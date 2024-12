FOTO Misteriozni šeik izgubio još jednu parnicu: Pobjeda Fortenove na sudu u Francuskoj

Saif Alketbi, formalni vlasnik sankcionirane tvrtke SBK Art u kojoj je (također sankcionirana) ruska banka Sberbank držala svojih 42% dionica Agrokora, odnosno Fortenove, izgubio je još jednu sudsku parnicu pred sudovima u državama EU. U poslovnom svijetu nepoznati Alketbi je tvrtku SBK Art od Sberbanka misteriozno kupio 31. listopada 2022. godine, međutim ova transakcija nije dobila potrebna odobrenja europskih, hrvatskih i nizozemskih vlasti jer je imovina Sberbanka već bila pod sankcijama EU. Transakcija je obavljena u jednom danu i bila je prepuna nelogičnosti, pa se sumnja da je provedena fiktivno, a da su pravi vlasnici tvrtke i dalje ruski akteri. Mediji su pisali kako je Alketbi zapravo paravan za Krešimira Filipovića, ruskog oligarha hrvatskog podrijetla i njegovog prijatelja i poslovnog partnera Miodraga Borojevića koji je bio Alketbijev savjetnik tijekom kupnje tvrtke SBK Art, a bio je i član uprave Fortenove ispred Sberbanka.



Nakon izgubljenih parnica pred nizozemskim sudovima, Alketbi je ovaj mjesec izgubio parnicu i pred francuskim Trgovačkim sudom gdje je tužio uglednu međunarodnu investicijsku banku Lazard Frères SAS koja je savjetovala Fortenovu prilikom procesa promjene njezine vlasničke strukture u kojoj neće biti sankcioniranih suvlasnika.



Naime, vlasnička struktura Fortenove sa skoro 50% dionica u vlasništvu sankcioniranih ruskih aktera ugrožavala je poslovanje, razvoj i sami opstanak Fortenove. Stoga je Fortenova u travnju 2023. godine objavila početak međunarodnog procesa ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupnju udjela u tvrtki Fortenova Group MidCo B.V., registrirane u Nizozemskoj, a koja je 100-postotni vlasnik Fortenove. Kao savjetnik u procesu angažirana je međunarodna investicijska banka Lazard. Tijekom prikupljanja interesa Lazardu se javio i Alketbi s ponudom za kupovinom većinskog paketa Fortenove. Međutim, nakon što je Lazard od Alketbija zatražio dokumentaciju kojom bi potkrijepio svoju namjeru kupnje, Alketbi Lazardu nije odgovorio niti je dostavio ikakvu dokumentaciju. Slično je postupio i Miodrag Borojević koji je Lazardu također poslao samo deklarativnu ponudu za kupovinom.



S obzirom na to da tijekom procesa nije bilo interesa međunarodnih investitora za kupnjom udjela u Fortenovi, u prosincu 2023. nesankcionirani dioničari Fortenove odlučili su da će tvrtka Open Pass u većinskom vlasništvu Pavla Vujnovca i dioničari koji to žele, otkupiti dionice sankcioniranih suvlasnika i onih koji više ne žele imati udjele u Fortenovi, u transakciji vrijednoj oko 660 milijuna eura. Proces je uključivao i to da će ruski sankcionirani suvlasnici biti isplaćeni razmjerno svojim vlasničkim udjelima, a novac će biti uplaćen na posebne račune te će njime moći raspolagati u skladu sa sankcijskim pravilima.

U isto vrijeme, Alketbi je kroz nekoliko sudskih parnica u Nizozemskoj pokušao zaustaviti vlasničku transformaciju Fortenove bez sankcioniranih ruskih suvlasnika. Presudom nizozemskog žalbenog suda 5. srpnja 2024. odbačena je i zadnja nada Alketbija i njegovih partnera da mogu zaustaviti vlasničku transformaciju Fortenove u toj državi. Sud je tada odlučio ne samo da je vlasnička transformacija zakonita, već i da je nužna i to žurno. Nizozemski sud izrijekom je potvrdio da je financijska ponuda Open Passa za kupovinom udjela u Fortenovi fer i poštena. Sud je posebno istaknuo kako Alketbijeve i Borojevićeve ponude Lazardu sredinom 2023. godine za kupovinom većinskog paketa Fortenove nisu bile ozbiljne te je to dodatno argumentirao primjerima, kao što je slučaj kada Alketbi nije htio dostaviti Lazardu nikakvu dokumentaciju oko svoje ponude.



Presudom nizozemskih sudova zadan je ozbiljan udarac ambicijama Alketbija i ljudi okupljenih oko Krešimira Filipovića i Miodraga Borojevića da mogu preuzeti Fortenovu preko Sberbankovih udjela. S obzirom na presude nizozemskih sudova, Alketbiju je preostalo nadati se da pred francuskim sudom može osporiti vlasničku transformaciju Fortenove pa je u studenom 2023. Alketbi tužio Lazard Trgovačkom sudu u Parizu. Alketbi je tvrdio da je Lazard nepravilno, odnosno protuzakonito vodio međunarodni natječaj za ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupnju udjela u Fortenovi. Alketbi je dalje naveo da su nepravilnosti u vođenju procesa namjerno izazvane kako bi se pogodovalo Open Passu, kao i da bi se snizila cijena dionica Fortenove, odnosno oštetila njegova tvrtka SBK Art i ostali dioničari. Alketbi se žalio i kako Lazard nikada nije ozbiljno razmotrio njegovu ponudu za kupnjom Fortenove „po fer cijeni“, već su ga tražili dodatnu dokumentaciju. Štoviše, Alketbi je tužio Lazard da su, u dogovoru s upravom Fortenove, poduzimali nezakonite korake s namjerom da Alketbiju, odnosno SBK Artu, onemoguće pristup Fortenovi i njezinoj prodaji.

Trgovački sud u Parizu u svojoj je presudi 19. prosinca 2024. odbacio sve Alketbijeve optužbe. Sud je potvrdio zakonitost postupanja uprave Fortenove i Lazarda u postupku prikupljanja međunarodnog interesa oko kupovine Fortenove, kao i po pitanju restrukturiranja dugova Fortenove u tom razdoblju. Potvrđeno je i da je Lazard proces prikupljanja ponuda proveo transparentno i korektno, u rokovima i uvjetima sličnima drugim takvim transakcijama u svijetu. Sud je odbacio Alketbijeve optužbe kako ga je Lazard izbacio iz postupka prikupljanja ponuda za kupnju Fortenove te su istaknuli kako Alketbi nije Lazardu dostavio potrebnu dokumentaciju kojom bi potvrdio ozbiljnost svoje ponude, čime se Alketbi sam izbacio iz procesa.

Sud je naložio da se Lazardu vrati sva dokumentacija oko Fortenove koje je izuzeta početkom sudskog postupka te je zabranio Alketbiju pristup toj dokumentaciji, odnosno utvrdio je da Alketbi nema legitiman razlog za pristup ovim dokumentima.



Završno, i vrlo znakovito je da je sud Alketbiju naložio plaćanje 90.000 eura (uključujući i 40.000 eura Fortenovi) na ime sudskih troškova, što je neuobičajeno visoko za francusku sudsku praksu. Alketbi ima pravo za žalbu, pa treba vidjeti hoće li se žaliti na presudu i u kojem njezinom segmentu. U kontekstu ovako visokih troškova parnice u Parizu i moguće žalbe, zanimljivo je napomenuti da, kako doznajemo, Alketbi i njegovi partneri još uvijek nisu platili sudske troškove izgubljenih parnica u Nizozemskoj. Ovaj detalj baca novo svjetlo na sumnje kako Alketbi nije toliko financijski snažan kao što ga se predstavljalo, kao i na činjenicu da su nizozemski i francuski sudovi ocijenili njegovu ponudu za preuzimanjem Fortenove neozbiljnom.



Ova posljednja sudska presuda još jednom potvrđuje da je proces vlasničke transformacije Fortenove proveden transparentno, zakonito i legitimno, kao i da je kupoprodajna cijena otkupa dionica Fortenova bila tržišna i korektna. Presude nizozemskih i francuskih sudova potvrdile su da je rješavanje balasta sankcioniranih ruskih suvlasnika iz vlasničke strukture Fortenove bila nužnost kako bi Fortenova mogla nastaviti poslovanje. S obzirom na to da se radi o državama s izrazito snažnim i dokazanim propisima i načelima tržišnog gospodarstva, presude njihovih trgovačkih sudova imaju veliku težinu u poslovnom svijetu. Valja vidjeti koliko će ljudi okupljeni oko Alketbija, odnosno Krešimira Filipovića i Miodraga Borojevića, i dalje biti uporni u parničenju kako bi poništili već provedeni proces vlasničke transformacije Fortenove. Dosadašnje presude sudova članica EU-a ne daju im puno nade.

