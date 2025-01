Evo koliki plaću trebate imati ako želite kupiti kuću vrijednu 300 tisuća eura u Njemačkoj

Svatko tko sanja o vlastitom domu obično mora duboko zavući ruku u džep. Za kupnju kuće od 300.000 eura u Njemačkoj potreban je ne samo solidan kredit nego i odgovarajuća plaća. Ali koliko biste zapravo trebali neto zarađivati ​​da biste mogli ispuniti ovaj san? Savjetovališta za potrošače, banke i financijski stručnjaci preporučuju da mjesečna rata kredita ne smije prelaziti 40 posto raspoloživog dohotka kućanstva, pišu njemački mediji.

Za kuću od 300.000 eura i uz standardno financiranje (kamata 4,5 posto, rok otplate 30 godina) mjesečna rata trenutno bi bila oko 1.500 eura. U ovom primjeru izračuna, neto plaća od najmanje 3.750 eura bila bi nužna da biste mogli pokriti tu stopu i istovremeno imati dovoljno financijskog prostora za ostale životne troškove. Ovisno o poreznom razredu, kupac kuće morao bi kući donijeti bruto plaću veću od 5.000 eura kako bi mogao plaćati rate za kuću u prvom razredu, piše Fenix-magazin.

Kupnja kuće: Uključite dodatne troškove

Osim kupoprodajne cijene, kupci se pri kupnji nekretnine suočavaju s dodatnim troškovima. Ove dodatne troškove svakako treba uzeti u obzir pri planiranju financiranja:

Porez na promet nekretnina: Ovisno o saveznoj zemlji on iznosi između 3,5 i 6,5 posto kupoprodajne cijene.

Javnobilježničke i zemljišnoknjižne pristojbe: cca 1,5 do 2 posto kupoprodajne cijene.

Posredničke naknade: ako je posrednik uključen, to može dodati oko 3 posto kupoprodajne cijene.

Troškovi financiranja: Otprilike 0,5 do 1 posto iznosa kredita za uknjižbu zemljišne pristojbe.

Prema Finanztipu, budući kupci trebali bi očekivati ​​dodatne troškove od oko 10 posto kupoprodajne cijene. Za kuću od 300.000 eura to bi bilo dodatnih 30.000 eura.

Ne zaboravite vlastiti kapital

Kako bi dobili kredit za kupnju kuće, banke obično očekuju da kupac kuće već ima vlastiti novac. Idealno bi bilo da se barem 20 posto kupoprodajne cijene plus dodatni troškovi financiraju iz kapitala, savjetuje primjerice Sparkasse. Za kuću od 300.000 eura to bi bilo najmanje 60.000 eura plus dodatni troškovi. Riječ je o oko 30.000 eura i također ih treba platiti iz vlastitog džepa. Općenito, što je veći kapital, to su niže mjesečne rate i kamata.

Svatko tko želi kupiti kuću trebao bi realno planirati

Kupiti kuću od 300.000 eura nije mala investicija. Uz nužnu neto plaću od najmanje 3.900 eura mjesečno, potencijalni kupci trebaju pripaziti i na dodatne troškove te potreban kapital. Realno financijsko planiranje ključ je uspjeha u kupnji doma. Ako uzmete u obzir sve čimbenike i pošteno procijenite svoju financijsku situaciju, svoj san o posjedovanju vlastitog doma možete ostvariti korak po korak, savjetuju njemački mediji.

