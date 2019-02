Čekaju nas veliki skokovi: Od južine do novog zahlađenja i snijega

Južina koja će biti izraženija u nedjelju obilježit će vikend pred nama. Osim toga, nedjelja će biti oblačnija, vjetrovitija i s velikom mogučnošću kiše. U unutrašnjosti će prevladavati umjeren i jak jugozapadnjak ponegdje i s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati jugo koje će onemogućavati normalno prometovanje i do ponedjeljka.

Radni tjedan pred nama bit će promjenjiv. Mogu se očekivati kiša, pljuskovi i grmljavina uz pad temperature te u gorjima snijeg.

Subota će u istočnoj Hrvatskoj biti malo toplija od petka s najvišom temperaturom uglavnom 8 ili 9 °C. Pritom će biti magle, vjerojatno manje nego u petak, a danju posvuda sunčana razdoblja, mjestimice uz umjeren južni vjetar - najavljuje Krunoslav Mikec.

Najjača bura se može očekivati u utorak ili srijedu.

U središnjoj Hrvatskoj, tijekom subote će uglavnom biti sunčano uz slab i umjeren jugozapadnjak s temperaturom koja će se kretati od 9 do 13°C.



U gorju će tijekom dana puhati jugozapadni vjetar s najvišom temperaturom do 9°C. Na sjevernom Jadranu većinom sunčano s najvišom temperaturom do 13°C.

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije očekuju još toplije temperature. Vjetar većinom slab, a more mirno i malo valovito. Jug Hrvatske očekuje također vrlo lijepo vrijeme s temperaturom koja će se penjati i do 17°C.

- U nedjelju u unutrašnjosti još malo toplije te vjetrovito uz umjeren i jak, ponegdje i olujan jugozapadnjak, te uglavnom u gorju s kišom. U ponedjeljak oblačno s kišom koja će s padom temperature prijeći u susnježicu, osobito u višim predjelima i u snijeg.

Zapuhat će sjeverni vjetar, kojega će biti i u nastavku tjedna pri čemu u utorak još mjestimice treba računati na slabe oborine na granici kiše i snijega.



Na Jadranu kiša na sjevernom dijelu već u nedjelju, a u ponedjeljak i drugdje, uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom.

Jugo će u nedjelju jačati na jako, mjestimice i olujno, a u ponedjeljak će okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak potom na buru, u utorak te vjerojatno i u srijedu, jaku i olujnu. - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec.