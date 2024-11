FOTO Monika Herceg oduševila i Bečane svojom zbirkom 'Lovostaj'

U sklopu Dana književnosti Mreže kulturnih Instituta i veleposlanstava zemalja članica Europske unije u Austriji (EUNIC Austria) održanih od 6. do 9. studenoga u Beču, bečkoj publici se je, između ostalih, predstavila i Monika Herceg, jedna od najcjenjenijih i najnagrađivanijih hrvatskih suvremenih pjesnikinja, književnica i dramatičarki mlađe generacije. I to, čitanjem pjesama iz svoje druge, višestruko nagrađivane zbirke pjesama "Lovostaj", lani prevedene na njemački jezik. Promocija je organizirao EUNIC Austrija, u suradnji s Veleposlanstvima Republike Hrvatske i Republike Malte u Austriji, te Maticom Hrvatskom u Beču. Iz hrvatskog Veleposlanstva u Beču, nazočna je bila referentica za kulturu i obrazovanje Katarina Dorkin-Križ, inače nadležna za EUNIC-ove programe. Kroz program je vodila Barbara Kadletz. Uz Moniku Herceg, publici se je predstavila i Jen Calleja, pjesnikinja iz Engleske, koja živi u Beču. Poznato je, da se o ukusima ne treba raspravljati, ali ono što je predstavila Monika “Lovostajom”, prema reakcijama oduševljene bečke publike, bilo je prava “literarna poslastica”. I jasna poruka 34-godišnje hrvatske pjesnikinje i književnice, rodom iz Siska, da ju isključivo zanima književno-umjetnička kvaliteta vrhunskih dometa.

A Monika je to već pokazala i dokazala i svojom prvom zbirkom pjesama “Početne koordinate”, koja je jedno od najnagrađivanijih književnih djela na suvremenoj regionalnoj sceni. Ali i dramskim tekstovima poput “Gdje se kupuje nježnost”, postavljenog na daske HNK u Zagrebu i ostalim njenim brojnim djelima i uspjesima, kojima nema kraja.

Monikina je poezija prevedena na 20-tak stranih jezika, a knjige na 10-tak, što potvrđuje veliko zanimanje za ono što piše i kako piše. O “Lovostaju” je već toliko toga impresivnog napisano da se nema što dodati. Brojne nagrade i priznanja, koje ova mlada hrvatska pjesnikinja dobiva u zemlji i inozemstvu, sudjelujući na međunarodnim pjesničkim festivalima, najbolja su potvrda njene izuzetne kvalitete. U “Lovostaju” je autorica tematski fokus stavila na žene. I lirski opjevala niz ženskih portreta. Od onih poznatih svjetskoj javnosti, do onih manje poznatih, iz pjesnikinjog tima i okoline, ali njoj, kako nam je rekla “izuzetno važnih”.

“Žene su moja preokupacija, jer su pisale povijest na svim razinama, iako su kroz povijest bile sve osim ravnopravne” rekla je u Beču za Večernji list Monika Herceg. Otuda, očito i autoričin afinitet prema ženskoj lirici i temama i dilemama vezanim uz ravnopravnost žena i muškaraca. Ali i obrnuto, zavidni afinitet publike prema Monikinim djelima, kojima je stekla široki krug čitatelja u Hrvatskoj i izvan njenih granica. Ne, samo zbog lirskih ljepota njenih djela nego i autoričinog majstorskog oslikavanja društvenih (ne)prilika današnjice, na samo njoj svojstveni način.

Za tu svoju književno-lirsku originalnost, ova višestruko nagrađivana 34-godišnjakinja, uz sve već osvojene nagrade, ove je godine dobila još dvije značajne, međunarodne: Dobitnica je nagrade “Srednjoeuropske inicijative”, na Međunarodnom književnom festivalu Vilenica u Sloveniji, koja se dodjeljuje mladim autorima, te prestižne poljske bienalne književne nagrade “Europski pjesnik slobode” (European Poet of Freedom Literary Award). ”To su nagrade koje na neki način otvaraju Europu i biraju poeziju, u nekom kontekstu svjetske produkcije, što je super” istaknula je Herceg dodavši:

“Da se ne lažemo, volim nagrade, jer između ostalog, donose i novac. Kada pišete dobro je ne imati ego, jer stvar je u pisanju, a ne u vama samima. Međutim, nagrade su važne, jer su dobar način da vidite da li ste na pravom putu. Nakon 20. nagrade, više ih ne brojim. Imam ih nekoliko za poeziju i nekoliko za kratke priče. Uskoro stiže i jedna za prozu”. Naime, Monika nam je otkrila da upravo piše roman. “U usporedbi s pisanjem pjesmama i kratkih priča, roman je vremenski znatno zahtjevniji. Zato sam, kao majka dvoje male djece, morala ići korak po korak, u skladu s raspoloživim vremenom”, rekla je autorica “Lovostaja”.

Ono što je važno svakom piscu, pa tako i Moniki, kako nam je rekla, je “svoje osjećaje približiti čitateljima”. A to je, izvan granica Hrvatske, jedino moguće prijevodima na strane jezike, pa kako nam je rekla, oko sebe je okupila “tim sjajnih prevoditeljica”.

“Monika Herceg sjajno se je predstavila bečkoj publici. I to u autentičnom ambijentu poznate bečke kavane Schopenhauer, koja je bila i ostala okupljalište bečkih pjesnika, umjetnika i općenito bečke inteligencije”, rekla je za Večernji list Katarina Dorkin Križ, referentica za kulturu i obrazovanje u Veleposlanstvu RH u Beču. “Zahvaljujući veleposlaniku Danielu Glunčiću imamo izuzetno dobru suradnju s EUNIC-om, koji na svom programu ima, uz Književne dane i glazbeni i filmski festival. Sve to je dobra prilika da Austrijanci upoznaju i hrvatske umjetnike i našu kulturnu baštinu. Mi predlažemo naše umjetnike, a EUNIC na sebe preuzima organizaciju promocije, propagandni materijal i ostale promotivne aktivnosti. Mnogo nam pomaže i Matica Hrvatske u Beču”, istaknula je Dorkin-Križ. U svakom slučaju, bila je to sjajna promocija hrvatske poezije u Austriji, pod EUNIC-ovim europskim plaštom. I vrhunske pjesničke kvalitete Monike Herceg, koja se očito, na daleko čuje !

