niste vidjeli vlastitim očima", rekla je okupljenima.

Laru Trump, 41-godišnjakinju koja je sada supredsjedateljica Republikanske stranke, osobno je odabrao njezin svekar dok se on kandidira za još jedan mandat u Bijeloj kući i čvrsto drži kontrolu nad stranačkim aparatom. Lara Trump, njezin suprug Eric i njegov stariji brat Donald Jr. postali su vodeći glasovi obitelji u kampanji Donalda Trumpa protiv američkog predsjednika Joea Bidena, i neki su od najutjecajnijih figura u njegovu političkom krugu.

Za razliku od njih, Ivanka Trump, najstarija Trumpova kći, i njezin suprug Jared Kushner - moćni par koji je nakon Trumpove pobjede 2016. godine imao istaknutu ulogu u Bijeloj kući - držali su se podalje od politike posljednje četiri godine. Lara je bila prva članica obitelji koja je službeno govorila na ovoj konvenciji, a njezina prisutnost izazvala je zanimanje ne samo za njezinu ulogu u obitelji već i za moguće političke ambicije. "Mislila sam da je bila fantastična", rekla je Alina Habba, Trumpova pravna glasnogovornica koja je postala poznata braneći ga u građanskoj parnici za seksualni napad u New Yorku. "Mislim da je govorila iz srca. Govorila je o majkama. Govorila je o njemu kao djedu - stvarima o kojima samo ona može govoriti."

Dugogodišnji promatrači očekuju da će se važnost Lare Trump u obitelji samo povećavati. "Njezin govor bio je njezino veliko predstavljanje naciji jer, iako je imala uloge u prethodnim kampanjama i bila dio Trumpova unutarnjeg kruga i obiteljskog okruženja posljednjih osam godina, ovo je prvi put da je postavljena u ulogu koja ima stvarnu moć unutar Republikanske stranke", rekao je za BBC Eric Cortellessa, novinar koji je nedavno intervjuirao Laru za profil u časopisu Time. "I nalazi se u poziciji u kojoj se mora dokazati ne samo kao učinkovit Trumpov suradnik već i kao politički operativac. Vidjet ćemo kako će se to odvijati u sljedeća četiri mjeseca dok supredsjedava Republikanskim nacionalnim vijećem (RNC-om)."

Michele Merrell, republikanska povjerenica za okrug Broward u Floridi, rekla je da je imenovanje Lare Trump u RNC-u napravilo "ogromnu razliku". "Fundraising (prikupljanje sredstava) je eksplodirao... prije toga nismo bili baš uspješni. Promjena u vodstvu je napravila sve razlike", rekla je. "Oživjelo je stranku, stvarno je." Neki vide paralele između uloge Lare i Erica Trumpa u ovoj predsjedničkoj kampanji i uloge Jareda i Ivanke 2016.

Međutim, Eric ima istaknutu ulogu u Trumpovoj organizaciji i vjerojatno bi bio oči i uši za očevo poslovno carstvo ako Trump osvoji Bijelu kuću. Lara je, pak, pozicionirana da nastavi svoj uspon u Republikanskoj stranci, ali postoji još jedan Trump koji također može imati ambicije za izgradnju političke dinastije, rekao je Eric Cortellessa. "Donald Jr. kaže da ga politika ne zanima, ali svi oko njega, uključujući njegovu snahu i brata, misle da zaista ima želju za politikom", rekao je. "Zapravo, Lara Trump mi je nedavno rekla u intervjuu - 'ako postoji bilo koji Trump koji će se kandidirati za viši položaj, obratite pozornost na Dona'."

Eric i Donald Jr. stalno su uz svog oca i okupili su se oko njega nakon pokušaja atentata. Također se navodi da su bili među onima koji su podržali J. D.-a Vancea kao Trumpova kandidata za potpredsjednika. Don Jr., koji uživa popularnost među bazom Make America Great Again (Maga), bio je ganut u ponedjeljak navečer kada je Donald Trump ušao u dvoranu konvencije uz ovacije, dočekan kao heroj.

Govoreći na događaju pored konvencije, opisivao je nježniju stranu svog oca - baš kao što je to učinila i njegova snaha, predstavljajući ga kao djeda i obiteljskog čovjeka. Čak je na pozornicu doveo svoju 17-godišnju kćer, Kai Trump, koja je opisala Donalda Trumpa kao "običnog djeda". "Kada sam postigla nešto u školi, on je to isprintao kako bi pokazao svojim prijateljima koliko je ponosan na mene." To je javna strategija komunikacije koja pokušava umanjiti demokratske napade na Trumpa kao autoritarnu prijetnju demokraciji u slučaju njegova povratka na dužnost. "Mi vodimo razgovore koji možda mogu promijeniti svijet, a on prekida i priča o svojim unucima 15 minuta", rekao je Don Jr. prisutnima.

Međutim, naglasak na jedinstvo i ljubavi u obitelji ne skriva činjenicu da neki ključni članovi još uvijek nedostaju na Nacionalnoj konvenciji republikanaca. Melania Trump, Trumpova supruga, rijetko se pojavljuje u javnosti sa svojim suprugom i nije viđena javno uz njega od pucnjave na skupu. Njihov sin Barron, koji ima 18 godina, također još nije nastupio na konvenciji. Godinama je izbjegavao javnost, ali nedavno je primio ovacije na Trumpovom skupu u Miamiju, što sugerira da bi i on mogao imati političku budućnost. Linda Stoch, potpredsjednica Kluba 47 USA koji je organizirao Trumpov 78. rođendan u lipnju, odbacila je ideju da Melania i Barron neće sudjelovati na konvenciji. "Njegova obitelj uvijek je bila uz njega, od samog početka", rekla je. Upitana vidi li nekog od članova Trumpove obitelji koji bi mogao uvesti sljedeću fazu Maga politike, Stoch je rekla da ćemo morati pričekati i vidjeti. Zatim je zastala i dodala: "Možda Barron."

