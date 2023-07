FOTO Krenule gužve u smjeru mora, vozi se usporeno. HAK: Kolnici su mjestimice skliski

Klasične vikend gužve krenule su u jutarnjim satima na hrvatskim autocestama i državnim cestama. HAK izvještava kako je promet pojačan na svim važnijim cestama, prilazima turističkim središtima, nekim graničnim prijelazima te trajektnim lukama, a situaciju u prometu dodatno otežavaju i kolnici koji su mjestimice mokri i skliski.

Najveće gužve trenutno su između Zagreba i Zadra u smjeru Dubrovnika, a između Lučkog i Bosiljevo II u smjeru mora vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Kolona od četiri kilometra stvorila se i na Krčkom mostu od Omišlja u smjeru kopna, a u koloni od jednog kilometra stoji se i na autocesti A2, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba.

Zasad nema zabilježenih prometnih nesreća na cestama.

HAK je objavio i popis svih dionica koje su zatvorene zbog radova:

POVEZANI ČLANCI:

DC2 u Koprivnici (do 30. srpnja), Vukovar- Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 28. srpnja) i obilaznica grada Iloka (do 31.srpnja);

DC6 Glina-Dvor u naselju Donji Žirovac (do 14.srpnja);

DC26 Koritna-čvor Dubrava (do 31.kolovoza);

DC36 Blatnica Pokupska-Pisarovina (do 9. kolovoza) i Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko (do 1.rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (obilazak je lokalnim prometnicama kroz Cernik, a za vozila iznad 7,5 tona državnim cestama DC49 i DC38 kroz Pleternicu i Požegu);

DC213 Nemetin-Dalj (do 14.studenog);

DC307 Mokrice-Zabok (do 14.srpnja);

DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 15. rujna);

DC544 Farkaševac-Bolč (do 31.srpnja) i Prgomelje-Gudovac-Velike Sredice u Bjelovaru (do 22.srpnja);

ŽC1048 Sljemenska cesta: silazni dio od objekta Tomislavac do Medvedgrada zatvoren je od 8:00 sati do 5:00 sati, a uzlazna dionica radnim danom od 07:30 do 17:00 sati.

>> VIDEO Pokosio stanicu kod Velesajma, obustavljen tramvajski promet